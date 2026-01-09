Discussione sull’articolo "I metodi di William Gann (Parte III): L'astrologia funziona?"
Seguendo le orme del Ghana, per amore della purezza dell'esperienza, non avreste dovuto prendere EURUSD ma, ad esempio, i futures sul cotone. E lo strumento è all'incirca lo stesso e i cicli astronomici possono essere in esso, dopo tutto, l'agricoltura.
Sembra che non abbiate studiato i cicli temporali di Gann. Per questo motivo ritiene che non funzioni. Funziona su tutte le azioni e le materie prime.
Il nuovo articolo I metodi di William Gann (Parte III): L'astrologia funziona? è stato pubblicato:
L'idea di base dell'astrologia finanziaria, a mio avviso, è che i movimenti dei corpi celesti siano in qualche modo correlati ai cicli di mercato. Questo concetto ha una lunga e ricca storia ed è stato reso popolare soprattutto da William Gann, un famoso trader del secolo scorso.
Ho riflettuto a lungo sui principi fondamentali di questa teoria. Per esempio, l'idea di ciclicità afferma che i movimenti di stelle e pianeti sono di natura ciclica, così come i movimenti del mercato. Per quanto riguarda gli aspetti planetari, alcuni ritengono che certe posizioni planetarie abbiano una forte influenza sui mercati. E i segni zodiacali? Si ritiene che anche il passaggio dei pianeti attraverso le diverse costellazioni zodiacali influisca in qualche modo sul mercato.
Anche i cicli lunari e l'attività solare sono degni di nota. Ho visto opinioni secondo cui le fasi lunari sono associate a fluttuazioni a breve termine del mercato, mentre le eruzioni solari sono associate a tendenze a lungo termine. Ipotesi interessanti, vero?
Autore: Yevgeniy Koshtenko