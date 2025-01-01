DocumentationSections
CTerminalInfo

CString est une classe permettant un accès simplifié aux propriétés de l'environnement du programme MQL5.

Description

La classe CTerminalInfo permet d'accéder aux propriétés de l'environnement du programme MQL5.

Déclaration

   class CTerminalInfo : public CObject

Titre

   #include <Trade\TerminalInfo.mqh>

Hiérarchie d'héritage

  CObject

      CTerminalInfo

Méthodes de classe par groupes

Méthodes d'accès aux propriétés de type integer

 

Build

Retourne le numéro de build du terminal client

IsConnected

Retourne les informations de connexion au serveur de trading

IsDLLsAllowed

Retourne l'autorisation d'utiliser des DLL

IsTradeAllowed

Retourne l'autorisation d'effectuer des opération de trading

IsEmailEnabled

Retourne l'autorisation d'envoyer des emails au serveur/login SMTP spécifié dans les paramètres du terminal

IsFtpEnabled

Retourne l'autorisation d'envoyer des rapports de trading au serveur/login FTP spécifié dans les paramètres du terminal

MaxBars

Retourne le nombre maximum de barres du graphique

CodePage

Retourne la page de code de la langue du terminal client

CPUCores

Retourne le nombre de coeurs CPU

MemoryPhysical

Retourne la quantité de mémoire physique (en Mo)

MemoryTotal

Retourne la quantité de mémoire totale disponible pour le processus de l'agent ou du terminal (en Mo)

MemoryAvailable

Retourne la quantité de mémoire libre, disponible pour pour le processus de l'agent ou du terminal (en Mo)

MemoryUsed

Retourne la quantité de mémoire utilisée par le processus de l'agent ou du terminal (en Mo)

IsX64

Retourne le type du terminal client (32/64 bits)

OpenCLSupport

Retourne la version de OpenCL supportée par la carte vidéo

DiskSpace

Retourne la quantité d'espace disque disponible (en Mo)

Méthodes d'accès aux propriétés de type string

 

Language

Retourne la langue du terminal client

Name

Retourne le nom du terminal client

Company

Retourne la société du terminal client

Path

Retourne le répertoire du terminal client

DataPath

Retourne le répertoire des données du terminal client

CommonDataPath

Retourne le répertoire des données communes de tous les terminaux client installés sur l'ordinateur

Accès aux fonctions de l'API MQL5

 

InfoInteger

Retourne la valeur de la propriété de type integer

InfoString

Retourne la valeur de la propriété de type string

Méthodes héritées de la classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare