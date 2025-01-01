Référence MQL5Bibliothèque StandardPanneaux et DialoguesCAppDialogMinimized CreateDestroyOnEventRunChartEventMinimizedIniFileSaveIniFileLoadIniFileNameIniFileExtCreateCommonCreateExpertCreateIndicatorCreateButtonMinMaxOnClickButtonCloseOnClickButtonMinMaxOnAnotherApplicationCloseReboundMinimizeMaximizeCreateInstanceIdProgramNameSubwinOff Minimized Définit la valeur de la propriété "Minimized" du contrôle. bool Minimized( const bool flag // état ) Paramètres flag [in] Nouvel état. Valeur de retour vrai - en cas de succès, faux sinon ChartEvent IniFileSave