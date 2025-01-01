DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardIndicateursIndicateurs de Bill WilliamsCiAlligatorCreate 

Crée l'indicateur avec les paramètres spécifiés. Utiliser Refresh() et GetData() pour mettre à jour et récupérer les valeurs de l'indicateur.

bool  Create(
   string           symbol,           // symbole
   ENUM_TIMEFRAMES  period,           // Période
   int              jaw_period,       // Période de la Mâchoire
   int              jaw_shift,        // Décalage de la Mâchoire
   int              teeth_period,     // Période des Dents
   int              teeth_shift,      // Décalage des Dents
   int              lips_period,      // Période des Lévres
   int              lips_shift,       // Décalage des Lévres
   ENUM_MA_METHOD   ma_method,        // Méthode de lissage
   int              applied           // Type de volume à appliquer
   )

Paramètres

symbol

[in]  Symbole.

period

[in]  Période (énumération ENUM_TIMEFRAMES).

jaw_period

[in]  Période de la Mâchoire.

jaw_shift

[in]  Décalage de la Mâchoire.

teeth_period

[in]  Période des Dents.

teeth_shift

[in]  Décalage des Dents.

lips_period

[in]  Période des Lévres.

lips_shift

[in]  Décalage des Lévres.

ma_method

[in]  Méthode de la moyenne mobile (énumération ENUM_MA_METHOD).

applied

[in]  Type de volume à appliquer.

Valeur de retour

vrai si réalisé avec succès, faux si l'indicateur n'a pas été créé.

