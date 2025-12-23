FreelanceSezioni

Indicatore HH, LL external structure

MQL5 Indicatori Esperti Forex

Specifiche

un indicatore che visualizzi dei pallini sulle strutture esterne, che abbia la possibilita di inserirli su i seguenti timeframe m1,m5,m15,H1,H4,Daily,Weekly,Monthly con la possibilità di attivarli e disattivarli, come regola, in mezzo a 2 minimi ci deve essere un massimo e in mezzo a 2 massimi ci deve essere un minimo, ma solo dopo aver superato la struttura precedente seguendo il trend.

Con risposta

1
Sviluppatore 1
Valutazioni
(539)
Progetti
618
33%
Arbitraggio
35
37% / 49%
In ritardo
10
2%
Occupato
2
Sviluppatore 2
Valutazioni
(294)
Progetti
469
39%
Arbitraggio
102
40% / 24%
In ritardo
77
16%
Caricato
Pubblicati: 2 codici
Ordini simili
MT5 Indicators Purchase Request Looking to purchase advanced indicators for MetaTrader 5 (MT5) – full source code required 50 - 200 USD
I am looking for serious developers or providers to purchase professional trading indicators for MetaTrader 5 , with full, open, and editable MQL5 source code . Indicators of interest: Supply & Demand Order Block Breaker Block Liquidity Fair Value Gap (FVG) Automatic / advanced Fibonacci Market Structure Mandatory requirements: 100% MetaTrader 5 compatible Full MQL5 source code included (no locked or compiled-only
MQL5 DEVELOPER PROFESSIONAL COLLABORATION 30+ USD
Hello, I am looking for an experienced MQL5 developer for a long-term professional collaboration , focused on the development, optimization, and improvement of Expert Advisors and automated trading systems for MetaTrader 5. Requirements: Strong knowledge of MQL5 and EA development for MT5 Solid understanding of trading , not only programming, including experience with: Smart Money Concepts (SMC) ICT methodologies
Expert Advisor a griglia ordini pendenti 30 - 100 USD
Expert Advisor (software) per MT4 (MQL4) automatizzato per aprire ordini pendenti su qualsiasi Asset a griglia da 1 fino a 20 posizioni, su livelli di prezzo diversi, ma su un livello ci possono essere anche 2 ordini uguali o opposti esempio 3600 buy & sell. I livelli possono essere a distanza positiva + 100 punti se devono essere piazzati sopra il livello di apertura Posizione n. 1 o a distanza negativa – 50 punti

Informazioni sul progetto

Budget
30+ USD

Cliente

Ordini effettuati1
Numero di arbitraggi0