Valute / USDCHF
USDCHF: US Dollar vs Swiss Franc
0.79535 CHF 0.00312 (0.39%)
Settore: Valuta Base: US Dollar Valuta di profitto: Swiss Franc
Il tasso di cambio USDCHF ha avuto una variazione del 0.39% per oggi. Durante la giornata, la valuta è stata scambiata ad un minimo di 0.79038 CHF e ad un massimo di 0.79657 CHF per 1 USD.
Segui le dinamiche di Dollaro Statunitense vs Franco Svizzero. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Il grafico storico mostra come il prezzo di Dollaro Statunitense sia cambiato in passato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
USDCHF News
- USD/CHF extends beyond 0.7950 amid generalised Swiss Franc weakness
- USD/CHF clings to gains near 0.7930 as US Dollar trades firmly
- USD/CHF bounces from 14-year lows after Fed rate cut
- USD/CHF trades vulnerably near 0.7860 ahead of Fed’s policy decision
- USD/CHF plunges to 14-year low as Fed easing bets hammer the US Dollar
- USD/CHF Forex Signal 16/09: Drifts Lower (Chart)
- Swiss Franc Outlook: USD/CHF bearish bias capped by Fed
- USD/CHF Price Forecast: Drifts towards 0.79509 amid growing bearish traction
- USD/CHF trades flat around 0.7960, investors await Fed’s monetary policy outcome
- Weekly Pairs in Focus 14th to 19th September 2025 (Charts)
- USD/CHF price forecast: Sellers hold control below 20- and 50-day SMAs
- USD/CHF trades steadily below 0.8000 ahead of US Michigan Consumer Sentiment data
- USD/CHF eases as Greenback declines amid Fed rate cut expectations
- USD/CHF Forecast 11/09: USD Sideways Against Franc (Chart)
- USD/CHF remains below 0.8000 as traders await US CPI for fresh cues
- Swiss Franc gains after weak US PPI; SNB’s Schlegel signals cautious stance
- USD/CHF: Near term bounce not ruled out – OCBC
- USD/CHF steady below 0.8000 as markets eye SNB speech, US inflation
- USD/CHF Price Forecast: Steadies near 0.7970 as payroll revision sparks Fed cut bets
- USD/CHF steadies near 0.7940 ahead of US NFP revision
- USD/CHF Forecast 09/09: Weakness Targets 0.79 Support -Video
- CHF: SNB seems more tolerant of CHF strength – ING
- USD/CHF nears two-month lows at 0.7910 with US jobs in the spotlight
- USD/CHF hits multi-week lows at 0.7950 amid higher hopes of Fed easing
Intervallo Giornaliero
0.79038 0.79657
Intervallo Annuale
0.78289 0.92006
- Chiusura Precedente
- 0.7922 3
- Apertura
- 0.7917 3
- Bid
- 0.7953 5
- Ask
- 0.7956 5
- Minimo
- 0.7903 8
- Massimo
- 0.7965 7
- Volume
- 31.640 K
- Variazione giornaliera
- 0.39%
- Variazione Mensile
- -0.34%
- Variazione Semestrale
- -9.97%
- Variazione Annuale
- -5.81%
21 settembre, domenica