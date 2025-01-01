DocumentationSections
CreateCommon

Méthode standard d'initialisation.

bool  CreateCommon(
   const long    chart,      // identifiant du graphique
   const string  name,       // nom
   const int     subwin,     // sous-fenêtre du graphique
   )

Paramètres

chart

[in]  Identifiant du graphique.

name

[in]  Nom unique du contrôle.

subwin

[in]  Sous-fenêtre du graphique.

Valeur de retour

vrai - en cas de succès, faux sinon