DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardPanneaux et DialoguesCAppDialogDestroy 

Destroy

Méthode de désinitialisation du contrôle СAppDialog.

virtual void  Destroy(
   const int  reason=REASON_PROGRAM    // code de la raison
)

Paramètres

reason

[in]  Code de la raison de la désinitialisation. REASON_PROGRAM est utilisé par défaut.

Valeur de Retour

Aucune.