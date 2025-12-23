MQL5 Indicatori Esperti Forex
un indicatore che visualizzi dei pallini sulle strutture esterne, che abbia la possibilita di inserirli su i seguenti timeframe m1,m5,m15,H1,H4,Daily,Weekly,Monthly con la possibilità di attivarli e disattivarli, come regola, in mezzo a 2 minimi ci deve essere un massimo e in mezzo a 2 massimi ci deve essere un minimo, ma solo dopo aver superato la struttura precedente seguendo il trend.
Ordini simili
Expert Advisor a griglia ordini pendenti 30 - 100 USDExpert Advisor (software) per MT4 (MQL4) automatizzato per aprire ordini pendenti su qualsiasi Asset a griglia da 1 fino a 20 posizioni, su livelli di prezzo diversi, ma su un livello ci possono essere anche 2 ordini uguali o opposti esempio 3600 buy & sell. I livelli possono essere a distanza positiva + 100 punti se devono essere piazzati sopra il livello di apertura Posizione n. 1 o a distanza negativa – 50 punti
