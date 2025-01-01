Référence MQL5Bibliothèque StandardIndicateursIndicateurs de Bill Williams CiACCiAlligatorCiAOCiFractalsCiGatorCiBWMFI Indicateurs de Bill Williams Cet ensemble de chapitres contient les détails techniques des classes des indicateurs de Bill Williams de la Bibliothèque Standard MQL5 et les descriptions de ses composants principaux. Classe/groupe Description CiAC Oscillateur d'Accélération CiAlligator Alligator CiAO Oscillateur Awesome CiFractals Fractals CiGator Gator Oscillator CiBWMFI Market Facilitation Index Type CiAC