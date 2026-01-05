Indicatori: DeltaFusionLite
DeltaFusionLite:
DeltaFusion Lite è la versione semplificata dell'indicatore DeltaFusionPro per MT4. Calcola e visualizza il Delta cumulativo e il Delta netto, offrendo ai trader una visione chiara della pressione di acquisto e di vendita all'interno di ogni candela. Analizzando la distribuzione del volume tra domanda e offerta, aiuta a identificare i cambiamenti del sentiment del mercato, le potenziali inversioni e vari tipi di divergenze tra prezzo e volume.
Autore: Francesco Secchi