Classi di Tabelle e Intestazioni basate su un modello di tabella in MQL5: Applicazione del concetto MVC

Introduzione

Nel primo articolo riguardante la creazione del Controllo Tabella, abbiamo creato un modello di tabella in MQL5 utilizzando il modello di architettura MVC. Sono state sviluppate classi di celle, righe e modelli di tabelle che hanno consentito di organizzare i dati in una forma comoda e strutturata.

Passiamo ora alla fase successiva: lo sviluppo delle classi della tabella e delle intestazioni della tabella. Le intestazioni di colonna di una tabella non sono semplici etichette di colonna, ma uno strumento per gestire la tabella e le sue colonne. Consentono di aggiungere, eliminare e rinominare colonne. Naturalmente, una tabella può funzionare senza una classe di intestazione, ma poi le sue funzionalità saranno limitate. Verrà creata una semplice tabella statica senza intestazioni di colonna e di conseguenza, senza la funzionalità di controllo delle colonne.

Per implementare la funzionalità di controllo delle colonne è necessario perfezionare il modello della tabella. Lo integreremo con metodi che ti permetteranno di lavorare con le colonne: modificarne la struttura, aggiungerne di nuove o eliminare quelle esistenti. Questi metodi verranno utilizzati dalla classe di intestazione della tabella per fornire un comodo controllo della sua struttura.

Le fasi sviluppate costituiranno la base per l'ulteriore implementazione dei componenti View e Controller, che saranno discussi nei seguenti articoli. Questo passaggio rappresenta un traguardo importante verso la creazione di un'interfaccia completa per i dati operativi.





Perfezionamento del modello di tabella

Al momento, il modello della tabella viene creato da un array bidimensionale, ma per aumentare la flessibilità e la comodità di lavorare con la tabella, aggiungeremo ulteriori metodi di inizializzazione. Ciò consentirà di adattare il modello a diversi scenari di utilizzo. I seguenti metodi appariranno nella versione aggiornata della classe del modello della tabella:

Creazione di un modello da un array bidimensionale void CreateTableModel(T &array[][]); Questo metodo consente di creare rapidamente un modello di tabella basato su un array di dati bidimensionale esistente.

Creazione di un modello vuoto con un numero impostato di righe e colonne void CreateTableModel( const uint num_rows, const uint num_columns); Questo metodo è adatto quando la struttura della tabella è nota in anticipo, ma i dati verranno aggiunti in seguito.

Creazione di un modello da una matrice di dati void CreateTableModel( const matrix &row_data); Questo metodo consente di utilizzare una matrice di dati per inizializzare una tabella, il che è comodo quando si lavora con set di dati pre-preparati.

Creazione di un modello da un elenco collegato void CreateTableModel(CList &list_param); In questo caso, per l'archiviazione dei dati verrà utilizzato un array di array, in cui un oggetto CList (dati sulle righe della tabella) contiene altri oggetti CList che contengono dati sulle celle della tabella. Questo approccio consente di controllare dinamicamente la struttura della tabella e il suo contenuto.

Queste modifiche renderanno il modello della tabella più versatile e comodo da utilizzare in vari scenari. Ad esempio, sarà possibile creare facilmente tabelle sia da array di dati pre-preparati sia da elenchi generati dinamicamente.

Nell'ultimo articolo abbiamo descritto tutte le classi per creare un modello di tabella direttamente nel file di script di test. Oggi trasferiremo queste classi nel nostro file include.

Nella cartella in cui è archiviato lo script dell'articolo precedente (per impostazione predefinita: \MQL5\Scripts\TableModel\), creare un nuovo file include denominato Tables.mqh e copiare al suo interno dal file TableModelTest.mq5 che si trova nella stessa cartella, tutto, dall'inizio del file all'inizio del codice dello script di test, ovvero tutte le classi per la creazione di un modello di tabella. Ora abbiamo un file separato con le classi del modello di tabella denominato Tables.mqh. Apportare modifiche e miglioramenti a questo file.

Spostare il file creato in una nuova cartella, MQL5\Scripts\Tables\ - in questa cartella creeremo questo progetto.

Nella sezione dei file/librerie inclusi, aggiungere una dichiarazione anticipata delle nuove classi. Lo faremo oggi e la dichiarazione delle classi è necessaria affinché la classe dell’elenco degli oggetti CListObj creata nell'articolo precedente possa creare oggetti di queste classi nel suo metodo CreateElement():

#include <Arrays\List.mqh> class CTableCell; class CTableRow; class CTableModel; class CColumnCaption; class CTableHeader; class CTable; class CTableByParam;

Nella sezione macro aggiungere una determinazione della larghezza della cella della tabella in caratteri, pari a 19. Questo è il valore di larghezza minimo in base al quale il testo data-ora si adatta completamente allo spazio della cella nel registro, senza spostare il bordo destro della cella, il che fa sì che le dimensioni di tutte le celle della tabella disegnate nel registro non siano sincronizzate:

#define MARKER_START_DATA - 1 #define MAX_STRING_LENGTH 128 #define CELL_WIDTH_IN_CHARS 19

Nella sezione enumerazione aggiungere nuove costanti all'enumerazione dei tipi di oggetto:

enum ENUM_OBJECT_TYPE { OBJECT_TYPE_TABLE_CELL= 10000 , OBJECT_TYPE_TABLE_ROW, OBJECT_TYPE_TABLE_MODEL, OBJECT_TYPE_COLUMN_CAPTION, OBJECT_TYPE_TABLE_HEADER, OBJECT_TYPE_TABLE, OBJECT_TYPE_TABLE_BY_PARAM, };

Nella classe dell'elenco di oggetti CListObj, nel metodo di creazione degli elementi, aggiungere nuovi casi per la creazione di nuovi tipi di oggetti :

CObject *CListObj::CreateElement( void ) { switch ( this .m_element_type) { case OBJECT_TYPE_TABLE_CELL : return new CTableCell(); case OBJECT_TYPE_TABLE_ROW : return new CTableRow(); case OBJECT_TYPE_TABLE_MODEL : return new CTableModel(); case OBJECT_TYPE_COLUMN_CAPTION : return new CColumnCaption(); case OBJECT_TYPE_TABLE_HEADER : return new CTableHeader(); case OBJECT_TYPE_TABLE : return new CTable(); case OBJECT_TYPE_TABLE_BY_PARAM : return new CTableByParam(); default : return NULL ; } }

Dopo aver creato nuove classi, l'elenco degli oggetti CListObj sarà in grado di creare oggetti di questi tipi. Ciò consentirà di salvare e caricare elenchi da file contenenti questi tipi di oggetti.

Per impostare un valore "vuoto" in una cella, che verrà visualizzato come una riga vuota e non come un valore "0", come avviene ora, è necessario determinare quale valore deve essere considerato "vuoto". È chiaro che per i valori stringa, una riga vuota sarà un valore di questo tipo. Mentre per i valori numerici definire DBL_MAX per i tipi reali e LONG_MAX per gli interi.

Per impostare tale valore, nella classe oggetto di una cella di tabella, nell'area protected, scrivere il seguente metodo :

class CTableCell : public CObject { protected : union DataType { protected : double double_value; long long_value; ushort ushort_value[MAX_STRING_LENGTH]; public : void SetValueD( const double value) { this .double_value=value; } void SetValueL( const long value) { this .long_value=value; } void SetValueS( const string value) { :: StringToShortArray (value,ushort_value); } double ValueD( void ) const { return this .double_value; } long ValueL( void ) const { return this .long_value; } string ValueS( void ) const { string res=:: ShortArrayToString ( this .ushort_value); res.TrimLeft(); res.TrimRight(); return res; } }; DataType m_datatype_value; ENUM_DATATYPE m_datatype; CObject *m_object; ENUM_OBJECT_TYPE m_object_type; int m_row; int m_col; int m_digits; uint m_time_flags; bool m_color_flag; bool m_editable; void SetEmptyValue( void ) { switch ( this .m_datatype) { case TYPE_LONG : case TYPE_DATETIME : case TYPE_COLOR : this .SetValue( LONG_MAX ); break ; case TYPE_DOUBLE : this .SetValue( DBL_MAX ); break ; default : this .SetValue( "" ); break ; } } public :

Il metodo restituisce il valore memorizzato in una cella come stringa formattata, ora controlla che il valore nella cella non sia "vuoto" e, se il valore è "vuoto", restituisce una riga vuota :

public : uint Row( void ) const { return this .m_row; } uint Col( void ) const { return this .m_col; } ENUM_DATATYPE Datatype( void ) const { return this .m_datatype; } int Digits ( void ) const { return this .m_digits; } uint DatetimeFlags( void ) const { return this .m_time_flags; } bool ColorNameFlag( void ) const { return this .m_color_flag; } bool IsEditable( void ) const { return this .m_editable; } double ValueD( void ) const { return this .m_datatype_value.ValueD(); } long ValueL( void ) const { return this .m_datatype_value.ValueL(); } string ValueS( void ) const { return this .m_datatype_value.ValueS(); } string Value( void ) const { switch ( this .m_datatype) { case TYPE_DOUBLE : return ( this .ValueD()!= DBL_MAX ? :: DoubleToString ( this .ValueD(), this . Digits ()) : "" ); case TYPE_LONG : return ( this .ValueL()!= LONG_MAX ? :: IntegerToString ( this .ValueL()) : "" ); case TYPE_DATETIME : return ( this .ValueL()!= LONG_MAX ? :: TimeToString ( this .ValueL(), this .m_time_flags) : "" ); case TYPE_COLOR : return ( this .ValueL()!= LONG_MAX ? :: ColorToString (( color ) this .ValueL(), this .m_color_flag) : "" ); default : return this .ValueS(); } } string DatatypeDescription( void ) const { string type=:: StringSubstr (:: EnumToString ( this .m_datatype), 5 ); type.Lower(); return type; } void ClearData( void ) { this .SetEmptyValue(); }

Il metodo per cancellare i dati in una cella ora non imposta più zero, ma chiama un metodo per impostare un valore vuoto nella cella.

I metodi di tutte le classi da cui viene creato l'oggetto modello di tabella, che restituiscono la descrizione dell'oggetto, ora vengono resi virtuali, in caso di ereditarietà da questi oggetti:

virtual string Description( void ); void Print ( void );

Nella classe della riga della tabella, tutti i metodi CreateNewCell() che creano una nuova cella e la aggiungono alla fine dell'elenco sono stati ora rinominati :

class CTableRow : public CObject { protected : CTableCell m_cell_tmp; CListObj m_list_cells; uint m_index; bool AddNewCell(CTableCell *cell); public : void SetIndex( const uint index) { this .m_index=index; } uint Index( void ) const { return this .m_index; } void CellsPositionUpdate( void ); CTableCell *CellAddNew( const double value ); CTableCell *CellAddNew( const long value ); CTableCell *CellAddNew( const datetime value ); CTableCell *CellAddNew( const color value ); CTableCell *CellAddNew( const string value );

Ciò avviene in modo che tutti i metodi responsabili dell'accesso alle celle inizino con la sottostringa "Cell". In altre classi, i metodi per accedere, ad esempio, a una riga di una tabella inizieranno con la sottostringa "Row". Ciò porta ordine nei metodi delle classi.

Per costruire un modello di tabella, dobbiamo sviluppare un approccio universale che consentirà di creare tabelle da quasi tutti i dati. Possono essere, ad esempio, strutture, elenchi di operazioni, ordini, posizioni o qualsiasi altro dato. L'idea è quella di creare un pacchetto di strumenti che consenta di creare un elenco di righe, in cui ogni riga sarà un elenco di proprietà. Ogni proprietà nell'elenco corrisponderà a una cella della tabella.

Qui, occorre prestare attenzione alla struttura dei parametri di input di MqlParam. Offre le seguenti caratteristiche:

Specifica il tipo di dati memorizzati nella struttura (ENUM_DATATYPE).



Memorizzazione dei valori in tre campi:

integer_value — per dati interi, double_value — per dati reali, string_value — per dati stringa.



Questa struttura consente di lavorare con vari tipi di dati, consentendo di memorizzare qualsiasi proprietà, come parametri di transazioni, ordini o altri oggetti.



Per una comoda archiviazione dei dati, creare la classe CMqlParamObj, ereditata dalla classe base CObject della Libreria Standard. Questa classe includerà la struttura MqlParam e fornirà metodi per impostare e recuperare i dati. Ereditando da CObject, tali oggetti possono essere memorizzati negli elenchi CList.

Considera l'intera classe:

class CMqlParamObj : public CObject { protected : public : MqlParam m_param; void Set( const MqlParam ¶m) { this .m_param.type=param.type; this .m_param.double_value=param.double_value; this .m_param.integer_value=param.integer_value; this .m_param.string_value=param.string_value; } MqlParam Param( void ) const { return this .m_param; } ENUM_DATATYPE Datatype( void ) const { return this .m_param.type; } double ValueD( void ) const { return this .m_param.double_value; } long ValueL( void ) const { return this .m_param.integer_value;} string ValueS( void ) const { return this .m_param.string_value; } virtual string Description( void ) { string t=:: StringSubstr (:: EnumToString ( this .m_param.type), 5 ); t.Lower(); string v= "" ; switch ( this .m_param.type) { case TYPE_STRING : v= this .ValueS(); break ; case TYPE_FLOAT : case TYPE_DOUBLE : v=:: DoubleToString ( this .ValueD()); break ; case TYPE_DATETIME : v=:: TimeToString ( this .ValueL(), TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS ); break ; default : v=( string ) this .ValueL(); break ; } return (:: StringFormat ( "<%s>%s" ,t,v)); } CMqlParamObj( void ){} CMqlParamObj( const MqlParam ¶m) { this .Set(param); } ~CMqlParamObj( void ){} };

Si tratta di un wrapper comune attorno alla struttura MqlParam, poiché richiede un oggetto ereditato da CObject per memorizzare tali oggetti nell'elenco CList.

La struttura dei dati creati sarà la seguente:

Un oggetto della classe CMqlParamObj rappresenterà una proprietà, ad esempio il prezzo di un'operazione, il suo volume o l'orario di apertura.

Un singolo elenco CList rappresenterà una riga della tabella contenente tutte le proprietà di una singola operazione.

L'elenco CList principale conterrà un insieme di righe (elenchi CList), ciascuna delle quali corrisponde a un'operazione, un ordine, una posizione o qualsiasi altra entità.

Otterremo quindi una struttura simile a un array di array:

L'elenco CList principale è un "array di righe"

Ogni elenco CList annidato è un "array di celle" (proprietà di alcuni oggetti).

Ecco un esempio di tale struttura dati per un elenco di operazioni storiche:

L'elenco CList principale memorizza le righe di una tabella. Ogni riga è un elenco CList separato. Elenchi annidati CList - ogni elenco annidato rappresenta una riga in una tabella e contiene oggetti della classe CMqlParamObj che memorizzano le proprietà. Per esempio:

riga uno: proprietà del trade No. 1 (prezzo, volume, orario di apertura, ecc.),

riga due: proprietà del trade No. 2 (prezzo, volume, orario di apertura, ecc.),

riga tre: proprietà del trade No. 3 (prezzo, volume, orario di apertura, ecc.),



ecc. Proprietà degli oggetti (CMqlParamObj) - ogni oggetto memorizza una proprietà, ad esempio il prezzo di un trade o il suo volume.

Dopo aver formato la struttura dati (elenchi CList), è possibile passarla al metodo CreateTableModel (CList &list_param) del modello della tabella. Questo metodo interpreterà i dati come segue:

L'elenco CList principale è un elenco di righe della tabella,

Ogni elenco CList annidato è costituito da celle di ogni riga,

Gli oggetti CMqlParamObj all'interno degli elenchi annidati sono valori di cella.

In questo modo, sulla base dell'elenco passato, verrà creata una tabella che corrisponde pienamente ai dati originali.



Per facilitare la creazione di tali elenchi, sviluppare una classe speciale. Questa classe fornirà metodi per:

Creare una nuova riga (dell'elenco CList) e aggiungerla all'elenco principale, Aggiunta di una nuova proprietà (oggetto CMqlParamObj) alla riga.

class DataListCreator { public : static CList *AddNewRowToDataList(CList *list_data) { CList *row= new CList; if (row== NULL || list_data.Add(row)< 0 ) return NULL ; return row; } static bool AddNewCellParamToRow(CList *row, MqlParam ¶m) { CMqlParamObj *cell= new CMqlParamObj(param); if (cell== NULL ) return false ; if (row.Add(cell)< 0 ) { delete cell; return false ; } return true ; } };

Questa è una classe statica che fornisce una funzionalità per creare in modo pratico elenchi con la struttura corretta per passarli ai metodi di creazione dei modelli di tabella:

Specificare la proprietà necessaria (ad esempio, il prezzo di trade) La classe crea automaticamente un oggetto CMqlParamObj, scrive il valore della proprietà su di esso e lo aggiunge alla riga, La riga viene aggiunta all'elenco principale.

Dopodiché, l'elenco completato può essere passato al modello della tabella per lo sviluppo.



Di conseguenza, l'approccio sviluppato consente di convertire i dati da qualsiasi struttura o oggetto in un formato adatto alla creazione di una tabella. L'utilizzo di elenchi CList e oggetti CMqlParamObj garantisce flessibilità e praticità di utilizzo, mentre la classe ausiliaria DataListCreator semplifica il processo di creazione di tali elenchi. Questa sarà la base per costruire un modello di tabella universale, creato a partire da qualsiasi dato e per qualsiasi attività.

Nella classe dei modelli di tabella, aggiungere tre nuovi metodi per creare un modello di tabella e tre metodi per la gestione delle colonne. Invece di cinque costruttori parametrici sovraccaricati, aggiungere un costruttore di template e tre nuovi costruttori basati sui tipi di parametri di input dei nuovi metodi per la creazione di un modello di tabella :

class CTableModel : public CObject { protected : CTableRow m_row_tmp; CListObj m_list_rows; template < typename T> void CreateTableModel(T &array[][]); void CreateTableModel( const uint num_rows, const uint num_columns); void CreateTableModel( const matrix &row_data); void CreateTableModel(CList &list_param); ENUM_DATATYPE GetCorrectDatatype( string type_name) { return ( type_name== "bool" || type_name== "char" || type_name== "uchar" || type_name== "short" || type_name== "ushort" || type_name== "int" || type_name== "uint" || type_name== "long" || type_name== "ulong" ? TYPE_LONG : type_name== "float" || type_name== "double" ? TYPE_DOUBLE : type_name== "datetime" ? TYPE_DATETIME : type_name== "color" ? TYPE_COLOR : TYPE_STRING ); } CTableRow *CreateNewEmptyRow( void ); bool AddNewRow(CTableRow *row); void CellsPositionUpdate( void ); public : CTableCell *GetCell( const uint row, const uint col); CTableRow *GetRow( const uint index) { return this .m_list_rows.GetNodeAtIndex(index); } uint RowsTotal( void ) const { return this .m_list_rows.Total(); } uint CellsInRow( const uint index); uint CellsTotal( void ); template < typename T> void CellSetValue( const uint row, const uint col, const T value); void CellSetDigits( const uint row, const uint col, const int digits); void CellSetTimeFlags( const uint row, const uint col, const uint flags); void CellSetColorNamesFlag( const uint row, const uint col, const bool flag); void CellAssignObject( const uint row, const uint col,CObject *object); void CellUnassignObject( const uint row, const uint col); bool CellDelete( const uint row, const uint col); bool CellMoveTo( const uint row, const uint cell_index, const uint index_to); string CellDescription( const uint row, const uint col); void CellPrint( const uint row, const uint col); CObject *CellGetObject( const uint row, const uint col); public : CTableRow *RowAddNew( void ); CTableRow *RowInsertNewTo( const uint index_to); bool RowDelete( const uint index); bool RowMoveTo( const uint row_index, const uint index_to); void RowClearData( const uint index); string RowDescription( const uint index); void RowPrint( const uint index, const bool detail); bool ColumnAddNew( const int index=- 1 ); bool ColumnDelete( const uint index); bool ColumnMoveTo( const uint col_index, const uint index_to); void ColumnClearData( const uint index); void ColumnSetDatatype( const uint index, const ENUM_DATATYPE type); void ColumnSetDigits( const uint index, const int digits); virtual string Description( void ); void Print ( const bool detail); void PrintTable( const int cell_width=CELL_WIDTH_IN_CHARS); void ClearData( void ); void Destroy( void ); virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; virtual bool Save( const int file_handle); virtual bool Load( const int file_handle); virtual int Type( void ) const { return (OBJECT_TYPE_TABLE_MODEL); } template < typename T> CTableModel(T &array[][]) { this .CreateTableModel(array); } CTableModel( const uint num_rows, const uint num_columns) { this .CreateTableModel(num_rows,num_columns); } CTableModel( const matrix &row_data) { this .CreateTableModel(row_data); } CTableModel(CList &row_data) { this .CreateTableModel(row_data); } CTableModel( void ){} ~CTableModel( void ){} };

Consideriamo i nuovi metodi.

Un metodo che crea un modello di tabella dal numero specificato di righe e colonne

void CTableModel::CreateTableModel( const uint num_rows, const uint num_columns) { for ( uint r= 0 ; r<num_rows; r++) { CTableRow *row= this .CreateNewEmptyRow(); if (row!= NULL ) { for ( uint c= 0 ; c<num_columns; c++) { CTableCell *cell=row.CellAddNew( 0.0 ); if (cell!= NULL ) cell.ClearData(); } } } }

Il metodo crea un modello vuoto con il numero specificato di righe e colonne. È adatto quando la struttura della tabella è nota in anticipo, ma si prevede che i dati vengano aggiunti in un secondo momento.

Un metodo che crea un modello di tabella dalla matrice specificata

void CTableModel::CreateTableModel( const matrix &row_data) { ulong num_rows=row_data.Rows(); ulong num_columns=row_data.Cols(); for ( uint r= 0 ; r<num_rows; r++) { CTableRow *row= this .CreateNewEmptyRow(); if (row!= NULL ) { for ( uint c= 0 ; c<num_columns; c++) row.CellAddNew(row_data[r][c]); } } }

Il metodo consente di utilizzare una matrice di dati per inizializzare una tabella, il che è comodo per operare su set di dati pre-preparati.

Un metodo che crea un modello di tabella dall'elenco dei parametri

void CTableModel::CreateTableModel(CList &list_param) { if (list_param.Total()== 0 ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Empty list passed" , __FUNCTION__ ); return ; } CList *first_row=list_param.GetFirstNode(); if (first_row== NULL || first_row.Total()== 0 ) { if (first_row== NULL ) :: PrintFormat ( "%s: Error. Failed to get first row of list" , __FUNCTION__ ); else :: PrintFormat ( "%s: Error. First row does not contain data" , __FUNCTION__ ); return ; } ulong num_rows=list_param.Total(); ulong num_columns=first_row.Total(); for ( uint r= 0 ; r<num_rows; r++) { CList *col_list=list_param.GetNodeAtIndex(r); if (col_list== NULL ) continue ; CTableRow *row= this .CreateNewEmptyRow(); if (row!= NULL ) { for ( uint c= 0 ; c<num_columns; c++) { CMqlParamObj *param=col_list.GetNodeAtIndex(c); if (param== NULL ) continue ; CTableCell *cell= NULL ; ENUM_DATATYPE datatype=param.Datatype(); switch (datatype) { case TYPE_FLOAT : case TYPE_DOUBLE : cell=row.CellAddNew(( double )param.ValueD()); if (cell!= NULL ) cell.SetDigits(( int )param.ValueL()); break ; case TYPE_DATETIME : cell=row.CellAddNew(( datetime )param.ValueL()); if (cell!= NULL ) cell.SetDatetimeFlags(( int )param.ValueD()); break ; case TYPE_COLOR : cell=row.CellAddNew(( color )param.ValueL()); if (cell!= NULL ) cell.SetColorNameFlag(( bool )param.ValueD()); break ; case TYPE_STRING : cell=row.CellAddNew(( string )param.ValueS()); break ; default : cell=row.CellAddNew(( long )param.ValueL()); break ; } } } } }

Questo metodo consente di creare un modello di tabella basato su un elenco collegato, utile per gestire strutture dati dinamiche.

Vale la pena notare che quando si creano celle con un tipo di dati, ad esempio double, la precisione di visualizzazione viene presa dal valore long dell'oggetto param della classe CMqlParamObj. Ciò significa che quando si crea una struttura di tabella utilizzando la classe DataListCreator come discusso in precedenza, possiamo inoltre passare le informazioni di chiarimento necessarie all'oggetto parametro. Per ottenere il risultato finanziario di un'operazione, è possibile procedere come segue:

param.type= TYPE_DOUBLE ; param.double_value= HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_PROFIT ); param.integer_value=(param.double_value!= 0 ? 2 : 1 ); DataListCreator::AddNewCellParamToRow(row,param);

Allo stesso modo, è possibile passare flag di visualizzazione dell'ora per le celle della tabella con il tipo datetime e un flag per visualizzare il nome del colore per una cella con il tipo color.

La tabella mostra i tipi di celle della tabella e i tipi di parametri passati tramite l'oggetto CMqlParamObj:

Tipo CMqlParamObj

Tipo di cella double Tipo di cella long

Tipo di cella datetime

Tipo di cella color

Tipo di cella string

double_value valore della cella non utilizzato flag di visualizzazione data/ora flag di visualizzazione del nome del colore non utilizzato integer_value precisione del valore della cella valore della cella valore della cella valore della cella non utilizzato string_value non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato valore della cella

La tabella mostra che quando si crea una struttura di tabella da alcuni dati, se questi dati sono di tipo reale (scritti nel campo della struttura double_value di MqlParam), allora è possibile scrivere anche nel campo integer_value il valore di precisione con cui i dati verranno visualizzati nella cella della tabella. Lo stesso vale per i dati con i tipi datetime e color, ma i flag vengono scritti nel campo double_value, poiché il campo integer è occupato dal valore della proprietà stessa.

Questo è facoltativo. Allo stesso tempo, i valori dei flag e della precisione nella cella verranno impostati su zero. Questo valore può poi essere modificato sia per una cella specifica che per l'intera colonna della tabella.

Un metodo che aggiunge una nuova colonna a una tabella

bool CTableModel::ColumnAddNew( const int index=- 1 ) { CTableCell *cell= NULL ; bool res= true ; for ( uint i= 0 ;i< this .RowsTotal();i++) { CTableRow *row= this .GetRow(i); if (row!= NULL ) { cell=row.CellAddNew( 0.0 ); if (cell== NULL ) res &= false ; else cell.ClearData(); } } if (res && index>- 1 ) res &= this .ColumnMoveTo( this .CellsInRow( 0 )- 1 ,index); return res; }

L'indice della nuova colonna viene passato al metodo. Innanzitutto, le nuove celle vengono aggiunte alla fine della riga in tutte le righe della tabella e poi, se l'indice passato non è negativo, tutte le nuove celle vengono spostate tramite l'indice specificato.

Un metodo che imposta il tipo di dati della colonna

void CTableModel::ColumnSetDatatype( const uint index, const ENUM_DATATYPE type) { for ( uint i= 0 ;i< this .RowsTotal();i++) { CTableCell *cell= this .GetCell(i, index); if (cell!= NULL ) cell.SetDatatype(type); } }

In un ciclo attraverso tutte le righe della tabella, ottenere una cella di ogni riga in base all'indice e impostarne un tipo di dati. Di conseguenza, nelle celle dell'intera colonna viene impostato un valore identico.

Un metodo che imposta l'accuratezza dei dati della colonna

void CTableModel::ColumnSetDigits( const uint index, const int digits) { for ( uint i= 0 ;i< this .RowsTotal();i++) { CTableCell *cell= this .GetCell(i, index); if (cell!= NULL ) cell.SetDigits(digits); } }

In un ciclo attraverso tutte le righe della tabella, ottenere una cella di ogni riga in base all'indice e impostarne un tipo di dati. Di conseguenza, lo stesso valore viene impostato nelle celle dell'intera colonna.

I metodi aggiunti alla classe del modello della tabella consentiranno di operare con un insieme di celle come se fosse un'intera colonna di tabella. Le colonne di una tabella possono essere controllate solo se la tabella ha un'intestazione. La tabella sarà statica senza l'intestazione.





Classe di Intestazione della Tabella

L'intestazione della tabella è un elenco di oggetti di intestazione di colonna con un valore stringa. Si trovano in un elenco dinamico CListObj. E l'elenco dinamico costituisce la base della classe di intestazione della tabella.

Sulla base di ciò, dovranno essere create due classi:

La classe dell'oggetto intestazione della colonna della tabella.

Contiene il valore di testo dell'intestazione, il numero di colonna, il tipo di dato per l'intera colonna e i metodi per controllare le celle della colonna. La classe dell'intestazione della tabella.

Contiene un elenco di oggetti di intestazione di colonna e metodi di accesso per il controllo delle colonne della tabella.

Continua a scrivere il codice nello stesso file \MQL5\Scripts\Tables\Tables.mqh e scrivi la classe dell'intestazione della colonna della tabella:

class CColumnCaption : public CObject { protected : ushort m_ushort_array[MAX_STRING_LENGTH]; uint m_column; ENUM_DATATYPE m_datatype; public : void SetColumn( const uint column) { this .m_column=column; } uint Column( void ) const { return this .m_column; } ENUM_DATATYPE Datatype( void ) const { return this .m_datatype; } void SetDatatype( const ENUM_DATATYPE datatype) { this .m_datatype=datatype;} void ClearData( void ) { this .SetValue( "" ); } void SetValue( const string value) { :: StringToShortArray (value, this .m_ushort_array); } string Value( void ) const { string res=:: ShortArrayToString ( this .m_ushort_array); res.TrimLeft(); res.TrimRight(); return res; } virtual string Description( void ); void Print ( void ); virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; virtual bool Save( const int file_handle); virtual bool Load( const int file_handle); virtual int Type( void ) const { return (OBJECT_TYPE_COLUMN_CAPTION); } CColumnCaption( void ) : m_column( 0 ) { this .SetValue( "" ); } CColumnCaption( const uint column, const string value) : m_column(column) { this .SetValue(value); } ~CColumnCaption( void ) {} };

Questa è una versione molto semplificata della classe cella della tabella. Consideriamo alcuni metodi della classe.

Un metodo virtuale per confrontare due oggetti

int CColumnCaption::Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { const CColumnCaption *obj=node; return ( this .Column()>obj.Column() ? 1 : this .Column()<obj.Column() ? - 1 : 0 ); }

Il confronto viene effettuato tramite l'indice della colonna per la quale è stata creata l'intestazione.

Un metodo per salvare in un file

bool CColumnCaption::Save( const int file_handle) { if (file_handle== INVALID_HANDLE ) return ( false ); if (:: FileWriteLong (file_handle,MARKER_START_DATA)!= sizeof ( long )) return ( false ); if (:: FileWriteInteger (file_handle, this .Type(), INT_VALUE )!= INT_VALUE ) return ( false ); if (:: FileWriteInteger (file_handle, this .m_column, INT_VALUE )!= INT_VALUE ) return ( false ); if (:: FileWriteArray (file_handle, this .m_ushort_array)!= sizeof ( this .m_ushort_array)) return ( false ); return true ; }

Un metodo per scaricare da un file

bool CColumnCaption::Load( const int file_handle) { if (file_handle== INVALID_HANDLE ) return ( false ); if (:: FileReadLong (file_handle)!=MARKER_START_DATA) return ( false ); if (:: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE )!= this .Type()) return ( false ); this .m_column=:: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE ); if (:: FileReadArray (file_handle, this .m_ushort_array)!= sizeof ( this .m_ushort_array)) return ( false ); return true ; }

Metodi simili sono stati discussi in dettaglio nell'articolo precedente. La logica qui è esattamente la stessa: prima vengono registrati i marcatori di inizio dati e il tipo di oggetto. E poi, tutte le sue proprietà, elemento per elemento. La lettura avviene nello stesso ordine.

Un metodo che restituisce la descrizione di un oggetto

string CColumnCaption::Description( void ) { return (:: StringFormat ( "%s: Column %u, Value: \"%s\"" , TypeDescription((ENUM_OBJECT_TYPE) this .Type()), this .Column(), this .Value())); }

Viene creata una stringa di descrizione e restituita nel formato (Tipo di oggetto: Colonna XX, Valore "Valore")

Metodo che restituisce la descrizione dell'oggetto nel registro

void CColumnCaption:: Print ( void ) { :: Print ( this .Description()); }

Stampa semplicemente la descrizione dell'intestazione nel registro.

Ora tali oggetti dovrebbero essere inseriti nell'elenco, che costituirà l'intestazione della tabella. Scrivi la classe dell'intestazione della tabella:

class CTableHeader : public CObject { protected : CColumnCaption m_caption_tmp; CListObj m_list_captions; bool AddNewColumnCaption(CColumnCaption *caption); void CreateHeader( string &array[]); void ColumnPositionUpdate( void ); public : CColumnCaption *CreateNewColumnCaption( const string caption); CColumnCaption *GetColumnCaption( const uint index) { return this .m_list_captions.GetNodeAtIndex(index); } uint ColumnsTotal( void ) const { return this .m_list_captions.Total(); } void ColumnCaptionSetValue( const uint index, const string value); void ColumnCaptionSetDatatype( const uint index, const ENUM_DATATYPE type); ENUM_DATATYPE ColumnCaptionDatatype( const uint index); bool ColumnCaptionDelete( const uint index); bool ColumnCaptionMoveTo( const uint caption_index, const uint index_to); void ClearData( void ); void Destroy( void ) { this .m_list_captions.Clear(); } virtual string Description( void ); void Print ( const bool detail, const bool as_table= false , const int column_width=CELL_WIDTH_IN_CHARS); virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; virtual bool Save( const int file_handle); virtual bool Load( const int file_handle); virtual int Type( void ) const { return (OBJECT_TYPE_TABLE_HEADER); } CTableHeader( void ) {} CTableHeader( string &array[]) { this .CreateHeader(array); } ~CTableHeader( void ){} };

Consideriamo i metodi della classe.

Un metodo che crea una nuova intestazione e la aggiunge alla fine dell'elenco delle intestazioni di colonna

CColumnCaption *CTableHeader::CreateNewColumnCaption( const string caption) { CColumnCaption *caption_obj= new CColumnCaption( this .ColumnsTotal(),caption); if (caption_obj== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Failed to create new column caption at position %u" , __FUNCTION__ , this .ColumnsTotal()); return NULL ; } if (! this .AddNewColumnCaption(caption_obj)) { delete caption_obj; return NULL ; } return caption_obj; }

Il testo dell'intestazione viene passato al metodo. Viene creato un nuovo oggetto intestazione di colonna con il testo specificato e un indice pari al numero di intestazioni nell'elenco. Questo sarà l'indice dell'ultima intestazione. Successivamente, l'oggetto creato viene posizionato alla fine dell'elenco delle intestazioni di colonna e viene restituito un puntatore all'intestazione creata.

Un metodo che aggiunge l'intestazione specificata alla fine dell'elenco

bool CTableHeader::AddNewColumnCaption(CColumnCaption *caption) { if (caption== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Empty CColumnCaption object passed" , __FUNCTION__ ); return false ; } caption.SetColumn( this .ColumnsTotal()); if ( this .m_list_captions.Add(caption)== WRONG_VALUE ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Failed to add caption (%u) to list" , __FUNCTION__ , this .ColumnsTotal()); return false ; } return true ; }

Al metodo viene passato un puntatore all'oggetto dell'intestazione di colonna. Deve essere posizionato alla fine dell'elenco delle intestazioni. Il metodo restituisce il risultato dell'aggiunta di un oggetto all'elenco.

Un metodo che crea un'intestazione di tabella da un array di stringhe

void CTableHeader::CreateHeader( string &array[]) { uint total=array.Size(); for ( uint i= 0 ; i<total; i++) this .CreateNewColumnCaption(array[i]); }

Al metodo viene passato un array di testo di intestazioni. La dimensione dell'array determina il numero di oggetti di intestazione di colonna da creare, che vengono creati quando si passano in un ciclo i valori dei testi di intestazione nell'array.

Un metodo che imposta un valore sull'intestazione specificata di una colonna

void CTableHeader::ColumnCaptionSetValue( const uint index, const string value) { CColumnCaption *caption= this .GetColumnCaption(index); if (caption!= NULL ) caption.SetValue(value); }

Questo metodo consente di impostare un nuovo valore di testo come specificato dall'indice dell'intestazione.

Un metodo che imposta un tipo di dati per l'intestazione della colonna specificata

void CTableHeader::ColumnCaptionSetDatatype( const uint index, const ENUM_DATATYPE type) { CColumnCaption *caption= this .GetColumnCaption(index); if (caption!= NULL ) caption.SetDatatype(type); }

Questo metodo consente di impostare un nuovo valore dei dati memorizzati nella colonna indicata dall'indice dell'intestazione. Per ogni colonna della tabella è possibile impostare il tipo di dati memorizzati nelle celle della colonna. Impostando un tipo di dati sull'oggetto intestazione è possibile impostare lo stesso valore per l'intera colonna dopo. È possibile leggere il valore dei dati dell'intera colonna leggendo questo valore dall'intestazione di questa colonna.

Un metodo che restituisce un tipo di dati dell'intestazione di colonna specificata

ENUM_DATATYPE CTableHeader::ColumnCaptionDatatype( const uint index) { CColumnCaption *caption= this .GetColumnCaption(index); return (caption!= NULL ? caption.Datatype() : ( ENUM_DATATYPE ) WRONG_VALUE ); }

Questo metodo consente di recuperare un valore dei dati memorizzati nella colonna tramite l'indice dell'intestazione. Ottenere il valore dall'intestazione consente di scoprire il tipo di valori memorizzati in tutte le celle di questa colonna della tabella.

Un metodo che elimina l'intestazione della colonna specificata

bool CTableHeader::ColumnCaptionDelete( const uint index) { if (! this .m_list_captions.Delete(index)) return false ; this .ColumnPositionUpdate(); return true ; }

L'oggetto all'indice specificato viene eliminato dall'elenco delle intestazioni. Dopo aver eliminato correttamente l'oggetto intestazione di colonna, è necessario aggiornare gli indici degli oggetti rimanenti nell'elenco.

Un metodo che sposta un'intestazione di colonna nella posizione specificata

bool CTableHeader::ColumnCaptionMoveTo( const uint caption_index, const uint index_to) { CColumnCaption *caption= this .GetColumnCaption(caption_index); if (caption== NULL || ! this .m_list_captions.MoveToIndex(index_to)) return false ; this .ColumnPositionUpdate(); return true ; }

Permette di spostare l'intestazione dall'indice specificato a una nuova posizione nell'elenco.

Un metodo che imposta le posizioni delle colonne per tutte le intestazioni

void CTableHeader::ColumnPositionUpdate( void ) { for ( int i= 0 ;i< this .m_list_captions.Total();i++) { CColumnCaption *caption= this .GetColumnCaption(i); if (caption!= NULL ) caption.SetColumn( this .m_list_captions.IndexOf(caption)); } }

Dopo aver eliminato o spostato un oggetto nell'elenco in un'altra posizione, è necessario riassegnare gli indici a tutti gli altri oggetti nell'elenco in modo che i loro indici corrispondano alla posizione effettiva nell'elenco. Il metodo esegue un ciclo attraverso tutti gli oggetti nell'elenco, ottiene l'indice reale di ciascun oggetto e lo imposta come proprietà dell'oggetto.

Un metodo che cancella i dati dell'intestazione di colonna nell'elenco

void CTableHeader::ClearData( void ) { for ( uint i= 0 ;i< this .ColumnsTotal();i++) { CColumnCaption *caption= this .GetColumnCaption(i); if (caption!= NULL ) caption.ClearData(); } }

In un ciclo attraverso tutti gli oggetti di intestazione di colonna nell'elenco, ottieni ogni oggetto regolare e imposta il testo dell'intestazione su un valore vuoto. In questo modo vengono cancellate completamente le intestazioni di ogni colonna della tabella.

Un metodo che restituisce la descrizione di un oggetto

string CTableHeader::Description( void ) { return (:: StringFormat ( "%s: Captions total: %u" , TypeDescription((ENUM_OBJECT_TYPE) this .Type()), this .ColumnsTotal())); }

Viene creata una stringa e restituita nel formato (Tipo di Oggetto: Totale didascalie: XX)

Metodo che restituisce la descrizione dell'oggetto nel registro

void CTableHeader:: Print ( const bool detail, const bool as_table= false , const int column_width=CELL_WIDTH_IN_CHARS) { int total=( int ) this .ColumnsTotal(); string res= "" ; if (as_table) { res= "|" ; for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CColumnCaption *caption= this .GetColumnCaption(i); if (caption== NULL ) continue ; res+=:: StringFormat ( "%*s |" ,column_width,caption.Value()); } :: Print (res); return ; } :: Print ( this .Description()+(detail ? ":" : "" )); if (detail) { for ( int i= 0 ; i<total; i++) { CColumnCaption *caption= this .GetColumnCaption(i); if (caption!= NULL ) res+= " " +caption.Description()+(i<total- 1 ? "

" : "" ); } :: Print (res); } }

Il metodo può registrare la descrizione dell'intestazione in formato tabellare e come elenco di intestazioni di colonna.

Metodi per salvare in un file e scaricare un'intestazione da un file

bool CTableHeader::Save( const int file_handle) { if (file_handle== INVALID_HANDLE ) return ( false ); if (:: FileWriteLong (file_handle,MARKER_START_DATA)!= sizeof ( long )) return ( false ); if (:: FileWriteInteger (file_handle, this .Type(), INT_VALUE )!= INT_VALUE ) return ( false ); if (! this .m_list_captions.Save(file_handle)) return ( false ); return true ; } bool CTableHeader::Load( const int file_handle) { if (file_handle== INVALID_HANDLE ) return ( false ); if (:: FileReadLong (file_handle)!=MARKER_START_DATA) return ( false ); if (:: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE )!= this .Type()) return ( false ); if (! this .m_list_captions.Load(file_handle)) return ( false ); return true ; }

La logica dei metodi è commentata nel codice e non differisce in alcun modo da metodi simili di altre classi già create per la creazione di tabelle.

Abbiamo tutto pronto per iniziare ad assemblare le classi della tabella. La classe della tabella dovrebbe essere in grado di creare una tabella basata sul suo modello e dovrebbe avere un'intestazione in base alla quale verranno denominate le colonne della tabella. Se non si specifica l'intestazione della tabella nella tabella stessa, questa verrà creata solo in base al modello, sarà statica e le sue funzionalità saranno limitate solo alla visualizzazione della tabella. Per le tabelle semplici, questo è più che sufficiente. Tuttavia, per poter interagire con l'utente tramite il componente Controller, è necessario determinare l'intestazione della tabella nella tabella stessa. Ciò fornirà un'ampia gamma di opzioni per il controllo delle tabelle e dei relativi dati. Ma faremo tutto più tardi. Diamo ora un'occhiata alle classi delle tabelle.





Classi della tabella

Continua a scrivere il codice nello stesso file e implementa la classe della tabella:

class CTable : public CObject { private : bool FillArrayExcelNames( const uint num_columns); string GetExcelColumnName( uint column_number); bool HeaderCheck( void ) const { return ( this .m_table_header!= NULL && this .m_table_header.ColumnsTotal()> 0 ); } protected : CTableModel *m_table_model; CTableHeader *m_table_header; CList m_list_rows; string m_array_names[]; int m_id; bool ArrayNamesCopy( const string &column_names[], const uint columns_total); public : void SetTableModel(CTableModel *table_model) { this .m_table_model=table_model; } CTableModel *GetTableModel( void ) { return this .m_table_model; } void SetTableHeader(CTableHeader *table_header) { this .m_table_header=m_table_header; } CTableHeader *GetTableHeader( void ) { return this .m_table_header; } void SetID( const int id) { this .m_id=id; } int ID( void ) const { return this .m_id; } void HeaderClearData( void ) { if ( this .m_table_header!= NULL ) this .m_table_header.ClearData(); } void HeaderDestroy( void ) { if ( this .m_table_header== NULL ) return ; this .m_table_header.Destroy(); this .m_table_header= NULL ; } void ClearData( void ) { if ( this .m_table_model!= NULL ) this .m_table_model.ClearData(); } void Destroy( void ) { if ( this .m_table_model== NULL ) return ; this .m_table_model.Destroy(); this .m_table_model= NULL ; } CColumnCaption *GetColumnCaption( const uint index) { return ( this .m_table_header!= NULL ? this .m_table_header.GetColumnCaption(index) : NULL ); } CTableCell *GetCell( const uint row, const uint col) { return ( this .m_table_model!= NULL ? this .m_table_model.GetCell(row,col) : NULL ); } CTableRow *GetRow( const uint index) { return ( this .m_table_model!= NULL ? this .m_table_model.GetRow(index) : NULL ); } uint RowsTotal( void ) const { return ( this .m_table_model!= NULL ? this .m_table_model.RowsTotal() : 0 ); } uint ColumnsTotal( void ) const { return ( this .m_table_model!= NULL ? this .m_table_model.CellsInRow( 0 ) : 0 ); } uint CellsInRow( const uint index) { return ( this .m_table_model!= NULL ? this .m_table_model.CellsInRow(index) : 0 ); } uint CellsTotal( void ) { return ( this .m_table_model!= NULL ? this .m_table_model.CellsTotal() : 0 ); } template < typename T> void CellSetValue( const uint row, const uint col, const T value); void CellSetDigits( const uint row, const uint col, const int digits); void CellSetTimeFlags( const uint row, const uint col, const uint flags); void CellSetColorNamesFlag( const uint row, const uint col, const bool flag); void CellAssignObject( const uint row, const uint col,CObject *object); void CellUnassignObject( const uint row, const uint col); virtual string CellValueAt( const uint row, const uint col); protected : bool CellDelete( const uint row, const uint col); bool CellMoveTo( const uint row, const uint cell_index, const uint index_to); public : string CellDescription( const uint row, const uint col); void CellPrint( const uint row, const uint col); CObject *CellGetObject( const uint row, const uint col); ENUM_OBJECT_TYPE CellGetObjType( const uint row, const uint col); CTableRow *RowAddNew( void ); CTableRow *RowInsertNewTo( const uint index_to); bool RowDelete( const uint index); bool RowMoveTo( const uint row_index, const uint index_to); void RowClearData( const uint index); string RowDescription( const uint index); void RowPrint( const uint index, const bool detail); bool ColumnAddNew( const string caption, const int index=- 1 ); bool ColumnDelete( const uint index); bool ColumnMoveTo( const uint index, const uint index_to); void ColumnClearData( const uint index); void ColumnCaptionSetValue( const uint index, const string value); void ColumnSetDigits( const uint index, const int digits); void ColumnSetDatatype( const uint index, const ENUM_DATATYPE type); ENUM_DATATYPE ColumnDatatype( const uint index); virtual string Description( void ); void Print ( const int column_width=CELL_WIDTH_IN_CHARS); virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; virtual bool Save( const int file_handle); virtual bool Load( const int file_handle); virtual int Type( void ) const { return (OBJECT_TYPE_TABLE); } CTable( void ) : m_table_model( NULL ), m_table_header( NULL ) { this .m_list_rows.Clear();} template < typename T> CTable(T &row_data[][], const string &column_names[]); CTable( const uint num_rows, const uint num_columns); CTable( const matrix &row_data, const string &column_names[]); ~CTable ( void ); };

Nella classe vengono dichiarati i puntatori all'intestazione e al modello della tabella. Per creare una tabella, è necessario prima creare un modello di tabella dai dati passati ai costruttori di classe. La tabella può generare automaticamente un'intestazione con i nomi delle colonne nello stile di MS Excel, dove a ogni colonna viene assegnato un nome composto da lettere latine.

L'algoritmo per il calcolo dei nomi è il seguente:

Nomi composti da una sola lettera - le prime 26 colonne sono indicate dalle lettere dalla "A" alla "Z". Nomi di due lettere - dopo la "Z", le colonne sono designate da una combinazione di due lettere. La prima lettera cambia più lentamente, mentre la seconda itera l'intero alfabeto. Per esempio: "AA", "AB", "AC", ..., "AZ",

poi "BA", "BB", ..., "BZ",

ecc. Nomi di tre lettere - dopo "ZZ", le colonne sono designate da una combinazione di tre lettere. Il principio è lo stesso: "AAA", "AAB", ..., "AAZ",

poi "ABA", "ABB", ..., "ABZ",

ecc. Il principio generale è che i nomi delle colonne possono essere considerati numeri nel sistema numerico con base 26, dove "A" corrisponde a 1, "B" corrisponde a 2, ..., "Z" — 26. Per esempio: "A" = 1,

"Z" = 26,

"AA" = 27 (1 * 26^1 + 1),

"AB" = 28 (1 * 26^1 + 2),

"BA" = 53 (2 * 26^1 + 1).

Pertanto, l'algoritmo genera automaticamente i nomi delle colonne, incrementandoli in base al principio considerato. Il numero massimo di colonne in Excel dipende dalla versione del programma (ad esempio, in Excel 2007 e versioni successive sono 16.384 e terminano con "XFD"). L'algoritmo creato qui non si limita a questa cifra. Può assegnare nomi al numero di colonne pari a INT_MAX :

string CTable::GetExcelColumnName( uint column_number) { string column_name= "" ; uint index=column_number; if (index== 0 ) return ( __FUNCTION__ + ": Error. Invalid column number passed" ); while (!:: IsStopped () && index> 0 ) { index--; uint remainder =index % 26 ; uchar char_code = 'A' +( uchar )remainder; column_name=:: CharToString (char_code)+column_name; index/= 26 ; } return column_name; } bool CTable::FillArrayExcelNames( const uint num_columns) { :: ResetLastError (); if (:: ArrayResize ( this .m_array_names,num_columns,num_columns)!=num_columns) { :: PrintFormat ( "%s: ArrayResize() failed. Error %d" , __FUNCTION__ ,:: GetLastError ()); return false ; } for ( int i= 0 ;i<( int )num_columns;i++) this .m_array_names[i]= this .GetExcelColumnName(i+ 1 ); return true ; }

I metodi consentono di riempire un array con i nomi delle colonne in stile Excel.

Consideriamo i costruttori parametrici di una classe.

Un costruttore di modello che specifica un array bidimensionale di dati e un array di stringhe di intestazioni

template < typename T> CTable::CTable(T &row_data[][], const string &column_names[]) : m_id(- 1 ) { this .m_table_model= new CTableModel(row_data); if (column_names.Size()> 0 ) this .ArrayNamesCopy(column_names,row_data.Range( 1 )); else { :: PrintFormat ( "%s: An empty array names was passed. The header array will be filled in Excel style (A, B, C)" , __FUNCTION__ ); this .FillArrayExcelNames(( uint ):: ArrayRange (row_data, 1 )); } this .m_table_header= new CTableHeader( this .m_array_names); }

Un array di dati di qualsiasi tipo viene passato al costruttore del modello dall'enumerazione ENUM_DATATYPE. Successivamente, verrà convertito nel tipo di dati utilizzato dalle tabelle (double, long, datetime, color, string) per creare un modello di tabella e un array di intestazioni di colonna. Se l’array delle intestazioni è vuoto, verranno create intestazioni in stile MS Excel.

Costruttore con indicazione del numero di righe e colonne della tabella

CTable::CTable( const uint num_rows, const uint num_columns) : m_table_header( NULL ), m_id(- 1 ) { this .m_table_model= new CTableModel(num_rows,num_columns); if ( this .FillArrayExcelNames(num_columns)) this .m_table_header= new CTableHeader( this .m_array_names); }

Il costruttore crea un modello di tabella vuoto con un'intestazione in stile MS Excel.

Il costruttore basato su una matrice di dati e un array di intestazioni di colonna

CTable::CTable( const matrix &row_data, const string &column_names[]) : m_id(- 1 ) { this .m_table_model= new CTableModel(row_data); if (column_names.Size()> 0 ) this .ArrayNamesCopy(column_names,( uint )row_data.Cols()); else { :: PrintFormat ( "%s: An empty array names was passed. The header array will be filled in Excel style (A, B, C)" , __FUNCTION__ ); this .FillArrayExcelNames(( uint )row_data.Cols()); } this .m_table_header= new CTableHeader( this .m_array_names); }

Una matrice di dati di tipo double viene passata al costruttore per creare un modello di tabella e un array di intestazioni di colonna. Se l’array delle intestazioni è vuoto, verranno create intestazioni in stile MS Excel.

Nel distruttore di classe vengono distrutti il modello e l'intestazione della tabella.

CTable::~CTable( void ) { if ( this .m_table_model!= NULL ) { this .m_table_model.Destroy(); delete this .m_table_model; } if ( this .m_table_header!= NULL ) { this .m_table_header.Destroy(); delete this .m_table_header; } }

Un metodo per confrontare due oggetti

int CTable::Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { const CTable *obj=node; return ( this .ID()>obj.ID() ? 1 : this .ID()<obj.ID() ? - 1 : 0 ); }

Se il programma deve creare più tabelle, è possibile assegnare un identificatore a ciascuna tabella. Le tabelle nel programma possono essere identificate tramite l'identificatore del set, che per impostazione predefinita ha il valore -1. Se le tabelle create vengono inserite in elenchi ( CList, CArrayObj, ecc.), il metodo di confronto consente di confrontare le tabelle in base ai loro identificatori per cercarle e ordinarle:

int CTable::Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { const CTable *obj=node; return ( this .ID()>obj.ID() ? 1 : this .ID()<obj.ID() ? - 1 : 0 ); }

Un metodo che copia un array di nomi di intestazione

bool CTable::ArrayNamesCopy( const string &column_names[], const uint columns_total) { if (columns_total== 0 ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. The table has no columns" , __FUNCTION__ ); return false ; } if (columns_total>column_names.Size()) { :: PrintFormat ( "%s: The number of header names is less than the number of columns. The header array will be filled in Excel style (A, B, C)" , __FUNCTION__ ); return this .FillArrayExcelNames(columns_total); } uint total=:: fmin (columns_total,column_names.Size()); return (:: ArrayCopy ( this .m_array_names,column_names, 0 , 0 ,total)==total); }

Al metodo viene passato un array di intestazioni e il numero di colonne nel modello di tabella creato. Se nella tabella non ci sono colonne, non è necessario creare intestazioni. Segnalalo e restituisci false. Se nel modello di tabella sono presenti più colonne rispetto alle intestazioni nell'array passato, tutte le intestazioni verranno create nello stile Excel, in modo che la tabella non abbia colonne senza didascalie nelle intestazioni.

Un metodo che imposta un valore sulla cella specificata

template < typename T> void CTable::CellSetValue( const uint row, const uint col, const T value) { if ( this .m_table_model!= NULL ) this .m_table_model.CellSetValue(row,col,value); }

Qui ci riferiamo al metodo con lo stesso nome per l'oggetto modello di tabella.

in sostanza, in questa classe, molti metodi vengono duplicati dalla classe del modello di tabella. Se il modello viene creato, poi viene chiamato il metodo simile per ottenere o impostare la proprietà.

Un metodo di gestione delle celle della tabella

void CTable::CellSetDigits( const uint row, const uint col, const int digits) { if ( this .m_table_model!= NULL ) this .m_table_model.CellSetDigits(row,col,digits); } void CTable::CellSetTimeFlags( const uint row, const uint col, const uint flags) { if ( this .m_table_model!= NULL ) this .m_table_model.CellSetTimeFlags(row,col,flags); } void CTable::CellSetColorNamesFlag( const uint row, const uint col, const bool flag) { if ( this .m_table_model!= NULL ) this .m_table_model.CellSetColorNamesFlag(row,col,flag); } void CTable::CellAssignObject( const uint row, const uint col,CObject *object) { if ( this .m_table_model!= NULL ) this .m_table_model.CellAssignObject(row,col,object); } void CTable::CellUnassignObject( const uint row, const uint col) { if ( this .m_table_model!= NULL ) this .m_table_model.CellUnassignObject(row,col); } string CTable::CellValueAt( const uint row, const uint col) { CTableCell *cell= this .GetCell(row,col); return (cell!= NULL ? cell.Value() : "" ); } bool CTable::CellDelete( const uint row, const uint col) { return ( this .m_table_model!= NULL ? this .m_table_model.CellDelete(row,col) : false ); } bool CTable::CellMoveTo( const uint row, const uint cell_index, const uint index_to) { return ( this .m_table_model!= NULL ? this .m_table_model.CellMoveTo(row,cell_index,index_to) : false ); } CObject *CTable::CellGetObject( const uint row, const uint col) { return ( this .m_table_model!= NULL ? this .m_table_model.CellGetObject(row,col) : NULL ); } ENUM_OBJECT_TYPE CTable::CellGetObjType( const uint row, const uint col) { return ( this .m_table_model!= NULL ? this .m_table_model.CellGetObjType(row,col) : (ENUM_OBJECT_TYPE) WRONG_VALUE ); } string CTable::CellDescription( const uint row, const uint col) { return ( this .m_table_model!= NULL ? this .m_table_model.CellDescription(row,col) : "" ); } void CTable::CellPrint( const uint row, const uint col) { if ( this .m_table_model!= NULL ) this .m_table_model.CellPrint(row,col); }

Metodi per lavorare con le righe della tabella

CTableRow *CTable::RowAddNew( void ) { return ( this .m_table_model!= NULL ? this .m_table_model.RowAddNew() : NULL ); } CTableRow *CTable::RowInsertNewTo( const uint index_to) { return ( this .m_table_model!= NULL ? this .m_table_model.RowInsertNewTo(index_to) : NULL ); } bool CTable::RowDelete( const uint index) { return ( this .m_table_model!= NULL ? this .m_table_model.RowDelete(index) : false ); } bool CTable::RowMoveTo( const uint row_index, const uint index_to) { return ( this .m_table_model!= NULL ? this .m_table_model.RowMoveTo(row_index,index_to) : false ); } void CTable::RowClearData( const uint index) { if ( this .m_table_model!= NULL ) this .m_table_model.RowClearData(index); } string CTable::RowDescription( const uint index) { return ( this .m_table_model!= NULL ? this .m_table_model.RowDescription(index) : "" ); } void CTable::RowPrint( const uint index, const bool detail) { if ( this .m_table_model!= NULL ) this .m_table_model.RowPrint(index,detail); }

Un metodo che crea una nuova colonna e la aggiunge alla posizione della tabella specificata

bool CTable::ColumnAddNew( const string caption, const int index=- 1 ) { if ( this .m_table_model== NULL || ! this .m_table_model.ColumnAddNew(index)) return false ; if ( this .m_table_header== NULL ) return true ; CColumnCaption *caption_obj= this .m_table_header.CreateNewColumnCaption(caption); if (caption_obj== NULL ) return false ; return (index>- 1 ? this .m_table_header.ColumnCaptionMoveTo(caption_obj.Column(),index) : true ); }

Se non è presente alcun modello di tabella, il metodo restituisce immediatamente un errore. Se la colonna è stata aggiunta correttamente al modello di tabella, provare ad aggiungere l'intestazione appropriata. Se la tabella non ha un'intestazione, restituisce il successo della creazione di una nuova colonna. Se è presente un'intestazione, aggiunge una nuova intestazione di colonna e la sposta nella posizione specificata nell'elenco.

Altri metodi per lavorare con le colonne

bool CTable::ColumnDelete( const uint index) { if (! this .HeaderCheck() || ! this .m_table_header.ColumnCaptionDelete(index)) return false ; return this .m_table_model.ColumnDelete(index); } bool CTable::ColumnMoveTo( const uint index, const uint index_to) { if (! this .HeaderCheck() || ! this .m_table_header.ColumnCaptionMoveTo(index,index_to)) return false ; return this .m_table_model.ColumnMoveTo(index,index_to); } void CTable::ColumnClearData( const uint index) { if ( this .m_table_model!= NULL ) this .m_table_model.ColumnClearData(index); } void CTable::ColumnCaptionSetValue( const uint index, const string value) { CColumnCaption *caption= this .m_table_header.GetColumnCaption(index); if (caption!= NULL ) caption.SetValue(value); } void CTable::ColumnSetDatatype( const uint index, const ENUM_DATATYPE type) { if ( this .m_table_model!= NULL ) this .m_table_model.ColumnSetDatatype(index,type); if ( this .m_table_header!= NULL ) this .m_table_header.ColumnCaptionSetDatatype(index,type); } void CTable::ColumnSetDigits( const uint index, const int digits) { if ( this .m_table_model!= NULL ) this .m_table_model.ColumnSetDigits(index,digits); } ENUM_DATATYPE CTable::ColumnDatatype( const uint index) { return ( this .m_table_header!= NULL ? this .m_table_header.ColumnCaptionDatatype(index) : ( ENUM_DATATYPE ) WRONG_VALUE ); }

Un metodo che restituisce la descrizione dell'oggetto

string CTable::Description( void ) { return (:: StringFormat ( "%s: Rows total: %u, Columns total: %u" , TypeDescription((ENUM_OBJECT_TYPE) this .Type()), this .RowsTotal(), this .ColumnsTotal())); }

Crea e restituisce la stringa nel formato (Tipo di Oggetto: Righe totali: XX, Colonne totali: XX)

Metodo che restituisce la descrizione dell'oggetto nel registro

void CTable:: Print ( const int column_width=CELL_WIDTH_IN_CHARS) { if ( this .HeaderCheck()) { :: Print ( this .Description()+ ":" ); int total=( int ) this .ColumnsTotal(); string res= "" ; res= "|" ; for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CColumnCaption *caption= this .GetColumnCaption(i); if (caption== NULL ) continue ; res+=:: StringFormat ( "%*s |" ,column_width,caption.Value()); } string hd= "|" ; hd+=:: StringFormat ( "%*s " ,column_width, "n/n" ); res=hd+res; :: Print (res); } for ( uint i= 0 ;i< this .RowsTotal();i++) { CTableRow *row= this .GetRow(i); if (row!= NULL ) { string head= " " +( string )row.Index(); string res=:: StringFormat ( "|%-*s |" ,column_width,head); for ( int i= 0 ;i<( int )row.CellsTotal();i++) { CTableCell *cell=row.GetCell(i); if (cell== NULL ) continue ; res+=:: StringFormat ( "%*s |" ,column_width,cell.Value()); } :: Print (res); } } }

Il metodo invia una descrizione al registro e di seguito è riportata una tabella con l'intestazione e i dati.

Un metodo per salvare la tabella in un file

bool CTable::Save( const int file_handle) { if (file_handle== INVALID_HANDLE ) return ( false ); if (:: FileWriteLong (file_handle,MARKER_START_DATA)!= sizeof ( long )) return ( false ); if (:: FileWriteInteger (file_handle, this .Type(), INT_VALUE )!= INT_VALUE ) return ( false ); if (:: FileWriteInteger (file_handle, this .m_id, INT_VALUE )!= INT_VALUE ) return ( false ); if ( this .m_table_model== NULL ) return false ; if (! this .m_table_model.Save(file_handle)) return ( false ); if ( this .m_table_header== NULL ) return false ; if (! this .m_table_header.Save(file_handle)) return ( false ); return true ; }

Il salvataggio avrà successo solo se saranno stati creati sia il modello della tabella sia la sua intestazione. L'intestazione può essere vuota, ovvero può non avere colonne, ma l'oggetto deve essere creato.

Metodo di caricamento della tabella da un file

bool CTable::Load( const int file_handle) { if (file_handle== INVALID_HANDLE ) return ( false ); if (:: FileReadLong (file_handle)!=MARKER_START_DATA) return ( false ); if (:: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE )!= this .Type()) return ( false ); this .m_id=:: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE ); if ( this .m_table_model== NULL && ( this .m_table_model= new CTableModel())== NULL ) return ( false ); if (! this .m_table_model.Load(file_handle)) return ( false ); if ( this .m_table_header== NULL && ( this .m_table_header= new CTableHeader())== NULL ) return false ; if (! this .m_table_header.Load(file_handle)) return ( false ); return true ; }

Poiché la tabella memorizza sia i dati del modello sia i dati dell'intestazione, con questo metodo (se il modello o l'intestazione non vengono creati nella tabella) vengono pre-creati e in seguito, i relativi dati vengono caricati dal file.

La classe tabella semplice è pronta.

Ora, prendiamo in considerazione l'opzione di ereditare da una semplice classe di tabella - creiamo una classe di tabella che si basa sui dati registrati in CList :

class CTableByParam : public CTable { public : virtual int Type( void ) const { return (OBJECT_TYPE_TABLE_BY_PARAM); } CTableByParam( void ) { this .m_list_rows.Clear(); } CTableByParam(CList &row_data, const string &column_names[]); ~CTableByParam( void ) {} };

Qui, il tipo di tabella viene restituito come OBJECT_TYPE_TABLE_BY_PARAM e il modello di tabella e l'intestazione vengono creati nel costruttore della classe:

CTableByParam::CTableByParam(CList &row_data, const string &column_names[]) { this .m_list_rows=row_data; this .m_table_model= new CTableModel( this .m_list_rows); this .ArrayNamesCopy(column_names,column_names.Size()); this .m_table_header= new CTableHeader( this .m_array_names); }

Sulla base di questo esempio, si possono creare altre classi di tabelle, ma si presuppone che tutto ciò che è stato creato oggi sia più che sufficiente per creare un'ampia varietà di tabelle e un vasto set di possibili dati.

Proviamo tutto ciò che abbiamo.





Verifica del Risultato.

Nella cartella \MQL5\Scripts\Tables\, creare un nuovo script denominato TestEmptyTable.mq5, collega ad esso il file della classe della tabella creata e crea una tabella 4x4 vuota:

#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #include "Tables.mqh" void OnStart () { CTable *table= new CTable( 4 , 4 ); if (table== NULL ) return ; table. Print ( 10 ); delete table; }

Lo script produrrà il seguente output nel registro:

Table: Rows total: 4 , Columns total: 4 : | n/n | A | B | C | D | | 0 | | | | | | 1 | | | | | | 2 | | | | | | 3 | | | | |

Qui le intestazioni delle colonne vengono create automaticamente nello stile MS Excel.

Scrivi un altro script \MQL5\Scripts\Tables\TestTArrayTable.mq5:

#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #include "Tables.mqh" void OnStart () { double array[ 4 ][ 4 ]={{ 1 , 2 , 3 , 4 }, { 5 , 6 , 7 , 8 }, { 9 , 10 , 11 , 12 }, { 13 , 14 , 15 , 16 }}; string headers[]={ "Column 1" , "Column 2" , "Column 3" , "Column 4" }; CTable *table= new CTable(array,headers); if (table== NULL ) return ; table. Print ( 10 ); delete table; }

Come risultato del funzionamento dello script verrà visualizzata la seguente tabella nel registro:

Table: Rows total: 4 , Columns total: 4 : | n/n | Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 | | 0 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | | 1 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | | 2 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | | 3 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 |

Qui, le colonne sono già intitolate dall'array di intestazioni passato al costruttore della classe. Un array bidimensionale che rappresenta i dati per la creazione di una tabella può essere di qualsiasi tipo dall'enumerazione ENUM_DATATYPE.

Tutti i tipi vengono convertiti automaticamente nei cinque tipi utilizzati nella classe del modello di tabella: double, long, datetime, color e string.

Scrivere lo script \MQL5\Scripts\Tables\TestMatrixTable.mq5 per testare la tabella sui dati della matrice:

#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #include "Tables.mqh" void OnStart () { matrix row_data = {{ 1 , 2 , 3 , 4 }, { 5 , 6 , 7 , 8 }, { 9 , 10 , 11 , 12 }, { 13 , 14 , 15 , 16 }}; string headers[]={ "Column 1" , "Column 2" , "Column 3" , "Column 4" }; CTable *table= new CTable(row_data,headers); if (table== NULL ) return ; table. Print ( 10 ); delete table; }

Il risultato sarà una tabella simile a quella costruita sulla base di un array bidimensionale 4x4:

Table: Rows total: 4 , Columns total: 4 : | n/n | Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 | | 0 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | | 1 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | | 2 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | | 3 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 |

Ora, scriviamo lo script \MQL5\Scripts\Tables\TestDealsTable.mq5, in cui contiamo tutta la cronologia dei trade, creiamo una tabella delle negoziazioni basata su di essa e la stampiamo nel registro:

#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #include "Tables.mqh" void OnStart () { CList rows_data; CMqlParamObj *cell= NULL ; MqlParam param={}; if (! HistorySelect ( 0 , TimeCurrent ())) return ; int total= HistoryDealsTotal (); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { ulong ticket= HistoryDealGetTicket (i); if (ticket== 0 ) continue ; CList *row=DataListCreator::AddNewRowToDataList(&rows_data); if (row== NULL ) continue ; string symbol= HistoryDealGetString (ticket, DEAL_SYMBOL ); int digits=( int ) SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_DIGITS ); param.type= TYPE_DATETIME ; param.integer_value= HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_TIME ); param.double_value=( TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS ); DataListCreator::AddNewCellParamToRow(row,param); param.type= TYPE_STRING ; param.string_value=symbol; DataListCreator::AddNewCellParamToRow(row,param); param.type= TYPE_LONG ; param.integer_value=( long )ticket; DataListCreator::AddNewCellParamToRow(row,param); param.type= TYPE_LONG ; param.integer_value= HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_ORDER ); DataListCreator::AddNewCellParamToRow(row,param); param.type= TYPE_LONG ; param.integer_value= HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_POSITION_ID ); DataListCreator::AddNewCellParamToRow(row,param); param.type= TYPE_STRING ; ENUM_DEAL_TYPE deal_type=( ENUM_DEAL_TYPE ) HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_TYPE ); param.integer_value=deal_type; string type= "" ; switch (deal_type) { case DEAL_TYPE_BUY : type= "Buy" ; break ; case DEAL_TYPE_SELL : type= "Sell" ; break ; case DEAL_TYPE_BALANCE : type= "Balance" ; break ; case DEAL_TYPE_CREDIT : type= "Credit" ; break ; case DEAL_TYPE_CHARGE : type= "Charge" ; break ; case DEAL_TYPE_CORRECTION : type= "Correction" ; break ; case DEAL_TYPE_BONUS : type= "Bonus" ; break ; case DEAL_TYPE_COMMISSION : type= "Commission" ; break ; case DEAL_TYPE_COMMISSION_DAILY : type= "Commission daily" ; break ; case DEAL_TYPE_COMMISSION_MONTHLY : type= "Commission monthly" ; break ; case DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_DAILY : type= "Commission agent daily" ; break ; case DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_MONTHLY : type= "Commission agent monthly" ; break ; case DEAL_TYPE_INTEREST : type= "Interest" ; break ; case DEAL_TYPE_BUY_CANCELED : type= "Buy canceled" ; break ; case DEAL_TYPE_SELL_CANCELED : type= "Sell canceled" ; break ; case DEAL_DIVIDEND : type= "Dividend" ; break ; case DEAL_DIVIDEND_FRANKED : type= "Dividend franked" ; break ; case DEAL_TAX : type= "Tax" ; break ; default : break ; } param.string_value=type; DataListCreator::AddNewCellParamToRow(row,param); param.type= TYPE_STRING ; ENUM_DEAL_ENTRY deal_entry=( ENUM_DEAL_ENTRY ) HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_ENTRY ); param.integer_value=deal_entry; string entry= "" ; switch (deal_entry) { case DEAL_ENTRY_IN : entry= "In" ; break ; case DEAL_ENTRY_OUT : entry= "Out" ; break ; case DEAL_ENTRY_INOUT : entry= "InOut" ; break ; case DEAL_ENTRY_OUT_BY : entry= "OutBy" ; break ; default : break ; } param.string_value=entry; DataListCreator::AddNewCellParamToRow(row,param); param.type= TYPE_DOUBLE ; param.double_value= HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_VOLUME ); param.integer_value= 2 ; DataListCreator::AddNewCellParamToRow(row,param); param.type= TYPE_DOUBLE ; param.double_value= HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_PRICE ); param.integer_value=(param.double_value> 0 ? digits : 1 ); DataListCreator::AddNewCellParamToRow(row,param); param.type= TYPE_DOUBLE ; param.double_value= HistoryDealGetDouble (ticket,DEAL_SL); param.integer_value=(param.double_value> 0 ? digits : 1 ); DataListCreator::AddNewCellParamToRow(row,param); param.type= TYPE_DOUBLE ; param.double_value= HistoryDealGetDouble (ticket,DEAL_TP); param.integer_value=(param.double_value> 0 ? digits : 1 ); DataListCreator::AddNewCellParamToRow(row,param); param.type= TYPE_DOUBLE ; param.double_value= HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_PROFIT ); param.integer_value=(param.double_value!= 0 ? 2 : 1 ); DataListCreator::AddNewCellParamToRow(row,param); param.type= TYPE_LONG ; param.integer_value= HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_MAGIC ); DataListCreator::AddNewCellParamToRow(row,param); param.type= TYPE_STRING ; ENUM_DEAL_REASON deal_reason=( ENUM_DEAL_REASON ) HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_REASON ); param.integer_value=deal_reason; string reason= "" ; switch (deal_reason) { case DEAL_REASON_CLIENT : reason= "Client" ; break ; case DEAL_REASON_MOBILE : reason= "Mobile" ; break ; case DEAL_REASON_WEB : reason= "Web" ; break ; case DEAL_REASON_EXPERT : reason= "Expert" ; break ; case DEAL_REASON_SL : reason= "SL" ; break ; case DEAL_REASON_TP : reason= "TP" ; break ; case DEAL_REASON_SO : reason= "StopOut" ; break ; case DEAL_REASON_ROLLOVER : reason= "Rollover" ; break ; case DEAL_REASON_VMARGIN : reason= "VMargin" ; break ; case DEAL_REASON_SPLIT : reason= "Split" ; break ; case DEAL_REASON_CORPORATE_ACTION: reason= "Corporate action" ; break ; default : break ; } param.string_value=reason; DataListCreator::AddNewCellParamToRow(row,param); param.type= TYPE_STRING ; param.string_value= HistoryDealGetString (ticket, DEAL_COMMENT ); DataListCreator::AddNewCellParamToRow(row,param); } string headers[]={ "Time" , "Symbol" , "Ticket" , "Order" , "Position" , "Type" , "Entry" , "Volume" , "Price" , "SL" , "TP" , "Profit" , "Magic" , "Reason" , "Comment" }; CTableByParam *table= new CTableByParam(rows_data,headers); if (table== NULL ) return ; table. Print (); delete table; }

Di conseguenza, verrà stampata una tabella di tutte le operazioni con una larghezza di cella di 19 caratteri (per impostazione predefinita nel metodo Print della classe della tabella):

Table By Param: Rows total: 797 , Columns total: 15 : | n/n | Time | Symbol | Ticket | Order | Position | Type | Entry | Volume | Price | SL | TP | Profit | Magic | Reason | Comment | | 0 | 2025.01 .01 10 : 20 : 10 | | 3152565660 | 0 | 0 | Balance | In | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100000.00 | 0 | Client | | | 1 | 2025.01 .02 00 : 01 : 31 | GBPAUD | 3152603334 | 3191672408 | 3191672408 | Sell | In | 0.25 | 2.02111 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 112 | Expert | | | 2 | 2025.01 .02 02 : 50 : 31 | GBPAUD | 3152749152 | 3191820118 | 3191672408 | Buy | Out | 0.25 | 2.02001 | 0.0 | 2.02001 | 17.04 | 112 | TP | [tp 2.02001 ] | | 3 | 2025.01 .02 04 : 43 : 43 | GBPUSD | 3152949278 | 3191671491 | 3191671491 | Sell | In | 0.10 | 1.25270 | 0.0 | 1.24970 | 0.0 | 12 | Expert | | ... ... | 793 | 2025.04 .18 03 : 22 : 11 | EURCAD | 3602552747 | 3652159095 | 3652048415 | Sell | Out | 0.25 | 1.57503 | 0.0 | 1.57503 | 12.64 | 112 | TP | [tp 1.57503 ] | | 794 | 2025.04 .18 04 : 06 : 52 | GBPAUD | 3602588574 | 3652200103 | 3645122489 | Sell | Out | 0.25 | 2.07977 | 0.0 | 2.07977 | 3.35 | 112 | TP | [tp 2.07977 ] | | 795 | 2025.04 .18 04 : 06 : 52 | GBPAUD | 3602588575 | 3652200104 | 3652048983 | Sell | Out | 0.25 | 2.07977 | 0.0 | 2.07977 | 12.93 | 112 | TP | [tp 2.07977 ] | | 796 | 2025.04 .18 05 : 57 : 48 | AUDJPY | 3602664574 | 3652277665 | 3652048316 | Buy | Out | 0.25 | 90.672 | 0.0 | 90.672 | 19.15 | 112 | TP | [tp 90.672 ] |

L'esempio qui riportato mostra le prime e le ultime quattro operazioni, ma fornisce un'idea della tabella stampata nel registro.

Tutti i file creati vengono allegati all'articolo per consentirne lo studio autonomo. Il file di archivio può essere decompresso nella cartella del terminale e tutti i file saranno posizionati nella cartella desiderata: MQL5\Script\Tables.





Conclusioni

Abbiamo quindi completato il lavoro sui componenti di base del modello di tabella (Model) nell'ambito dell'architettura MVC. Abbiamo creato classi per lavorare con tabelle e intestazioni e le abbiamo testate su diversi tipi di dati: array bidimensionali, matrici e cronologia dei trade.

Passiamo ora alla fase successiva: lo sviluppo dei componenti View e Controller. In MQL5, questi due componenti sono strettamente collegati grazie al sistema di eventi integrato che consente agli oggetti di reagire alle azioni dell'utente.

Ciò ci offre l'opportunità di sviluppare contemporaneamente la visualizzazione della tabella (componente View) e il suo controllo (componente Controller). Ciò semplificherà leggermente l'implementazione piuttosto complessa e multilivello del componente View.

Tutti gli esempi e i file dell'articolo sono disponibili per il download. Nei prossimi articoli creeremo il componente View combinato con Controller per implementare uno strumento completo per le operazioni con le tabelle in MQL5.

Una volta completato il progetto, si apriranno nuove opportunità per creare altri controlli dell'interfaccia utente (UI) da utilizzare nei nostri sviluppi.





Programmi utilizzati nell'articolo: