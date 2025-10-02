Script: BuySell + SL + TP
il suo positivo
Solo un pensiero/suggerimento, penso che sarebbe anche bello se si potesse aggiungere un incremento della dimensione del lotto e frecce oblique di riduzione.
Ho installato uno script e riesco a vederlo su Navigator, ma non a collegarlo al grafico. Altri possono e non possono. Qualcuno può insegnarmi come allegarli?
Salve, come posso ottenere questo script?
ja.odesina #:
Salve, come posso ottenere questo Script?
Salve, come posso ottenere questo Script?
Usa il link nel primo post: buysell+sl+tp
Eleni Anna Branou #:Grazie, ma il link reindirizza qui e non scarica un file.
Utilizzate il link nel primo post: buysell+sl+tp
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
BuySell + SL + TP:
script per aprire una posizione di acquisto al prezzo corrente nella finestra MT5 con uno stop loss (in pip) e un take profit (in pip) specificati
Autore: akka