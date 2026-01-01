Librerie: EAX_Mysql - MySQL library
Autore: Michael Schoen
Ciao Michael,
Ci sono alcuni errori di battitura nel tuo script di esempio, ad esempio EAX_mysql dovrebbe essere EAX_Mysql (sensibile alle maiuscole), ma comunque grazie per l'ottimo script.
Buon lavoro ... ma ... . bravo !
Michael grazie per la libreria. Sto cercando di configurarla. Durante la compilazione dà un errore:
'EAX_mysql' - dichiarazione senza tipo
Con cosa può essere collegata?
Negli esempi, la classe è EAX_mysql e nella libreria viene descritta come EAX_Mysql
Grazie mille per aver dedicato del tempo alla realizzazione e alla condivisione di questa soluzione. Un'altra soluzione rapida:
- Scaricare Connector/C (libmysql) per il proprio ambiente (32 o 64 bit) e inserire libymsql.dll in "MQL5\Include".
La .dll dovrebbe andare in MQL5\Libraries, non in MQL5\Include.
Buon pomeriggio!
Ho la seguente situazione: quando lancio Metaeditor, viene visualizzato l'avviso "Il compilatore C++ Microsoft Visual Studio 2005/2008/2010/2012 non è installato nel sistema". Allo stesso tempo, ho installato Microsoft Visual Studio Express. Durante l'esecuzione del codice, subito dopo la riga db.connect, si blocca, senza generare errori o altri problemi. È collegato a Microsoft Visual Studio e come posso risolverlo?
Grazie
Caro Michael,
Ho provato a utilizzare la tua libreria .
Purtroppo non sono riuscito a farla funzionare.
Ho trovato due piccoli errori di battitura nell'esempio"Reading Data":
- alla fine della riga di codice "db.connect("myhost.mydomain.com", "myusername", "mypassword", "mydatabase", "mytable")" manca il ";".
- Nella riga EAX_mysql *db = new EAX_Mysql(); ==> EAX_Mysql*db = new EAX_Mysql() (il caso di "EAX_mysql");
Ho seguito la vostra guida all'installazione. Utilizzando il debug vedo tutti i blocchi alla funzione "connect" alla riga 416 con la chiamata "mysql_init(0)".
Ho usato il mysql-connector-c-6.1.2-winx64.
Grazie
Gianfrancioschio
Ciao gianfrancio,
Presumo che le DLL non siano adatte alla tua piattaforma metatrader; avrai bisogno di una DLL mysql a 64 bit se usi una metatrader a 64 bit e una DLL mysql a 32 bit per una metatrader a 32 bit...
Grazie per le osservazioni... Cercherò di risolvere il problema ...
EAX_Mysql - MySQL library:
Questa libreria consente una facile interfaccia con MySQL.
Author: Michael Schoen