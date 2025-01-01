OnMouseEvent

Gestionnaire d'évènements de la souris

virtual bool OnMouseEvent(

const int x,

const int y,

const int flags

)

Paramètres

x

[in] Coordonnée X du curseur de la souris relativement au coin supérieur gauche du graphique.

y

[in] Coordonnée Y du curseur de la souris relativement au coin supérieur gauche du graphique.

flags

[in] Flag des états des boutons de la souris.

Valeur de retour

vrai - si l'évènement a bien été traité, faux sinon