Create

Crée l'indicateur avec les paramètres spécifiés. Utiliser Refresh() et GetData() pour mettre à jour et récupérer les valeurs de l'indicateur.

bool Create(

string symbol,

ENUM_TIMEFRAMES period,

int jaw_period,

int jaw_shift,

int teeth_period,

int teeth_shift,

int lips_period,

int lips_shift,

ENUM_MA_METHOD ma_method,

int applied

)

Paramètres

symbol

[in] Symbole.

period

[in] Période (énumération ENUM_TIMEFRAMES).

jaw_period

[in] Période de la Mâchoire.

jaw_shift

[in] Décalage de la Mâchoire.

teeth_period

[in] Période des Dents.

teeth_shift

[in] Décalage des Dents.

lips_period

[in] Période des Lévres.

lips_shift

[in] Décalage des Lévres.

ma_method

[in] Méthode de la moyenne mobile (énumération ENUM_MA_METHOD).

applied

[in] Type de volume à appliquer.

Valeur de retour

vrai si réalisé avec succès, faux si l'indicateur n'a pas été créé.