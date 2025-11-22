SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / TriumphCFD
Tan Thiam Kiat Kelvin

TriumphCFD

Tan Thiam Kiat Kelvin
0 recensioni
26 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 937%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
441
Profit Trade:
328 (74.37%)
Loss Trade:
113 (25.62%)
Best Trade:
208.60 USD
Worst Trade:
-168.98 USD
Profitto lordo:
8 576.42 USD (75 900 pips)
Perdita lorda:
-2 898.66 USD (24 769 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (260.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
622.65 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.36
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
10 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
21.98
Long Trade:
409 (92.74%)
Short Trade:
32 (7.26%)
Fattore di profitto:
2.96
Profitto previsto:
12.87 USD
Profitto medio:
26.15 USD
Perdita media:
-25.65 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-108.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-258.30 USD (2)
Crescita mensile:
35.10%
Previsione annuale:
425.84%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
258.30 USD (6.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.61% (56.16 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 441
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 5.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 51K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +208.60 USD
Worst Trade: -169 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +260.82 USD
Massima perdita consecutiva: -108.60 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real3
0.00 × 60
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 8
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ICMarketsSC-MT5
1.06 × 530
Tickmill-Live
1.25 × 8
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
Pepperstone-MT5-Live01
1.83 × 8285
FusionMarkets-Live
2.30 × 2211
Exness-MT5Real5
3.48 × 3437
ICMarketsSC-MT5-2
3.57 × 3441
ICMarkets-MT5-2
3.73 × 1919
ForexTimeFXTM-Live01
4.00 × 1
VantageInternational-Live
4.73 × 60
Ava-Real 1-MT5
4.80 × 5
Exness-MT5Real
6.12 × 748
FxPro-MT5
6.38 × 84
Exness-MT5Real18
7.06 × 51
VantageFX-Live
7.33 × 3
RoboForex-MetaTrader 5
7.80 × 5
AKFXFinancial-MT5Live-2
8.00 × 1
XMGlobal-MT5
9.00 × 4
Coinexx-Live
10.00 × 2
8 più
2025.11.22 08:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 9 days
