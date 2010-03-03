ABS GoldGrid
- Experts
- Thi Ngoc Tram Le
- Versione: 2.5
- Attivazioni: 20
|
Per celebrare il lancio di ABS EA: Per le prossime 3 copie, puoi acquistare il nuovo ABS EA (XAUUSD) al prezzo speciale di lancio di 70 dollari (prezzo regolare: 230 dollari).Guida all’installazione e all’uso: Canale ABS.
Monitoraggio in tempo reale: Segnale ABS.
ABS EA è un robot di trading professionale sviluppato specificamente per XAUUSD (oro) sul timeframe H1.
Si basa su un sistema Martingale con controlli di rischio integrati, che consentono ai trader di bilanciare il potenziale di profitto con la protezione del capitale.
Progettato sia per trader principianti che esperti, ABS EA è facile da configurare, completamente automatizzato e personalizzabile per adattarsi a diversi stili di trading.Caratteristiche principali
-
Strategia Martingale con impostazioni di sicurezza definite dall'utente
-
Gestione flessibile dei lotti: Lotto fisso o Lotto automatico
-
Limite massimo di drawdown per sospendere il trading a una soglia scelta
-
Configurazione semplice: collega al grafico, configura i parametri e inizia a fare trading
-
Simbolo: XAUUSD
-
Timeframe: H1
-
Deposito minimo: $300
-
Deposito consigliato: $1,000
-
Tipo di conto: ECN / Spread grezzo
-
Leva finanziaria: 1:50 o superiore (consigliato 1:100+)
-
VPS: Consigliato per un funzionamento continuo
Il trading comporta rischi significativi e le perdite possono superare il tuo investimento iniziale.
Le strategie Martingale comportano un alto rischio e le prestazioni passate non garantiscono risultati futuri. Usalo a tua discrezione.
Per supporto o domande, contatta il venditore tramite la sezione dei commenti o i messaggi privati.