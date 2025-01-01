Create
Crée l'indicateur avec les paramètres spécifiés. Utiliser Refresh() et GetData() pour mettre à jour et récupérer les valeurs de l'indicateur.
|
bool Create(
Paramètres
symbol
[in] Symbole.
period
[in] Période (énumération ENUM_TIMEFRAMES).
jaw_period
[in] Période de la Mâchoire.
jaw_shift
[in] Décalage de la Mâchoire.
teeth_period
[in] Période des Dents.
teeth_shift
[in] Décalage des Dents.
lips_period
[in] Période des Lévres.
lips_shift
[in] Décalage des Lévres.
ma_method
[in] Méthode de la moyenne mobile (énumération ENUM_MA_METHOD).
applied
[in] Type de volume à appliquer.
Valeur de retour
vrai si réalisé avec succès, faux si l'indicateur n'a pas été créé.