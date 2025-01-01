문서화섹션
SetAsyncMode

거래 작업에 대한 비동기 모드를 설정하기.

void  SetAsyncMode(
   bool  mode      // 비동기 모드 플래그
  \)

매개변수

mode

[in]  비동기 모드 플래그.

값 반환

없음.

참고

이 모드는 전송된 요청에 대한 거래 서버의 응답을 기다리지 않고 비동기 거래 작업에 사용됩니다(OrderSendAsync참조).