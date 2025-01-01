DocumentationSections
Indicateurs de Bill Williams

Cet ensemble de chapitres contient les détails techniques des classes des indicateurs de Bill Williams de la Bibliothèque Standard MQL5 et les descriptions de ses composants principaux.

Classe/groupe

Description

CiAC

Oscillateur d'Accélération

CiAlligator

Alligator

CiAO

Oscillateur Awesome

CiFractals

Fractals

CiGator

Gator Oscillator

CiBWMFI

Market Facilitation Index