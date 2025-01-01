DocumentationSections
MQL5 ReferenceStandard LibraryTrade ClassesCTradeSetAsyncMode 

SetAsyncMode

Sets asynchronous mode for trade operations.

void  SetAsyncMode(
   bool  mode      // asynchronous mode flag
   )

Parameters

mode

[in]  Asynchronous mode flag.

Return Value

None.

Note

This mode is used for asynchronous (without waiting for the trade server's response to a sent request) trade operations (see OrderSendAsync).