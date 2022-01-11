MetaTrader 5 / Trading
Come diventare un fornitore di segnali per MetaTrader 4 e MetaTrader 5

Vuoi offrire i tuoi segnali di trading e guadagnare? Registrati sul sito web MQL5.com come Venditore, specifica il tuo conto di trading e offri ai trader un abbonamento per copiare le tue operazioni. La soluzione è semplice, mentre gli sforzi sono ridotti al minimo.

  • Accesso ad un ampio pubblico
    L'intero mercato di milioni di utenti MetaTrader 4 e MetaTrader 5 è a portata di mano. Riceverai l'accesso diretto ai tuoi potenziali abbonati.

  • Sistema di copia dei trade integrato
    Il servizio Segnali è integrato direttamente nella piattaforma MetaTrader. La copia delle operazioni non richiede strumenti o impostazioni aggiuntivi. Iscriversi ai segnali è facile e conveniente. Non devi preoccuparti di problemi tecnici e di supporto.

  • Supporto per il pagamento
    Il servizio fornisce un meccanismo già pronto che ti consente di accettare in modo sicuro pagamenti per i tuoi segnali. Il sistema supporta carte di credito e portafogli di pagamento popolari. Il pagamento, detratte le spese di servizio, viene effettuato sul conto interno del venditore, dal quale è possibile prelevare comodamente il denaro in qualsiasi momento. Il servizio supporta anche il rinnovo automatico degli abbonamenti.


Registrarti come Venditore

Completa una semplice procedura di registrazione per ottenere lo stato di Venditore. La registrazione è completamente automatica e non richiede più di cinque minuti.

Vai alla sezione Venditore del tuo profilo, leggi le regole del servizio e accettale:

Registrati nella sezione Venditore del tuo profilo


Per verificare la tua identità, scatta una foto e carica uno dei documenti accettati. Devi caricare una foto recente. Si prega di notare che le copie scansionate non sono accettate. La foto deve essere di buona qualità, con il documento per intero, con informazioni leggibili.

Nel passaggio successivo, scatta una foto con questo documento in mano, come mostrato nella figura seguente.

Per verificare la tua identità, carica una foto del documento e il tuo selfie con il documento in mano


La verifica del documento richiede solo pochi minuti. Una volta completata la verifica, riceverai una notifica tramite la messaggistica del sito, via e-mail e SMS. Al momento della registrazione, apparirà un'icona pertinente accanto al tuo nome nel tuo profilo.

Un'icona apparirà accanto al tuo nome nel tuo profilo all’atto della registrazione


Crea un segnale

Vai su Segnali e fai clic su "Crea segnale".

Aggiungi un nuovo segnale

Compila i seguenti campi nel modulo che appare:

  • Nome del segnale.
  • Modalità di accesso al segnale: privato per il monitoraggio o pubblico per la vendita.
  • Numero di conto.
  • Password investitore. Questa password consente la connessione al conto in modalità di sola lettura senza accesso al trading. Non è necessario specificare una password principale. Il tuo conto rimane completamente sicuro.
  • Nome del server del broker. Inizia a digitare il nome di una società o di un server, quindi seleziona l'opzione più appropriata dall'elenco.
  • Prezzo di abbonamento mensile. Possono essere pagati solo i segnali trasmessi da conti reali.

Specifica i dettagli dell'account per creare un segnale

Dopo aver inserito tutti i dati, fai clic su Aggiungi per rendere il tuo segnale disponibile per l'abbonamento. Visualizzerà l'intera cronologia di trading dell'account, così come varie statistiche e grafici basati su di esso, in modo che i potenziali abbonati possano valutare la tua esperienza.

Come puoi vedere, tutto è abbastanza semplice. Registrati come Venditore, invia i tuoi dati identificativi e metti in vendita il tuo segnale. Quando tutto sarà concluso, diventerai un Fornitore di Segnali. Molti trader che utilizzano MetaTrader 4 e MetaTrader 5 potranno iscriversi al tuo segnale.

