QuotazioniSezioni
Valute / GBPUSD
Tornare a Valute

GBPUSD: Pound Sterling vs US Dollar

1.34666 USD 0.00856 (0.63%)
Settore: Valuta Base: Pound Sterling Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GBPUSD ha avuto una variazione del -0.63% per oggi. Durante la giornata, la valuta è stata scambiata ad un minimo di 1.34632 USD e ad un massimo di 1.35594 USD per 1 GBP.

Segui le dinamiche di Sterlina Britannica vs Dollaro Statunitense. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Il grafico storico mostra come il prezzo di Sterlina Britannica sia cambiato in passato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GBPUSD News

GBPUSD on the Community Forum

Applicazioni di Trading per GBPUSD

MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (13)
Experts
MultiWay EA è un sistema di trading automatico intelligente ed efficiente, basato su una potente strategia di ritorno alla media. Grazie a un’ampia diversificazione su nove coppie di valute correlate (e persino alcune tipicamente “trend-following”) — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP e GBPCAD — cattura i movimenti di prezzo verso la media dopo forti impulsi direzionali. Dopo l’acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere le istruzioni complete di installazion
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
4.33 (9)
Experts
Scalp Unscalp è un sistema di scalping bidirezionale a breve termine che cerca di ottenere rapidamente profitto da ingressi molto precisi. Segnale live di Scalp Unscalp in arrivo! Il prezzo attuale aumenterà. Prezzo limitato 199 USD Nessuna griglia, nessun martingala. Ogni operazione è indipendente Stop loss fisso disponibile, con sistema virtuale di trailing stop dinamico Pannello di trading interattivo e impostazioni precise della dimensione del lotto Consigliato Grafico: EURUSD, GBPUSD, USDC
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (474)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segnale
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Indicatori
Ogni acquirente dell’indicatore riceverà inoltre gratuitamente: L’utilità esclusiva “Bomber Utility”, che gestisce automaticamente ogni operazione, imposta i livelli di Stop Loss e Take Profit e chiude le posizioni secondo le regole della strategia I file di configurazione (set file) per adattare l’indicatore a diversi asset I set file per configurare il Bomber Utility in tre modalità: “Rischio Minimo”, “Rischio Bilanciato” e “Strategia di Attesa” Una guida video passo-passo per installare, conf
Big Candle Scanner Dashboard MT5
Biswarup Banerjee
Indicatori
Migliora la tua strategia di trading con il Big Candle Scanner Dashboard MT5, un dashboard multi-asset versatile progettato per rilevare candele rialziste e ribassiste sovradimensionate su numerosi pair di valute e timeframe, segnalando potenziali spostamenti di momentum o picchi di volatilità. Radicato in tecniche classiche di analisi candlestick popolari da trader come Steve Nison negli anni '90 attraverso il suo lavoro sui grafici candlestick giapponesi, questo tool è diventato un elemento es
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Ti presento un EA davvero tosto, costruito sulla base del mio sistema di trading manuale — Algo Pumping . Ho potenziato questa strategia al massimo, aggiungendo upgrade importanti, filtri e tecnologie avanzate, e adesso sono pronto a lanciare questo bot che: Opera con l'algoritmo avanzato Algo Pumping Swing Trading, Imposta sempre gli ordini di Stop Loss per proteggere il capitale, È perfetto sia per "Prop Firm Trading" che per "Personal Trading", Lavora senza martingala e senza griglie di recup
NewYork Range MT5
Thushara Dissanayake
Indicatori
L'   indicatore New York Range   è uno strumento di analisi basato sulla sessione, sviluppato per i trader che applicano   concetti   ICT (Inner Circle Trader)   , Smart Money trading e   metodi di price action istituzionale   . Progettato specificamente per la sessione di New York, questo indicatore cattura l'intervallo di prezzo tra   le 12:00   e   le 14:00 GMT   , un periodo critico che si sovrappone alla   chiusura di Londra   e   all'apertura di New York   . Identifica   i massimi e i mini
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.91 (103)
Experts
Ciao a tutti, mi presento: Sono   Quantum StarMan,   il membro più elettrizzante e fresco della famiglia   Quantum EAs   . Sono un EA multivaluta completamente automatizzato, in grado di gestire fino a 5 coppie dinamiche:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD e USDCAD   . Con la massima precisione e un'incrollabile responsabilità, porterò il tuo trading a un livello superiore. Ecco il punto: non mi affido alle strategie Martingala. Utilizzo invece un sofisticato sistema a griglia progettato per gar
Intervallo Giornaliero
1.34632 1.35594
Intervallo Annuale
1.20997 1.37876
Chiusura Precedente
1.3552 2
Apertura
1.3549 2
Bid
1.3466 6
Ask
1.3469 6
Minimo
1.3463 2
Massimo
1.3559 4
Volume
47.650 K
Variazione giornaliera
-0.63%
Variazione Mensile
-0.18%
Variazione Semestrale
4.30%
Variazione Annuale
0.70%
21 settembre, domenica