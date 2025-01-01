DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardPanneaux et DialoguesCAppDialogMinimized 

Minimized

Définit la valeur de la propriété "Minimized" du contrôle.

bool  Minimized(
   const bool  flag      // état
   )

Paramètres

flag

[in]  Nouvel état.

Valeur de retour

vrai - en cas de succès, faux sinon