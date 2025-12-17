I metodi di William Gann (parte II): Creazione dell'indicatore Quadrato di Gann

Introduzione

William Delbert Gann, leggendario trader e analista tecnico dell'inizio del XX secolo, ha lasciato una ricca eredità di strumenti e tecniche di analisi del mercato. Tra i suoi numerosi sviluppi, il Quadrato del 9 occupa un posto speciale. È uno strumento misterioso e sfaccettato che combina elementi di geometria, numerologia e astrologia.

Il Quadrato di Gann del 9 è una sequenza di numeri a spirale disposti in un quadrato 9x9. Questo strumento viene utilizzato per prevedere importanti livelli di prezzo e cicli temporali nei mercati finanziari. Nonostante la sua natura esoterica, il Quadrato del 9 continua ad attirare l'attenzione dei trader moderni alla ricerca di approcci non convenzionali all'analisi di mercato.

In questo articolo ci immergeremo nel mondo del Quadrato del 9 di Gann e cercheremo di portare il suo concetto nell'era digitale creando un indicatore per la piattaforma MetaTrader 5 utilizzando il linguaggio di programmazione MQL5. Il nostro obiettivo è quello di sviluppare uno strumento che permetta ai trader di visualizzare e applicare i principi del Quadrato del 9 nel loro trading, combinando la saggezza di Gann con la tecnologia moderna.

Verranno esaminate le basi teoriche del Quadrato del 9, verrà illustrato il processo di creazione dell'indicatore passo dopo passo e verranno discusse le sue applicazioni pratiche e le potenziali limitazioni. Che siate esperti sviluppatori di sistemi di trading o semplicemente interessati a metodi non convenzionali di analisi del mercato, questo articolo vi fornirà informazioni preziose e competenze pratiche per ampliare la vostra cassetta degli attrezzi analitici.

Facciamo un viaggio affascinante sulle orme di William Gann e creiamo un ponte tra le sue brillanti idee e il mondo moderno del trading algoritmico.





Basi teoriche del Quadrato del 9 di Gann





Il Quadrato del 9 di Gann è uno strumento di analisi tecnica unico nel suo genere che combina elementi di geometria, numerologia e astrologia. Il metodo si basa sull'idea che i prezzi e il tempo nei mercati finanziari si muovono secondo schemi a spirale che possono essere rappresentati come una sequenza numerica situata in un quadrato di 9x9.

La costruzione del Quadrato del 9 inizia con la cella centrale, cui viene assegnato il numero 1. I numeri vengono poi disposti a spirale in senso antiorario, riempiendo il quadrato fino a 81 (9x9). Ogni nono numero di questa sequenza forma una "croce cardinale", un punto chiave che Gann considerava particolarmente importante per l'analisi del mercato.

Secondo la teoria di Gann, i numeri del quadrato dei 9 corrispondono ai livelli di prezzo e agli intervalli di tempo. Egli riteneva che il mercato tendesse a reagire a questi livelli, creando punti di svolta, supporti o resistenze. Particolare importanza viene data ai numeri che si trovano sulla stessa linea o in relazione armonica tra loro.

Gann ha anche collegato il Quadrato del 9 a concetti astrologici, affermando che gli angoli tra i numeri del quadrato corrispondono a determinati aspetti planetari. Ciò aggiunge una dimensione temporale all'analisi, consentendoci di prevedere non solo i livelli dei prezzi, ma anche le date potenziali di eventi di mercato significativi.

È importante notare che l'interpretazione del Quadrato del 9 è spesso soggettiva e richiede esperienza. I trader utilizzano questo strumento in modi diversi: alcuni si concentrano sui livelli di prezzo, altri sui cicli temporali e altri ancora combinano entrambi gli approcci.

Nonostante la sua natura esoterica, il Quadrato del 9 di Gann continua ad attirare l'attenzione dei trader moderni. Il suo valore risiede nella capacità di fornire una prospettiva unica sui movimenti di mercato che può integrare i metodi tradizionali di analisi tecnica.

Nel contesto della creazione di un indicatore MetaTrader 5, il nostro compito sarà quello di trasformare questi concetti teorici in algoritmi in grado di generare segnali di trading e rappresentazioni visive specifiche. Ciò consentirà ai trader di integrare le idee di Gann nel moderno ambiente del trading digitale.





Apparato matematico del Quadrato del 9 di Gann

Nonostante le sue radici esoteriche, il Quadrato del 9 di Gann ha una chiara struttura matematica. La comprensione di questa struttura è fondamentale per creare un indicatore preciso ed efficiente. Esaminiamo i principi matematici di base che sottendono il Quadrato del 9:

Costruzione del quadrato - Il quadrato del 9 è una sequenza a spirale di numeri da 1 a 81, disposti in una matrice di 9x9. Matematicamente, questo può essere rappresentato come una funzione delle coordinate (x, y) al quadrato.

Sequenza a spirale - i numeri sono disposti a spirale in senso antiorario. Questo può essere descritto da equazioni parametriche della spirale in forma discreta.

Relazioni angolari - Gann ha posto particolare enfasi sulle relazioni angolari tra i numeri. Queste relazioni possono essere espresse attraverso funzioni trigonometriche, tenendo conto della posizione dei numeri al quadrato.

Proiezioni dei prezzi - Per convertire i numeri quadrati in livelli di prezzo si utilizzano varie trasformazioni matematiche, spesso con radici logaritmiche o quadrate.

Cicli temporali - L'aspetto temporale del Quadrato del 9 può essere espresso attraverso l'aritmetica modulare, dove ogni giro completo della spirale corrisponde a un determinato ciclo.

Croce cardinale - I numeri che formano la croce cardinale (ogni nono numero) possono essere espressi come una progressione aritmetica con passo 9.

Relazioni armoniche - Le relazioni armoniche tra i numeri di un quadrato possono essere descritte in termini di semplici rapporti numerici o angoli in gradi.

Radice quadrata del prezzo - Gann utilizzava spesso la radice quadrata del prezzo nei suoi calcoli, il che aggiunge un ulteriore livello di manipolazione matematica.

Aritmetica modulare - Molti calcoli nel Quadrato del 9 si basano sui principi dell'aritmetica modulare, in particolare con il modulo 9.

Per creare un indicatore in MQL5, dobbiamo trasformare questi concetti matematici in algoritmi specifici. Questo include lo sviluppo di funzioni per generare il quadrato del 9, calcolare relazioni angolari, proiettare numeri su una scala di prezzi e determinare cicli temporali.

È importante notare che, sebbene la matematica del Quadrato del 9 sia accurata, la sua interpretazione e applicazione ai mercati rimane ampiamente soggettiva. Il nostro obiettivo nella creazione dell'indicatore è quello di fornire agli utenti uno strumento flessibile che consenta loro di sperimentare vari aspetti della Teoria di Gann, basandosi su precisi calcoli matematici.





Preparazione alla creazione di un indicatore

Iniziamo definendo le funzioni di base del nostro indicatore Quadrato del 9 di Gann. Dovremo tracciare il quadrato stesso sul grafico, calcolare i livelli di prezzo importanti e visualizzare i cicli temporali. Poi penseremo alle impostazioni fornite agli utenti. Questi possono essere: il numero iniziale per il Quadrato del 9, la scala per la conversione in prezzi e la scelta dei colori per le linee e il testo.

È importante pianificare come archivieremo i dati. Avremo bisogno di un array per il Quadrato dei 9 numeri e di elenchi per memorizzare i prezzi calcolati e le date.

Il passo successivo è lo sviluppo degli algoritmi di base. Dovremo creare funzioni per generare il Quadrato del 9, tradurre i suoi numeri in livelli di prezzo e calcolare le date per i cicli temporali. Pensiamo a come visualizzare al meglio tutte queste informazioni sul grafico. Dobbiamo decidere come visualizzare lo stesso Quadrato del 9 e dove posizionare i livelli di prezzo e le date.

Non dimentichiamo i test. Prepariamo i metodi per verificare l'accuratezza dei nostri calcoli e testiamo l'indicatore su differenti timeframe. È inoltre importante studiare le caratteristiche del lavoro in MQL5, soprattutto in relazione alla creazione di elementi grafici e alle funzioni matematiche disponibili.

Questa preparazione getterà solide basi per la creazione di un indicatore Quadrato del 9 di Gann efficiente e di facile utilizzo.

Struttura del codice dell'indicatore Quadrato del 9 di Gann

Quando si sviluppa l'indicatore Quadrato del 9 di Gann per MetaTrader 5, è importante creare una struttura di codice chiara e logica. Questo renderà più facile comprendere, eseguire il debug e migliorare ulteriormente l'indicatore. Vediamo i componenti principali che devono essere inclusi nel nostro codice.

Per prima cosa, dobbiamo dichiarare e inizializzare le variabili. Definiamo le variabili globali per memorizzare le impostazioni dell'indicatore e creiamo gli array per memorizzare i dati del Quadrato del 9 e i valori calcolati.

La funzione OnInit() viene utilizzata per inizializzare i parametri dell'indicatore e creare gli oggetti grafici necessari.

La funzione OnDeinit() cancellerà tutti gli oggetti grafici creati quando l'indicatore viene eliminato.

La funzione OnCalculate() è la funzione principale dell'indicatore, richiamata ad ogni tick. Qui verranno eseguiti i calcoli principali e verrà aggiornata la visualizzazione.

Implementazione delle componenti chiave dell'indicatore

Esaminiamo il codice "vuoto" per il Quadrato del 9:

#property copyright "Copyright 2023, Evgeniy Koshtenko" #property link "https://www.mql5.com/ru/users/koshtenko" #property version "1.00" #property description "Gann Square of 9 Price and Time Levels Indicator" #property indicator_chart_window input double StartNumber = 1 ; input color PriceLevelColor = clrDodgerBlue ; input color TimeLevelColor = clrRed ; input int LevelsToShow = 50 ; input datetime EndDate = D'2024.08.14 00:00' ; input double PriceStepDivisor = 10.0 ; double price_levels[]; datetime time_levels[]; double price_scale; int time_scale; int OnInit () { if (StartNumber <= 0 || LevelsToShow <= 0 || EndDate <= 0 || PriceStepDivisor <= 0 ) { Print ( "Invalid input parameters" ); return INIT_PARAMETERS_INCORRECT ; } CalculateScales(); CalculateLevels(); DrawLevels(); return ( INIT_SUCCEEDED ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { return (rates_total); } void CalculateScales() { double current_price = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); price_scale = current_price / (StartNumber * StartNumber); datetime current_time = TimeCurrent (); time_scale = ( int ) MathMax ( 1 , (EndDate - current_time) / ( 86400 * StartNumber * StartNumber)); } void CalculateLevels() { ArrayResize (price_levels, LevelsToShow); ArrayResize (time_levels, LevelsToShow); for ( int i = 0 ; i < LevelsToShow; i++) { double price_square = MathPow (StartNumber + i / PriceStepDivisor, 2 ); int time_square = (StartNumber + i) * (StartNumber + i); price_levels[i] = price_scale * price_square; time_levels[i] = EndDate - time_scale * time_square * 86400 ; } } void DrawLevels() { for ( int i = 0 ; i < LevelsToShow; i++) { string price_name = "GannPriceLevel_" + IntegerToString (i); ObjectCreate ( 0 , price_name, OBJ_HLINE , 0 , 0 , price_levels[i]); ObjectSetInteger ( 0 , price_name, OBJPROP_COLOR , PriceLevelColor); ObjectSetInteger ( 0 , price_name, OBJPROP_STYLE , STYLE_SOLID ); ObjectSetInteger ( 0 , price_name, OBJPROP_WIDTH , 1 ); ObjectSetString ( 0 , price_name, OBJPROP_TOOLTIP , "Gann Price Level " + DoubleToString (price_levels[i], _Digits )); string time_name = "GannTimeLevel_" + IntegerToString (i); ObjectCreate ( 0 , time_name, OBJ_VLINE , 0 , time_levels[i], 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , time_name, OBJPROP_COLOR , TimeLevelColor); ObjectSetInteger ( 0 , time_name, OBJPROP_STYLE , STYLE_DOT ); ObjectSetInteger ( 0 , time_name, OBJPROP_WIDTH , 1 ); ObjectSetString ( 0 , time_name, OBJPROP_TOOLTIP , "Gann Time Level " + TimeToString (time_levels[i], TIME_DATE | TIME_MINUTES )); } } void OnDeinit ( const int reason) { ObjectsDeleteAll ( 0 , "GannPriceLevel_" ); ObjectsDeleteAll ( 0 , "GannTimeLevel_" ); }

Questo indicatore è una moderna interpretazione del concetto di Quadrato del 9 di William Gann, adattata alla piattaforma MetaTrader 5. Visualizza i livelli di prezzo e di tempo in base ai principi di Gann, fornendo ai trader uno strumento unico per l'analisi del mercato e le decisioni di trading.

Input dell’indicatore:

StartNumber - numero iniziale per costruire il quadrato del 9,

PriceLevelColor e TimeLevelColor - rispettivamente i colori per la visualizzazione dei livelli di prezzo e di tempo,

LevelsToShow - numero di livelli da visualizzare,

EndDate - data finale per i calcoli e i test sui dati storici,

PriceStepDivisor - frequenza dei livelli di prezzo.

Le variabili globali sono utilizzate per memorizzare ed elaborare i dati. Gli array price_levels[] e time_levels[] memorizzano rispettivamente i livelli di prezzo e di tempo calcolati. Le variabili price_scale e time_scale sono utilizzate per scalare i valori di prezzo e tempo.

La funzione CalculateScales() determina automaticamente le scale per il prezzo e il tempo in base al prezzo corrente dello strumento e alla data finale specificata. CalculateLevels() esegue il calcolo dei livelli di prezzo e di tempo. I livelli di prezzo vengono calcolati utilizzando una funzione quadratica e un divisore aggiuntivo per aumentare la frequenza dei livelli, mentre i livelli temporali si basano sul quadrato di un numero, in linea con la teoria di Gann. DrawLevels() è responsabile della visualizzazione dei dati creando linee orizzontali per i livelli di prezzo e linee verticali per i livelli temporali sul grafico.

L'indicatore fornisce ai trader una rappresentazione visiva dei livelli di prezzo e di tempo, basata sui principi del Quadrato del 9 di Gann. Questo può essere particolarmente utile per i trader interessati a metodi di analisi tecnica non tradizionali e alla ricerca di strumenti aggiuntivi per confermare le loro idee di trading.

Le caratteristiche di questa implementazione includono la possibilità di personalizzare la frequenza dei livelli di prezzo per un'analisi più dettagliata, la flessibilità nella scelta della data finale per l'analisi storica e la combinazione di livelli di prezzo e di tempo su un singolo grafico.

I possibili miglioramenti dell'indicatore possono includere l'aggiunta di avvisi quando il prezzo o il tempo raggiungono livelli chiave, l'implementazione dell'aggiornamento automatico dei livelli quando il prezzo cambia in modo significativo, l'integrazione con altri metodi di analisi di Gann per creare un sistema di trading completo e l'ottimizzazione delle prestazioni per lavorare su timeframe più ampi e con un gran numero di livelli.





Visualizzazione dei livelli del Quadrato del 9 sul grafico

I livelli di prezzo vengono visualizzati come linee orizzontali sul grafico. Ogni linea rappresenta un potenziale livello di supporto o di resistenza calcolato in base ai principi del Quadrato del 9 di Gann. Il colore di queste linee è determinato dal parametro personalizzato PriceLevelColor, che consente ai trader di personalizzare la visualizzazione in base alle proprie preferenze e allo stile del grafico. Le linee orizzontali sono distribuite lungo l'asse verticale del grafico e la loro densità è controllata dal parametro PriceStepDivisor. Ciò consente ai trader di regolare il numero di livelli di prezzo visualizzati, trovando un equilibrio tra dettaglio e leggibilità del grafico.





I livelli temporali sono visualizzati come linee verticali sul grafico. Queste linee rappresentano punti temporali chiave basati sulla progressione quadratica dei numeri di Gann. Il colore delle linee temporali è impostato dal parametro TimeLevelColor, che consente di distinguerle facilmente dai livelli di prezzo. Le linee verticali sono distribuite lungo l'asse orizzontale del grafico, partendo dalla data finale specificata (parametro EndDate) e spostandosi indietro nel tempo. In questo modo i trader possono vedere potenziali punti di inversione o date significative nel futuro, oltre ad analizzare i dati storici.





Quadratura del tempo e cicli temporali



La quadratura del tempo e i cicli temporali sono concetti chiave della teoria di William Gann, che si riflettono nel Quadrato del 9. Queste idee si basano sul presupposto che i movimenti del mercato seguano determinati schemi temporali che possono essere previsti e utilizzati per prendere decisioni di trading.

time_scale = ( int ) MathMax ( 1 , (EndDate - current_time) / ( 86400 * StartNumber * StartNumber));

Il concetto di quadratura del tempo suggerisce che gli eventi di mercato significativi si verificano spesso a intervalli che sono quadrati di numeri interi. Ad esempio, le principali svolte di mercato possono verificarsi a 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 giorni o a periodi più lunghi in base a questi numeri. Nel contesto del Quadrato di 9, questi numeri corrispondono a punti chiave della spirale.

L'equazione è l'elemento chiave nel calcolo della scala temporale per l'indicatore Quadrato del 9 di Gann. Vediamo i suoi componenti e il loro significato:

EndDate - current_time: È la differenza tra la data finale specificata e l'ora corrente. Il risultato è espresso in secondi. 86400: è il numero di secondi in un giorno (24 ore * 60 minuti * 60 secondi). StartNumber * StartNumber: È il quadrato del numero iniziale che viene utilizzato per scalare la linea temporale. (EndDate - current_time) / (86400 * StartNumber * StartNumber): Questa parte dell'equazione converte la differenza di tempo da secondi a giorni, quindi la divide per il quadrato del numero di partenza. In questo modo si crea una scala temporale non lineare coerente con i principi del Quadrato del 9 di Gann. MathMax(1, ...): Questa funzione assicura che il risultato sia almeno pari a 1. In questo modo si evita la divisione per zero o per valori negativi. (int): Il risultato deve essere convertito (casting) in un tipo di numero intero, dato che la linea temporale deve essere espressa in giorni interi.

L'idea alla base di questa equazione è quella di creare una linea temporale che si accorcia man mano che ci si avvicina alla data corrente. Ciò riflette il concetto di Gann sull'accelerazione del tempo e dei cicli di mercato.

Più grande è StartNumber, più compressa sarà la linea temporale. Ciò consente ai trader di personalizzare l'indicatore per diversi orizzonti temporali di trading.

L'uso del quadrato di StartNumber (StartNumber * StartNumber) nel denominatore crea una distribuzione non lineare dei livelli temporali, che è coerente con i principi del Quadrato del 9 di Gann, in cui l'importanza dei numeri aumenta quadraticamente.





Accelerazione dei cicli temporali insieme all'accelerazione dei cicli di mercato

Una delle caratteristiche interessanti di questo indicatore è che i cicli temporali, basati sui principi del Quadrato del 9 di Gann, sono posizionati più vicini tra loro man mano che si avvicinano alla data corrente. Questo fenomeno può essere interpretato come un riflesso dell'accelerazione dei cicli di mercato osservata nel moderno ambiente finanziario.

Negli ultimi decenni abbiamo effettivamente assistito a una significativa accelerazione dei processi di mercato. I crolli del mercato azionario, che un tempo avvenivano ogni paio d’anni o addirittura decenni, oggi sono molto più frequenti. Ciò può essere attribuito a una serie di fattori, tra cui la globalizzazione dei mercati finanziari, lo sviluppo delle tecnologie informatiche e del trading algoritmico e la maggiore velocità di diffusione delle informazioni. Forse, questo accade a causa del graduale movimento verso la singolarità tecnologica.

L'indicatore Quadrato del 9 di Gann riflette indirettamente questa accelerazione mostrando i cicli temporali che si comprimono quando più vicini al momento attuale. Questa rappresentazione visiva può aiutare i trader a comprendere meglio e ad adattarsi al frenetico ambiente di mercato odierno, in cui i cicli si susseguono ad un ritmo sempre più elevato.

Questa accelerazione può essere vista come un segno dello sviluppo tecnologico e dell'evoluzione dei mercati finanziari. Con l'avvento del trading ad alta frequenza, la diffusione istantanea di notizie attraverso i social media e la maggiore disponibilità di piattaforme di trading per gli investitori retail, i mercati sono diventati più reattivi agli eventi che mai. Un tempo le tendenze erano molto più durature e prevedibili.

È importante notare che l'indicatore riflette questa accelerazione, ma non la prevede direttamente. Piuttosto, fornisce uno strumento visivo che può aiutare i trader a comprendere e integrare il concetto di accelerazione dei cicli di mercato nella loro analisi.





Test dell’indicatore

Vediamo i risultati dell'indicatore sui dati storici. Abbiamo scelto EURUSD come asset e 1,00 come punto di partenza per il calcolo dei livelli.

Un altro segmento:

E un altro ancora:

2008:

Nel 2010 si assiste nuovamente a una reazione ai livelli:

2011:

2012:

2020:

Periodo attuale: In questo momento EURUSD si trova proprio al livello del Quadrato del 9 di Gann.

Per quanto riguarda i cicli temporali con la quadratura del tempo, non ho notato alcuna reazione statisticamente significativa dei prezzi.

Possibili miglioramenti

Un'opzione interessante sembra essere l'aggiunta di avvisi quando il prezzo tocca il livello del Quadrato del 9. È inoltre possibile aggiungere il ricalcolo automatico dei livelli del quadrato quando si aggiornano i prezzi.

Sarebbe inoltre interessante implementare il box e la griglia di Gann sotto forma di indicatori e combinare tutti gli sviluppi in un unico sistema complesso.





Prospettive di creazione di un EA basato sul Quadrato del 9

È anche possibile creare un EA basato su un rimbalzo dai livelli del quadrato. Lo vedo come un EA semiautomatico eventualmente collegato a oggetti grafici. Un EA di questo tipo potrebbe facilitare il lavoro dei trader seguendo le loro istruzioni di trading da un livello all'altro.

Conclusioni

Lo sviluppo dell'indicatore Quadrato del 9 di Gann per la piattaforma MetaTrader 5 è un progetto interessante e ambizioso che combina le idee classiche dell'analisi tecnica con le moderne tecnologie di trading. Questo indicatore offre ai trader uno strumento unico di analisi del mercato che combina elementi di analisi dei prezzi e del tempo.

L'implementazione del concetto di Quadrato del 9 sotto forma di indicatore digitale rende questa complessa teoria più accessibile e applicabile a un'ampia gamma di trader. La possibilità di visualizzare i livelli di prezzo e di tempo su un unico grafico consente un'analisi completa dei movimenti di mercato, che può essere particolarmente utile nel contesto degli attuali mercati in rapida evoluzione.

È importante notare che, nonostante le sue basi matematiche, l'interpretazione dei segnali del Quadrato del 9 di Gann rimane ampiamente soggettiva.

Nel complesso, questo progetto dimostra come i metodi storici di analisi tecnica possano essere adattati alle moderne tecnologie di trading, creando nuovi strumenti per i trader. Ciò evidenzia il valore duraturo delle idee classiche e il loro potenziale nel contesto dei moderni mercati finanziari.