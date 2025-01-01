DocumentationSections
Add

Ajoute le contrôle dans la zone client par pointeur.

bool  Add(
   CWnd   *control,        // pointeur
   )

Paramètres

control

[in]  Pointeur vers le contrôle.

Valeur de retour

vrai - en cas de succès, faux sinon

Add

Ajoute le contrôle dans la zone client par référence.

bool  Add(
   CWnd   &control,        // référence
   )

Paramètres

control

[in]  Référence sur le contrôle.

Valeur de retour

vrai - en cas de succès, faux sinon