Librerie: EAX_Mysql - MySQL library

Questa libreria consente una facile interfaccia con MySQL.

Author: Michael Schoen

 
Automated-Trading:

EAX_Mysql - libreria mysql:

Autore: Michael Schoen

Ciao Michael,

Ci sono alcuni errori di battitura nel tuo script di esempio, ad esempio EAX_mysql dovrebbe essere EAX_Mysql (sensibile alle maiuscole), ma comunque grazie per l'ottimo script.

 
Apre l'interfacciamento EA in un'altra direzione...
 

Buon lavoro ... ma ... . bravo !

 

Michael grazie per la libreria. Sto cercando di configurarla. Durante la compilazione dà un errore:

'EAX_mysql' - dichiarazione senza tipo

Con cosa può essere collegata?

 

Negli esempi, la classe è EAX_mysql e nella libreria viene descritta come EAX_Mysql

 

Grazie mille per aver dedicato del tempo alla realizzazione e alla condivisione di questa soluzione. Un'altra soluzione rapida:

  • Scaricare Connector/C (libmysql) per il proprio ambiente (32 o 64 bit) e inserire libymsql.dll in "MQL5\Include".

La .dll dovrebbe andare in MQL5\Libraries, non in MQL5\Include.

 
Grazie. Corretto.
 

Buon pomeriggio!

Ho la seguente situazione: quando lancio Metaeditor, viene visualizzato l'avviso "Il compilatore C++ Microsoft Visual Studio 2005/2008/2010/2012 non è installato nel sistema". Allo stesso tempo, ho installato Microsoft Visual Studio Express. Durante l'esecuzione del codice, subito dopo la riga db.connect, si blocca, senza generare errori o altri problemi. È collegato a Microsoft Visual Studio e come posso risolverlo?

Grazie

 

Caro Michael,

Ho provato a utilizzare la tua libreria .

Purtroppo non sono riuscito a farla funzionare.

Ho trovato due piccoli errori di battitura nell'esempio"Reading Data":

  • alla fine della riga di codice "db.connect("myhost.mydomain.com", "myusername", "mypassword", "mydatabase", "mytable")" manca il ";".
  • Nella riga EAX_mysql *db = new EAX_Mysql(); ==> EAX_Mysql*db = new EAX_Mysql() (il caso di "EAX_mysql");

Ho seguito la vostra guida all'installazione. Utilizzando il debug vedo tutti i blocchi alla funzione "connect" alla riga 416 con la chiamata "mysql_init(0)".

Ho usato il mysql-connector-c-6.1.2-winx64.

Grazie

Gianfrancioschio


 

Ciao gianfrancio,

Presumo che le DLL non siano adatte alla tua piattaforma metatrader; avrai bisogno di una DLL mysql a 64 bit se usi una metatrader a 64 bit e una DLL mysql a 32 bit per una metatrader a 32 bit...
Grazie per le osservazioni... Cercherò di risolvere il problema ...

