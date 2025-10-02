Script: BuySell + SL + TP

BuySell + SL + TP:

script per aprire una posizione di acquisto al prezzo corrente nella finestra MT5 con uno stop loss (in pip) e un take profit (in pip) specificati

BuySell + SL + TP

Autore: akka

 
il suo positivo
 

Solo un pensiero/suggerimento, penso che sarebbe anche bello se si potesse aggiungere un incremento della dimensione del lotto e frecce oblique di riduzione.

 
Ho installato uno script e riesco a vederlo su Navigator, ma non a collegarlo al grafico. Altri possono e non possono. Qualcuno può insegnarmi come allegarli?
 
Salve, come posso ottenere questo script?
 
Salve, come posso ottenere questo Script?

Usa il link nel primo post: buysell+sl+tp

 
Utilizzate il link nel primo post: buysell+sl+tp

Grazie, ma il link reindirizza qui e non scarica un file.
 
Grazie, ma il link reindirizza qui e non scarica un file.

Non credo che tu abbia cliccato sul link.

