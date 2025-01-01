CTerminalInfo

CString est une classe permettant un accès simplifié aux propriétés de l'environnement du programme MQL5.

Description

La classe CTerminalInfo permet d'accéder aux propriétés de l'environnement du programme MQL5.

Déclaration

class CTerminalInfo : public CObject

Titre

#include <Trade\TerminalInfo.mqh>

Hiérarchie d'héritage CObject CTerminalInfo

Méthodes de classe par groupes

Méthodes d'accès aux propriétés de type integer Build Retourne le numéro de build du terminal client IsConnected Retourne les informations de connexion au serveur de trading IsDLLsAllowed Retourne l'autorisation d'utiliser des DLL IsTradeAllowed Retourne l'autorisation d'effectuer des opération de trading IsEmailEnabled Retourne l'autorisation d'envoyer des emails au serveur/login SMTP spécifié dans les paramètres du terminal IsFtpEnabled Retourne l'autorisation d'envoyer des rapports de trading au serveur/login FTP spécifié dans les paramètres du terminal MaxBars Retourne le nombre maximum de barres du graphique CodePage Retourne la page de code de la langue du terminal client CPUCores Retourne le nombre de coeurs CPU MemoryPhysical Retourne la quantité de mémoire physique (en Mo) MemoryTotal Retourne la quantité de mémoire totale disponible pour le processus de l'agent ou du terminal (en Mo) MemoryAvailable Retourne la quantité de mémoire libre, disponible pour pour le processus de l'agent ou du terminal (en Mo) MemoryUsed Retourne la quantité de mémoire utilisée par le processus de l'agent ou du terminal (en Mo) IsX64 Retourne le type du terminal client (32/64 bits) OpenCLSupport Retourne la version de OpenCL supportée par la carte vidéo DiskSpace Retourne la quantité d'espace disque disponible (en Mo) Méthodes d'accès aux propriétés de type string Language Retourne la langue du terminal client Name Retourne le nom du terminal client Company Retourne la société du terminal client Path Retourne le répertoire du terminal client DataPath Retourne le répertoire des données du terminal client CommonDataPath Retourne le répertoire des données communes de tous les terminaux client installés sur l'ordinateur Accès aux fonctions de l'API MQL5 InfoInteger Retourne la valeur de la propriété de type integer InfoString Retourne la valeur de la propriété de type string