Nota importante: Per garantire la massima trasparenza, sto fornendo l'accesso al conto investitore reale collegato a questo EA, consentendoti di monitorare le sue prestazioni dal vivo senza manipolazioni. In soli 6 giorni, l'intero capitale iniziale è stato completamente prelevato, e da allora l'EA ha negoziato esclusivamente con fondi di profitto, senza alcuna esposizione al saldo originale. Il prezzo attuale di $199 è un'offerta di lancio limitata, e sarà aumentato dopo la vendita di 10 copie o al rilascio del prossimo aggiornamento. Ottenere la tua copia ora garantisce l'accesso a vita a questo prezzo scontato, indipendentemente da futuri aumenti.

SEGNALE LIVE:

NOVA GOLD X 1H

Broker: Exness

Server: Exness-MT5Real34

Numero di conto: 253171379

Password investitore: 111@Meta

Nova Gold X — Sistema di Trading Alimentato dall'IA

Nova Gold X è un Expert Advisor avanzato progettato per MetaTrader 5, costruito specificamente per negoziare oro e Bitcoin utilizzando modelli di intelligenza artificiale che leggono direttamente l'azione dei prezzi e determinano i punti di entrata e uscita in tempo reale. Il sistema si concentra sulla fornitura di risultati coerenti proteggendo il capitale attraverso meccanismi professionali di gestione del rischio.

Impegni principali Risultati trasparenti che possono essere monitorati attraverso il conto investitore. Decisioni basate sull'analisi dei prezzi reali senza dipendere da indicatori ritardati tradizionali. Nessuna griglia e nessuna martingala. Ogni operazione è indipendente con uno stop loss definito. Controllo automatico del rischio con calcolo intelligente del lotto basato sul saldo del conto.

Perché scegliere Nova Gold X Alta precisione nella generazione dei segnali: Gli algoritmi IA combinano la lettura delle candele con l'analisi della struttura di mercato e della forza del movimento per fornire ingressi rapidi e precisi. Protezione del capitale prima di tutto: Stop loss fisso o trailing a seconda delle tue preferenze, con funzioni di pareggio per proteggere le operazioni una volta raggiunto il profitto. Alta frequenza di trading con disciplina: Più di cento operazioni al giorno, catturando piccole opportunità ripetute mantenendo controlli di rischio rigorosi. Flessibile per tutti i conti: Funziona a partire da un saldo di cento dollari con un sistema automatico di calcolo del lotto che riduce la pressione sul margine.

Caratteristiche tecniche principali Funzionamento esclusivo su MetaTrader 5. Deposito minimo: 100 dollari, raccomandato +200 dollari. Strumenti supportati: XAUUSD e BTCUSD, con capacità di adattarsi alle principali coppie di valute. Timeframe suggeriti: 1 minuto, 5 minuti, 15 minuti, 30 minuti e 1 ora. Consigliato l'uso di un VPS per garantire un funzionamento continuo. Impostazioni completamente personalizzabili incluso livello di rischio, orari di trading, giorni di trading e abilitazione o disabilitazione dell'opzione di recupero.

Sistemi di gestione del rischio integrati Stop Loss intelligente: Opzione di trailing stop con regole regolabili che segue le operazioni redditizie. Sistema di Break-Even: Quando un'operazione raggiunge un livello di profitto predefinito, lo stop loss si sposta automaticamente al punto di entrata. Modalità di recupero controllata opzionale: Dopo una perdita, il sistema può aumentare la dimensione del lotto successivo solo una volta per recuperare, quindi tornare automaticamente al lotto normale. Questo non è martingala e può essere completamente disabilitato.

Prestazioni e stabilità della strategia Il sistema esegue un gran numero di operazioni giornalmente, mirando a migliorare il profitto netto attraverso la ripetizione e minimizzando le perdite estreme. Per la massima trasparenza, inserisci qui il tuo link segnale MQL5 per mostrare le prestazioni del conto reale e i dettagli delle operazioni.

Requisiti e raccomandazioni Si raccomanda un deposito minimo di cento dollari, con duecento dollari o più per un margine più sicuro. Funziona su qualsiasi conto MT5 da qualsiasi broker affidabile. Usa un VPS se hai bisogno di un funzionamento ininterrotto. Evita di negoziare durante notizie ad alto impatto a meno che tu non abbia configurato impostazioni specifiche per questo.

Domande frequenti Il sistema utilizza strategie martingala o a griglia? No, non utilizza strategie rischiose. È adatto per conti piccoli? Sì, è progettato per funzionare da un saldo di cento dollari con controllo automatico del lotto. Quante operazioni al giorno? Più di cento operazioni su diversi strumenti. Qual è il tasso di precisione? Tra l'ottanta e il novanta percento a seconda delle impostazioni e delle condizioni di mercato.

Supporto e aggiornamenti Supporto tecnico disponibile ventiquattro ore. Aggiornamenti software gratuiti a vita.