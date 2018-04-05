Vortex Turbo EA
- Experts
- Stanislav Tomilov
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
Vortex Turbo — “Scambia la tempesta, controlla il Vortice”
Vortex Turbo rappresenta la prossima fase evolutiva del trading intelligente: uno sviluppo unico che unisce un'architettura di intelligenza artificiale all'avanguardia, una logica di mercato adattiva e un controllo preciso del rischio. Basato su comprovati principi algoritmici, integra molteplici strategie in un ecosistema unificato ad alta velocità, alimentato da un nuovo livello di intelligenza predittiva. Progettato come esperto di scalping per l'oro XAUUSD(GOLD), Vortex Turbo utilizza una martingala controllata e una griglia di media, mentre ogni posizione è completamente protetta da uno Stop-Loss integrato , garantendo un perfetto equilibrio tra potenza, precisione e sicurezza.
È molto importante! Dopo aver acquistato l'Expert, scrivimi un messaggio privato. Ti invierò le istruzioni con tutti i consigli necessari.
Prime 20 copie disponibili a $ 375, prezzo successivo $ 455 (prezzo finale $ 1999)
Quando acquisti Vortex Turbo Expert Advisor, avrai l'opportunità di ricevere una licenza gratuita per uno qualsiasi dei miei altri EA , collegato a tre numeri di conto di trading a tua scelta (gli esperti bonus vengono inviati come file direttamente in formato .ex)
Chiedi le condizioni nei messaggi privati https://www.mql5.com/en/users/stanislav110685
Guarda i risultati in tempo reale qui:
Rischio normale https://www.mql5.com/en/signals/2351471
Conto reale da $ 10.000 https://www.mql5.com/en/signals/2345752
ICMarkets https://www.mql5.com/en/signals/2345754
Richiedi il link al segnale MyFx-book tramite messaggio privato (non può essere pubblicato qui).
Tecnologie di base
Logica neurale a tre strati : integra il riconoscimento dello slancio, la mappatura della volatilità e la filtrazione adattiva per rilevare opportunità a breve termine e micromovimenti nell'oro prima che si formino sul grafico.
Vero motore di scalping multistrato : costruito attorno a un framework di scalping per XAUUSD, che combina una media controllata e una struttura martingala misurata per massimizzare il potenziale di recupero mantenendo al contempo la disciplina strategica.
Protezione dal rischio definita : sebbene il sistema utilizzi la logica della media e della martingala, ogni posizione è protetta da uno stop-loss chiaramente definito. Le distanze tra gli stop-loss sono relativamente ampie per garantire un funzionamento stabile e dare alle operazioni sufficiente spazio per respirare durante la volatilità.
Filtri autoadattanti : l'esperto adatta costantemente i propri parametri interni in risposta ai cambiamenti di liquidità, volatilità e dinamiche di sessione, mantenendo prestazioni ottimali in tutte le fasi del mercato.
Configurazione Plug-and-Play : include profili di rischio pre-ottimizzati e parametri utente semplificati.
Cosa rende Vortex Turbo unico
A differenza dei suoi predecessori, Aura Ultimate non è solo una versione perfezionata: è un nuovo framework neurale , riprogettato da zero per percepire il comportamento del mercato attraverso il riconoscimento di modelli multi-contesto .
|Focus principale
|Intelligenza avanzata di scalping neurale progettata per sfruttare i movimenti a breve termine e i micro-trend su XAUUSD , utilizzando una media controllata e una struttura martingala moderata per un efficiente recupero della posizione.
| Architettura
| Un ensemble neurale ibrido multistrato che combina apprendimento profondo, riconoscimento di modelli e mappatura della volatilità per ottenere tempi di negoziazione precisi e adattivi.
| Motore strategico
| Un sistema di scalping dual-core che opera simultaneamente con un controllo del rischio a più livelli, con una terza modalità adattiva attualmente in fase di sviluppo per migliorare ulteriormente la precisione di ingresso e la logica di recupero delle negoziazioni.
| Ambito di mercato
| Ottimizzato per l'oro (XAUUSD ) , si adatta dinamicamente a diversi regimi di volatilità, da intervalli calmi e ristretti a fasi di brusche rotture.
| Controllo del rischio
| Ogni operazione è protetta da uno stop-loss fisso , che garantisce la protezione del capitale. Sebbene l'EA utilizzi meccanismi di media e martingala , le distanze di stop-loss sono volutamente più ampie per consentire alle operazioni il margine di manovra necessario durante la volatilità.
| Auto-ottimizzazione
| Un meccanismo di autoapprendimento continuo ricalibra i parametri interni in base alle variazioni di liquidità, volatilità e attività di sessione, mantenendo stabilità e coerenza nel tempo.
| Velocità di esecuzione
| Architettura asincrona ultraleggera, progettata per garantire stabilità ed esecuzione ad alta velocità.
| Flessibilità
| I profili di rischio predefiniti (conservativo, bilanciato, aggressivo) consentono ai trader di adattare la logica di Vortex Turbo a qualsiasi stile di trading o piano di gestione del capitale.
| Pronto per l'integrazione
|Un framework neurale a prova di futuro, progettato per integrare nuovi livelli predittivi, modelli di volatilità e moduli di intelligenza artificiale esterni man mano che si evolvono.
| Trasparenza
|Ogni decisione commerciale viene registrata e tracciabile: nessuna logica nascosta, solo analisi neurale verificabile e trasparenza commerciale in tempo reale.
Vortex Turbo è progettato per prestazioni affidabili e a lungo termine, grazie agli algoritmi di rete neurale. Il suo design innovativo garantisce l'assenza di strategie rischiose, rendendolo un'opzione sicura per il trading automatizzato.
Informazioni:
- Coppie di trading operative : XAUUSD(ORO)
- Periodo: H1
- Deposito minimo consigliato: $ 1000 e oltre
- Leva minima 1:30 (solo per trading a basso rischio)
- Leva finanziaria consigliata 1:100 e superiore
- Funziona con qualsiasi broker, anche se si consiglia un broker ECN con spread bassi
Caratteristiche:
- Stop loss rigido e take profit per ogni operazione
- Risultati stabili con preventivi di qualità del 99,9%
- Funziona con la maggior parte dei broker, ma offre prestazioni migliori con i broker ECN a basso spread per una maggiore velocità e precisione.
- Facile da installare e utilizzare
- Conforme alle regole FIFO
Note importanti prima dell'acquisto:
- Uno stop loss è una parte normale ed essenziale della strategia: non è un errore. Il sistema utilizza una griglia martingala, ma una griglia limitata e completamente protetta: apre posizioni aggiuntive, ma la griglia è limitata e controllata, il rischio è gestito e il conto non è esposto a drawdown illimitati come nei classici sistemi martingala.
- Quindi, se qualcuno si aspetta di fare trading senza alcun stop loss, questo EA non è adatto. Le perdite si verificheranno: questo fa parte del trading sicuro con protezione SL.
- Le prestazioni dovrebbero sempre essere valutate su un periodo di un mese intero o più , non considerando solo pochi giorni.
- Perdite a breve termine o pause nelle negoziazioni di 2-3 giorni sono normali. Gli EA hanno periodi senza negoziazioni : questo è intenzionale. Attendono quando il modello rileva incertezza o una struttura di mercato instabile.
- È importante affidarsi a segnali reali, non al backtest . Lo Strategy Tester viene utilizzato solo per l'ottimizzazione, non per prevedere le performance future.
- Per un rischio moderato, il deposito minimo consigliato è di $ 1.000
- Non è disponibile supporto online. Rispondo entro 24 ore. Nei fine settimana potrebbero verificarsi ritardi fino a 48 ore. Quindi, se hai bisogno di supporto online in tempo reale, purtroppo non posso fornirtelo!
Politica dei prezzi:
Il numero di copie in vendita sarà limitato, per mantenere l'esclusività dell'esperto!
Avvertenza sui rischi: le performance passate non garantiscono risultati futuri. Nessun sistema di trading è immune da perdite. I backtest e le performance storiche sono solo a scopo illustrativo. Si prega di utilizzare una corretta gestione del rischio e di testare l'EA in versione demo prima dell'implementazione live.