- Build
- IsConnected
- IsDLLsAllowed
- IsTradeAllowed
- IsEmailEnabled
- IsFtpEnabled
- MaxBars
- CodePage
- CPUCores
- MemoryPhysical
- MemoryTotal
- MemoryAvailable
- MemoryUsed
- IsX64
- OpenCLSupport
- DiskSpace
- Language
- Name
- Company
- Path
- DataPath
- CommonDataPath
- InfoInteger
- InfoString
CTerminalInfo
CString est une classe permettant un accès simplifié aux propriétés de l'environnement du programme MQL5.
Description
La classe CTerminalInfo permet d'accéder aux propriétés de l'environnement du programme MQL5.
Déclaration
|
class CTerminalInfo : public CObject
Titre
|
#include <Trade\TerminalInfo.mqh>
|
Hiérarchie d'héritage
CTerminalInfo
Méthodes de classe par groupes
|
Méthodes d'accès aux propriétés de type integer
|
|
Retourne le numéro de build du terminal client
|
Retourne les informations de connexion au serveur de trading
|
Retourne l'autorisation d'utiliser des DLL
|
Retourne l'autorisation d'effectuer des opération de trading
|
Retourne l'autorisation d'envoyer des emails au serveur/login SMTP spécifié dans les paramètres du terminal
|
Retourne l'autorisation d'envoyer des rapports de trading au serveur/login FTP spécifié dans les paramètres du terminal
|
Retourne le nombre maximum de barres du graphique
|
Retourne la page de code de la langue du terminal client
|
Retourne le nombre de coeurs CPU
|
Retourne la quantité de mémoire physique (en Mo)
|
Retourne la quantité de mémoire totale disponible pour le processus de l'agent ou du terminal (en Mo)
|
Retourne la quantité de mémoire libre, disponible pour pour le processus de l'agent ou du terminal (en Mo)
|
Retourne la quantité de mémoire utilisée par le processus de l'agent ou du terminal (en Mo)
|
Retourne le type du terminal client (32/64 bits)
|
Retourne la version de OpenCL supportée par la carte vidéo
|
Retourne la quantité d'espace disque disponible (en Mo)
|
Méthodes d'accès aux propriétés de type string
|
|
Retourne la langue du terminal client
|
Retourne le nom du terminal client
|
Retourne la société du terminal client
|
Retourne le répertoire du terminal client
|
Retourne le répertoire des données du terminal client
|
Retourne le répertoire des données communes de tous les terminaux client installés sur l'ordinateur
|
Accès aux fonctions de l'API MQL5
|
|
Retourne la valeur de la propriété de type integer
|
Retourne la valeur de la propriété de type string