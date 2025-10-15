Sistemi Esperti: Raymond Cloudy Day For EA
Penso che dovresti tingere dopo aver creato questo EA. se qualche nuova ape inizia a creare un EA che sarà più redditizio e affidabile del tuo. perché sprechi il nostro prezioso tempo e denaro?
Vrajeshbhai #:Non capisco quale sia il problema che stai affrontando. Questo è solo un EA demo per il codice sorgente dell'indicatore Raymond Cloudy Day, integrato in un EA per aiutare gli sviluppatori a creare i propri EA con la strategia di trading dell'indicatore Raymond Cloudy Day. Cosa vi aspettate da un EA condiviso con codice sorgente gratuito?
The Hung Ngo #:
Ma il codice del vostro indicatore è incorporato nell'EA, quindi non si tratta di un vero e proprio indicatore. Perché non lo hai pubblicato come indicatore e poi hai usato iCustom() nell'EA. Mi sembra inutile.
buono
ceejay1962 #:
Ho caricato la versione dell'indicatore vero e proprio molto tempo fa , è qui
Download the 'Raymond Cloudy Day' Technical Indicator for MetaTrader 5 in MetaTrader Market
- www.mql5.com
Introducing the Raymond Cloudy Day indicator, a groundbreaking tool conceived by Raymond and brought to life on the MT5 platform by my coding
Il codice è stato ben scritto. soprattutto che è solo una demo, ha così tanto potenziale.... Grazie per aver condiviso il codice!
Automated-Trading:Bello
Autore: Il Hung Ngo
Grazie
ha 3 errori e non è utile per il trading
Raymond Cloudy Day For EA:
Raymond Cloudy Day For EA, un rivoluzionario strumento di trading creato da Raymond e sapientemente sviluppato per la piattaforma MT5. Questo innovativo indicatore integra un metodo di calcolo all'avanguardia con algoritmi avanzati, superando i tradizionali Pivot Point per migliorare le strategie di trading con una precisione senza precedenti.
Author: The Hung Ngo