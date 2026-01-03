cambio diretto server e broker su MT5
Diego Borgato:Tecnicamente è possibile, vai in File -> Apri un Account -> Broker - Trova Azienda, dopo averla selezionata scegli il server demo/live e login. In ogni caso ti consiglio una installazione pulita, molte volte la piattaforma è personalizzata.
salve
attualmente su una MT5 demo ICMarkets, stò facendo girare 3 experts automatici. Se tecnicamente possibile, volevo entrare nelle "options" della MT5, quindi modificare il server di ICMarkets, con il server live (o anche demo) di Dukascopy (broker e banca Svizzera), cambiando anche le credenziali.
Aggiungo: questo semplice passaggio mi risparmierebbe tempo, nella installazione e settaggio di questi 3 experts, su una MT5 nuova. Chiedo: è tecnicamente possibile? e in caso affermativo, come devo fare?
Resto in attesa
grazie
