Il tasso di cambio USDCHF ha avuto una variazione del 0.39% per oggi. Durante la giornata, la valuta è stata scambiata ad un minimo di 0.79038 CHF e ad un massimo di 0.79657 CHF per 1 USD.

Segui le dinamiche di Dollaro Statunitense vs Franco Svizzero. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Il grafico storico mostra come il prezzo di Dollaro Statunitense sia cambiato in passato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.