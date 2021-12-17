MetaTrader 5 / Tester
Perché il Market di MQL5 è il posto migliore per la vendita di strategie di trading e indicatori tecnici

Abbiamo creato il Market MQL5 per aiutare gli sviluppatori di Expert Advisor e indicatori con la vendita dei loro prodotti. Questo servizio fornisce agli sviluppatori di Expert Advisor un mercato già formato e composto da migliaia di potenziali clienti!

Market MQL5, il posto migliore per la vendita di strategie di trading e indicatori tecnici


I problemi dei trader e degli sviluppatori

Immaginiamo un trader che ha deciso di acquistare un robot di trading. Poiché non ci sono siti web popolari dedicati a questo argomento, il trader utilizzerà un motore di ricerca su Internet e troverà qualche sito poco conosciuto contenente molti programmi di qualità discutibile. E molto probabilmente non conterrà l'applicazione di cui il trader ha davvero bisogno.

Una situazione del genere è altrettanto difficile sia per i trader che devono setacciare una grande quantità di vari siti alla ricerca del programma desiderato sia per gli sviluppatori di applicazioni. Per guadagnare un po 'di popolarità, questi ultimi hanno bisogno di promuovere i loro siti per un periodo piuttosto lungo.

Inoltre, entrambe le parti sono preoccupate per l'insicurezza delle vendite. Un trader trasferisce i fondi sui conti PayPal o Webmoney e ottiene il programma desiderato da un sito web o via e-mail. In effetti, il trader acquista a scatola chiusa. Tuttavia, anche gli sviluppatori non sono protetti, in quanto un acquirente può pubblicare un codice di programma su Internet. Pertanto, l'intero processo è abbastanza complicato sia per gli acquirenti che per i venditori.

Quali problemi risolve il Market MQL5?

Rendendoci conto di tutti gli svantaggi menzionati, abbiamo deciso di creare un servizio che li eliminasse.

Il Market MQL5 è un luogo unificato per la vendita di robot e indicatori di trading. I trader non dovranno più esaminare dozzine di siti in cerca di applicazioni di trading e perdere tempo. Gli sviluppatori, a loro volta, saranno sicuri che i trader troveranno la loro applicazione nel Market MQL5. I rischi sono ridotti, mentre le vendite aumentano.

Un altro importante vantaggio del Market MQL5 è una stretta integrazione con piattaforma di trading MetaTrader 5. Un Expert Advisor può essere acquistato e lanciato direttamente dal terminale di trading. I trader non devono nemmeno cercare un sito in cui sono pubblicati i robot di trading. La nostra soluzione riduce al minimo la distanza tra un acquirente e un venditore e accelera il processo di vendita.

Inoltre, abbiamo garantito la sicurezza dell'intero processo per la convenienza di entrambe le parti. Al momento dell'acquisto di un programma, i fondi dell'acquirente vengono trasferiti sull'account dello sviluppatore e l'acquirente può scaricarlo e attivare l'applicazione più volte. Tale disposizione non lascia posto a violazioni e frodi varie.

D'altra parte, anche gli sviluppatori di applicazioni sono protetti, in quanto non ci sono terze parti che possano ottenere il loro prodotto. Ogni applicazione è crittografata a seconda dei parametri hardware dell'acquirente. Oltre al proprio PC, gli acquirenti potranno attivare un Expert Advisor su altri quattro computer. Dopodiché, Il codice non potrà essere avviato da nessuna parte. I venditori possono impostare più di cinque attivazioni, se lo desiderano. In caso di controversia, la nostra azienda può agire in arbitrato per risolverlo.

L'ulteriore vantaggio è il supporto di diversi noti sistemi di pagamento, comprese le carte di credito. Ciò è stato ottenuto dall'integrazione del di MQL5.com con la soluzione di e-commerce Gate2Shop. I tuoi clienti possono depositare i loro conti MQL5.com in qualsiasi modo conveniente. Dopo aver venduto un'applicazione, sarai in grado di ritirare i fondi sul tuo conto PayPal o WebMoney.

Integrando MQL5 Market alla piattaforma di trading, siamo stati in grado di fornire un'opzione aggiuntiva ai clienti. Lavorando con il nostro store, è possibile scaricare e testare un programma applicando le proprie condizioni. L'Expert Advisor scaricato funzionerà solo su un PC definito e solo nello Strategy Tester permettendo di valutare in anticipo i parametri applicativi. In altre parole, questo impedisce ai trader di acquistare a scatola chiusa e stimola anche le vendite.

Abbiamo anche preparato un bonus per gli sviluppatori: un sistema di consegna di aggiornamenti di applicazioni di trading. Dopo aver corretto un errore nel tuo Expert Advisor, puoi essere sicuro che i trader otterranno la nuova versione della tua applicazione. Non è necessario telefonare o inviare loro un'e-mail chiedendo di aggiornare il programma. Centinaia e migliaia dei tuoi clienti saranno in grado di aggiornarlo da soli!

Il servizio Market MQL5 consente di evitare i problemi più comuni durante la vendita di Expert Advisor e indicatori. Il motto del servizio è "Niente deve impedire ai programmatori di sviluppare e ai clienti di acquistare". Con il Market MQL5 sia gli sviluppatori che gli acquirenti godono della massima protezione, in quanto hanno tutte le informazioni necessarie l'uno sull'altro e tutte le transazioni vengono eseguite il più rapidamente possibile.

Nota: l'uso del Market MQL5 è assolutamente gratuito, ma la nostra azienda addebita un 20% a ogni vendita.

Ma non è tutto. La caratteristica più importante del servizio è il il mercato stesso. Essendo integrato nella piattaforma di trading MetaTrader 5, offre automaticamente agli sviluppatori un accesso diretto al la più ampia gamma possibile di clienti. In breve, gli sviluppatori, tra le altre cose, ottengono l'accesso al mercato già formato e il più breve percorso verso i propri clienti.

Se vuoi vendere i tuoi programmi sul Market MQL5, ti basta sapere solo una cosa: come svilupparli. Abbiamo già risolto tutti gli altri problemi!


Diventa un venditore sul Market MQL5 e inizia a guadagnare!


Consigliamo inoltre i seguenti articoli dedicati al Market:

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Articolo originale: https://www.mql5.com/ru/articles/401

Avvertimento: Tutti i diritti su questi materiali sono riservati a MetaQuotes Ltd. La copia o la ristampa di questi materiali in tutto o in parte sono proibite.

Ultimi commenti | Vai alla discussione (10)
bleso
bleso | 24 set 2018 a 05:27

Salve,

Vorrei sapere come fare per tenermi in contatto con programmatori professionisti di MQL4 e MQL5 per aiutarmi a costruire un robot basato sul pattern armonico e su un'altra strategia,

Grazie...

Keith Watford
Keith Watford | 24 set 2018 a 05:58
bleso:

Salve,

Per favore, vorrei scoprire come tenermi in contatto con programmatori professionisti di MQL4 e MQL5 per aiutarmi a costruire un robot basato sul pattern armonico e su un'altra strategia,

Grazie...

Clicca su Freelance in cima alla pagina

Mohammad Hashemi
Mohammad Hashemi | 24 set 2018 a 13:02

Buongiorno,

Ho già provato a caricare il mio EA MT4 nella pagina del mercato ma ho ricevuto l'errore: "file compilato per la profilazione" e niente allegato alla mia pagina.


Potreste per favore farmi sapere come posso risolvere il problema?


Grazie,

Il mio migliore

hadher ramadhan
hadher ramadhan | 18 ott 2018 a 08:55
ottimo articolo ma per favore informatemi !!! se qualcuno acquista il mio prodotto sarà in qualche modo in grado di decompilare la copia di prova scaricata o la copia acquistata questa preoccupazione mi fa esitare a pubblicare il mio prodotto.... grazie
[Eliminato] | 1 gen 2020 a 10:23
hadher ramadhan:
ottimo articolo ma per favore informatemi !!! se qualcuno acquista il mio prodotto sarà in qualche modo in grado di decompilare la copia di prova scaricata o la copia acquistata questa preoccupazione mi fa esitare a pubblicare il mio prodotto.... grazie
"D'altra parte, anche gli sviluppatori di applicazioni sono protetti, in quanto nessuna terza parte può ottenere il loro prodotto. Ogni applicazione è criptata in base ai parametri hardware dell'acquirente. Oltre al proprio PC, gli acquirenti potranno attivare un Expert Advisor su altri quattro".

==> ma anche questo è confermato, il prodotto può essere esposto in qualche modo

OpenCL: il ponte verso mondi paralleli OpenCL: il ponte verso mondi paralleli
Alla fine di gennaio 2012, la società di sviluppo software che sta dietro lo sviluppo di MetaTrader 5 ha annunciato il supporto nativo per OpenCL su MQL5. Utilizzando un esempio illustrativo, l'articolo espone le basi della programmazione in OpenCL in ambiente MQL5 e fornisce alcuni esempi della semplice ottimizzazione del programma per l'aumento della velocità operativa.
Opportunità illimitate con MetaTrader 5 e MQL5 Opportunità illimitate con MetaTrader 5 e MQL5
In questo articolo, vorrei fare un esempio di come può essere il programma di un trader e di quali risultati si possono ottenere in 9 mesi, avendo iniziato a imparare MQL5 da zero. Questo esempio mostrerà anche come un tale programma può essere multifunzionale e informativo per un trader occupando il minimo spazio sul grafico dei prezzi. E saremo in grado di vedere quanto possono diventare colorati, luminosi e intuitivamente chiari per i pannelli informativi di trading degli utenti. Oltre a tante altre caratteristiche...
OpenCL: da semplice verso una programmazione più perspicace OpenCL: da semplice verso una programmazione più perspicace
Questo articolo si concentra su alcune funzionalità di ottimizzazione che si aprono quando si tiene conto almeno dell'hardware sottostante su cui viene eseguito il kernel OpenCL. Le cifre ottenute sono lungi dall'essere valori limite, ma suggeriscono anche che avere le risorse esistenti disponibili qui e ora (l'API OpenCL implementata dagli sviluppatori del terminale non consente di controllare alcuni parametri importanti per l'ottimizzazione, in particolare la dimensione del gruppo di lavoro), il miglioramento delle prestazioni rispetto all'esecuzione del programma host è molto sostanziale.
Come pubblicare un prodotto sul Market Come pubblicare un prodotto sul Market
Inizia a offrire le tue applicazioni di trading a milioni di utenti MetaTrader da tutto il mondo attraverso il Market. Il servizio fornisce un'infrastruttura già pronta: accesso a un vasto pubblico, soluzioni di licenza, versioni di prova, pubblicazione di aggiornamenti e accettazione di pagamenti. Devi solo completare una rapida procedura di registrazione del venditore e pubblicare il tuo prodotto. Inizia a generare profitti aggiuntivi dai tuoi programmi utilizzando la base tecnica già pronta fornita dal servizio.