- Destroy
- OnEvent
- OnMouseEvent
- ControlsTotal
- Control
- ControlFind
- Add
- Delete
- Move
- Shift
- Id
- Enable
- Disable
- Show
- Hide
- MouseFocusKill
- Save
- Load
- OnResize
- OnActivate
- OnDeactivate
OnMouseEvent
Gestionnaire d'évènements de la souris
virtual bool OnMouseEvent(
Paramètres
x
[in] Coordonnée X du curseur de la souris relativement au coin supérieur gauche du graphique.
y
[in] Coordonnée Y du curseur de la souris relativement au coin supérieur gauche du graphique.
flags
[in] Flag des états des boutons de la souris.
Valeur de retour
vrai - si l'évènement a bien été traité, faux sinon