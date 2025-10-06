Problema con la scheda >Strumenti>Opzioni>Expert Advisor
Inspiegabilmente quando effetto la migrazione nella VPS si disattiva la spunta della casella "Consenti il trading algoritmico" inoltre volendo eliminare alcuni URL quando li seleziono con elimina vengono rimossi ma riappaiono appena confermo con ok o chiudo pertanto mi risulta impossibile rimuoverli.
Ringrazio chi può darmi aiuto