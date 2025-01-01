Référence MQL5Bibliothèque StandardIndicateursIndicateurs de Bill WilliamsCiAlligatorJaw JawPeriodJawShiftTeethPeriodTeethShiftLipsPeriodLipsShiftMaMethodAppliedCreateJawTeethLipsType Jaw Retourne l'élément du buffer de la ligne de la Mâchoire de l'index spécifié. double Jaw( int index // Index ) Paramètres index [in] Index de l'élément. Valeur de retour L'élément du buffer de la ligne de la Mâchoire de l'index spécifié en cas de succès, ou EMPTY_VALUE si aucune donnée correcte n'existe. Create Teeth