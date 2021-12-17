Perché il Market di MQL5 è il posto migliore per la vendita di strategie di trading e indicatori tecnici

Abbiamo creato il Market MQL5 per aiutare gli sviluppatori di Expert Advisor e indicatori con la vendita dei loro prodotti. Questo servizio fornisce agli sviluppatori di Expert Advisor un mercato già formato e composto da migliaia di potenziali clienti!









I problemi dei trader e degli sviluppatori



Immaginiamo un trader che ha deciso di acquistare un robot di trading. Poiché non ci sono siti web popolari dedicati a questo argomento, il trader utilizzerà un motore di ricerca su Internet e troverà qualche sito poco conosciuto contenente molti programmi di qualità discutibile. E molto probabilmente non conterrà l'applicazione di cui il trader ha davvero bisogno.



Una situazione del genere è altrettanto difficile sia per i trader che devono setacciare una grande quantità di vari siti alla ricerca del programma desiderato sia per gli sviluppatori di applicazioni. Per guadagnare un po 'di popolarità, questi ultimi hanno bisogno di promuovere i loro siti per un periodo piuttosto lungo.



Inoltre, entrambe le parti sono preoccupate per l'insicurezza delle vendite. Un trader trasferisce i fondi sui conti PayPal o Webmoney e ottiene il programma desiderato da un sito web o via e-mail. In effetti, il trader acquista a scatola chiusa. Tuttavia, anche gli sviluppatori non sono protetti, in quanto un acquirente può pubblicare un codice di programma su Internet. Pertanto, l'intero processo è abbastanza complicato sia per gli acquirenti che per i venditori.

Quali problemi risolve il Market MQL5?

Rendendoci conto di tutti gli svantaggi menzionati, abbiamo deciso di creare un servizio che li eliminasse.

Il Market MQL5 è un luogo unificato per la vendita di robot e indicatori di trading. I trader non dovranno più esaminare dozzine di siti in cerca di applicazioni di trading e perdere tempo. Gli sviluppatori, a loro volta, saranno sicuri che i trader troveranno la loro applicazione nel Market MQL5. I rischi sono ridotti, mentre le vendite aumentano.

Un altro importante vantaggio del Market MQL5 è una stretta integrazione con piattaforma di trading MetaTrader 5. Un Expert Advisor può essere acquistato e lanciato direttamente dal terminale di trading. I trader non devono nemmeno cercare un sito in cui sono pubblicati i robot di trading. La nostra soluzione riduce al minimo la distanza tra un acquirente e un venditore e accelera il processo di vendita.

Inoltre, abbiamo garantito la sicurezza dell'intero processo per la convenienza di entrambe le parti. Al momento dell'acquisto di un programma, i fondi dell'acquirente vengono trasferiti sull'account dello sviluppatore e l'acquirente può scaricarlo e attivare l'applicazione più volte. Tale disposizione non lascia posto a violazioni e frodi varie.

D'altra parte, anche gli sviluppatori di applicazioni sono protetti, in quanto non ci sono terze parti che possano ottenere il loro prodotto. Ogni applicazione è crittografata a seconda dei parametri hardware dell'acquirente. Oltre al proprio PC, gli acquirenti potranno attivare un Expert Advisor su altri quattro computer. Dopodiché, Il codice non potrà essere avviato da nessuna parte. I venditori possono impostare più di cinque attivazioni, se lo desiderano. In caso di controversia, la nostra azienda può agire in arbitrato per risolverlo.

L'ulteriore vantaggio è il supporto di diversi noti sistemi di pagamento, comprese le carte di credito. Ciò è stato ottenuto dall'integrazione del di MQL5.com con la soluzione di e-commerce Gate2Shop. I tuoi clienti possono depositare i loro conti MQL5.com in qualsiasi modo conveniente. Dopo aver venduto un'applicazione, sarai in grado di ritirare i fondi sul tuo conto PayPal o WebMoney.

Integrando MQL5 Market alla piattaforma di trading, siamo stati in grado di fornire un'opzione aggiuntiva ai clienti. Lavorando con il nostro store, è possibile scaricare e testare un programma applicando le proprie condizioni. L'Expert Advisor scaricato funzionerà solo su un PC definito e solo nello Strategy Tester permettendo di valutare in anticipo i parametri applicativi. In altre parole, questo impedisce ai trader di acquistare a scatola chiusa e stimola anche le vendite.

Abbiamo anche preparato un bonus per gli sviluppatori: un sistema di consegna di aggiornamenti di applicazioni di trading. Dopo aver corretto un errore nel tuo Expert Advisor, puoi essere sicuro che i trader otterranno la nuova versione della tua applicazione. Non è necessario telefonare o inviare loro un'e-mail chiedendo di aggiornare il programma. Centinaia e migliaia dei tuoi clienti saranno in grado di aggiornarlo da soli!

Il servizio Market MQL5 consente di evitare i problemi più comuni durante la vendita di Expert Advisor e indicatori. Il motto del servizio è "Niente deve impedire ai programmatori di sviluppare e ai clienti di acquistare". Con il Market MQL5 sia gli sviluppatori che gli acquirenti godono della massima protezione, in quanto hanno tutte le informazioni necessarie l'uno sull'altro e tutte le transazioni vengono eseguite il più rapidamente possibile.

Nota: l'uso del Market MQL5 è assolutamente gratuito, ma la nostra azienda addebita un 20% a ogni vendita.

Ma non è tutto. La caratteristica più importante del servizio è il il mercato stesso. Essendo integrato nella piattaforma di trading MetaTrader 5, offre automaticamente agli sviluppatori un accesso diretto al la più ampia gamma possibile di clienti. In breve, gli sviluppatori, tra le altre cose, ottengono l'accesso al mercato già formato e il più breve percorso verso i propri clienti.

Se vuoi vendere i tuoi programmi sul Market MQL5, ti basta sapere solo una cosa: come svilupparli. Abbiamo già risolto tutti gli altri problemi!



