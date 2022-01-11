MetaTrader 5 / Esempi
Ottieni 200 USD per il tuo articolo per il trading algoritmico!

Scrivi un articolo e contribuisci allo sviluppo del trading algoritmico. Condividi la tua esperienza nel trading e nella programmazione e ti pagheremo $200. Inoltre, la pubblicazione di un articolo sul popolare sito web MQL5.com offre un'eccellente opportunità per promuovere il proprio marchio personale in una comunità professionale. Migliaia di trader leggeranno il tuo lavoro. Puoi discutere le tue idee con persone che la pensano allo stesso modo, acquisire nuova esperienza e monetizzare le tue conoscenze.


Quali argomenti sono richiesti?

Pubblichiamo articoli sul trading algoritmico e tutto ciò che lo riguarda:

  • Sviluppo di strategie di trading
  • Creazione di indicatori
  • Test e ottimizzazione della strategia
  • Progettazione di interfacce grafiche e pannelli di trading
  • Lavorare con i database
  • Integrazione con servizi esterni
  • Apprendimento automatico

Uno dei requisiti principali è l'applicabilità pratica dell'idea descritta nell'articolo e la sua implementazione in MQL5. Un ottimo modo per capire quali articoli sono richiesti è controllare le pubblicazioni precedenti. Inoltre, puoi discutere potenziali argomenti sul forum: Diventa un autore su MQL5.com. Se avete domande, non esitate a chiedere lì.


Requisiti importanti

1. Approvare uno schema. Prima di scrivere un intero articolo, ti consigliamo di iniziare creando uno schema del tuo articolo e riassumendo brevemente i punti chiave e i contenuti. Quindi invialo al moderatore per l'approvazione. Una volta approvata, procedi con una descrizione dettagliata della tua idea.

2. Rivedere la struttura. Assicurati che il tuo articolo abbia questi tre importanti componenti:

  1. Identifica chiaramente il problema di trading o la sfida risolta nel tuo articolo (punto A, inizio)
  2. La soluzione che il trader troverà nell'articolo (punto B, conclusione)
  3. Dettaglia i passaggi e le spiegazioni che guidano il lettore dal punto A al punto B. Questo costituisce il contenuto principale del tuo articolo.

3. Sviluppare il contenuto. La lunghezza minima dell'articolo deve essere di 5 pagine, con 1800 caratteri per pagina. Controlla la sezione Statistiche per monitorare i tuoi progressi attuali. Manteniamo una politica rigorosa contro il plagio e il testo generato dall'intelligenza artificiale. Saranno accettati solo contenuti unici e originali.

4. Controlla la qualità del testo. Prima di inviare il tuo articolo, assicurati di eseguire un controllo ortografico automatico. Puoi utilizzare strumenti come Microsoft Word o ChatGPT, tra gli altri.


Comodo sistema di pubblicazione

Con oltre 1.500 articoli pubblicati su MQL5.com, la nostra esperienza nel lavorare con gli autori ci ha permesso di creare un sistema di pubblicazione intuitivo. L'intero processo è suddiviso in passaggi con descrizioni chiare e dettagliate di ciò che ti viene richiesto. Ad ogni passaggio riceverai suggerimenti e consigli utili.

L'intero processo è suddiviso in passaggi con descrizioni chiare e dettagliate

 

1. Categorie e Scaletta

Per iniziare, vai alla sezione Articoli e premi "Aggiungi un nuovo articolo". Nel primo passaggio, devi scegliere un titolo provvisorio per il tuo articolo, selezionare la categoria alla quale appartiene e delineare la struttura approssimativa delle sottosezioni.

Categorie e scaletta dell'articolo

Uno schema funge da spina dorsale del tuo futuro articolo, rendendoti più semplice organizzare i tuoi pensieri. Per impostazione predefinita, un nuovo modello di articolo include già un'Introduzione e una Conclusione. Puoi nominare le sezioni del tuo articolo come ritieni più appropriato.

Inizia digitando il nome della prima sezione (tra Introduzione e Conclusione) e premi Invio. Le sezioni successive dovrebbero essere aggiunte nello stesso modo. Per riorganizzare l'ordine delle sezioni, utilizzare le frecce situate a destra dei titoli delle sezioni.

Modifica dell'ordine delle sezioni

Le sezioni create in questo passaggio verranno formattate come intestazioni. Puoi creare link di ancoraggio per loro. Dopo aver finalizzato la struttura e aggiunto un titolo provvisorio per l'articolo, fai clic su "Crea articolo" per procedere al passaggio successivo.


2. Immagini e Testo

La parte visiva dell’articolo è spesso la prima cosa che i lettori notano. Le illustrazioni di alta qualità migliorano significativamente la percezione e aumentano l'attrattiva del materiale. Quando aggiungi immagini, segui queste linee guida:

  • Assicurati che tutte le immagini siano di qualità eccellente, che si ottiene meglio con il formato PNG. È accettabile anche il formato GIF con una qualità adeguata. Evita di utilizzare JPG per gli screenshot.

  • Le immagini non devono superare i 750 pixel di larghezza. Le immagini più grandi verranno ridimensionate automaticamente al momento del salvataggio, portando a una notevole perdita di qualità.

  • Acquisisci screenshot nella dimensione richiesta. Evita di ridimensionare immagini più grandi negli editor grafici poiché la qualità spesso peggiora.

  • Assicurati che tutte le immagini siano chiare e pertinenti. Escludere eventuali elementi non necessari e irrilevanti; i lettori dovrebbero comprendere immediatamente lo scopo dell'immagine. Evita grafica disordinata o diagrammi di flusso complessi.

Per inserire immagini nel testo, utilizzare il pulsante Immagine sulla barra degli strumenti dell'editor.

Un altro errore comune tra gli scrittori principianti è inserire codice grezzo nell'articolo senza una formattazione adeguata. Inoltre, quando si copia testo da fonti esterne, gli appunti potrebbero contenere tag di formattazione in eccesso.

Imparerai di più sulle specifiche di formattazione nel secondo passaggio della creazione dell'articolo. Ulteriori informazioni su come lavorare con il testo sono fornite nell'articolo MQL5.community - User Memo.

Immagini e Testo

Dopo aver letto queste istruzioni, seleziona la casella "Ho letto le regole sull'utilizzo di immagini e testo" e fare clic su "Salva".


3. Formattazione

Molti autori si affrettano a condividere le loro intuizioni, dimenticandosi della leggibilità dell'articolo. Anche il contenuto più interessante può diventare noioso se presentato male. Una formattazione corretta è fondamentale per mantenere l'attenzione del lettore.

Quando i lettori incontrano per la prima volta il tuo articolo, in genere lo scansionano alla ricerca di titoli e immagini per identificare i punti chiave. Solo dopo, se interessati, procedono ad una lettura più approfondita. Pertanto, ottenere la formattazione corretta è essenziale. Nella terza fase imparerai come strutturare il testo in paragrafi, quando utilizzare liste o tabelle per una migliore organizzazione e come formattare immagini e intestazioni.

formattazione

Dopo aver familiarizzato con le linee guida per la formattazione, seleziona nuovamente la casella e fai clic su "Salva".


Utilizza i link nel tuo articolo per consentire ai lettori di accedere a informazioni aggiuntive o navigare agevolmente tra le sottosezioni. Sebbene aggiungere un link possa sembrare facile, ci sono delle sfumature di cui potresti non essere a conoscenza. Scopri come creare suggerimenti significativi per i tuoi link e come utilizzare in modo efficace i link di ancoraggio — questo è trattato nel quarto e ultimo passaggio prima di iniziare a redigere l'articolo stesso.

Link e Ancoraggi

Dopo aver letto le linee guida, seleziona la casella un'ultima volta e fai clic su "Salva". Ora sei pronto per iniziare a scrivere senza dedicare ulteriore tempo all'apprendimento dell'editor integrato.

 

5. Articolo

Hai finalmente raggiunto il nocciolo della questione — scrivere l'articolo. Ora, sapendo come presentare correttamente il tuo lavoro, puoi concentrarti completamente sui suoi contenuti.

Se puoi, carica un'icona e un'immagine di copertina per l'articolo. Questi elementi visivi saranno presenti nella lista degli articoli e dovrebbero catturare l'attenzione. Un'icona dovrebbe essere un'immagine PNG di dimensioni 60x60 pixel e la copertina dovrebbe essere 1200x628 pixel. Se non disponi di immagini adatte, le creeremo. Sentiti libero di condividere le tue idee nella sezione commenti.

Testo dell'Articolo, Descrizione e Icona

Aggiungi una descrizione per il tuo articolo. È un requisito obbligatorio. Puoi sempre rivedere il testo in un secondo momento, ma dovresti affrontare questo passaggio con attenzione. Una descrizione ben creata può incoraggiare i potenziali lettori ad aprire il tuo articolo. La percentuale di completamento verrà aggiornata man mano che procedi nei passaggi. L'articolo raggiungerà il 100% al momento della pubblicazione. Ma, prima, invialo per la revisione.

 

In Fase di Revisione

Con il tuo testo scritto e arricchito con illustrazioni accattivanti, il tuo articolo sembra rifinito e pronto. Invialo al moderatore per la revisione facendo clic su "Invia per la Revisione". Il moderatore verrà avvisato, quindi stai certo che il tuo articolo non passerà inosservato.

Invio di un articolo per la revisione

Attendere il feedback del moderatore nella sezione "Commenti". Qui puoi discutere qualsiasi domanda sul tuo articolo, come la sua rilevanza per la community, gli elementi grafici, la correzione degli errori e i pagamenti.


Pubblicazione

Una volta risolti tutti i problemi, il tuo articolo verrà pubblicato. Una relativa notifica push verrà inviata al tuo cellulare a patto che il tuo ID MetaQuotes sia specificato nel tuo profilo. Per i dettagli sulle impostazioni del profilo, leggere "MQL5.community - User Guide".

La pubblicazione del tuo articolo verrà annunciata sul Forum, nella sezione dedicata Articoli, Libreria. Inoltre, il tuo articolo sarà tradotto in tutte le undici lingue supportate da MQL5.com, rendendolo accessibile ai trader di tutto il mondo. Diamo priorità alle traduzioni degli articoli più interessanti.

 

Pagamento

Apprezziamo molto gli sforzi degli autori dei nostri articoli. Tutti gli articoli pubblicati su MQL5.community sono pagati, con una commissione media di $ 200. Scopri come prelevare o utilizzare i tuoi guadagni dall'articolo ""Sistema di Pagamento MQL5.community” .

Ci auguriamo che questo articolo risponda a molte delle vostre domande. Non vediamo l'ora di ricevere i vostri contenuti coinvolgenti, i quali siamo sicuri saranno ben accolti. Inizia a scrivere oggi!


Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Articolo originale: https://www.mql5.com/ru/articles/408

Avvertimento: Tutti i diritti su questi materiali sono riservati a MetaQuotes Ltd. La copia o la ristampa di questi materiali in tutto o in parte sono proibite.

