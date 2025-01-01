- Create
- OnEvent
- Caption
- Add
- CreateWhiteBorder
- CreateBackground
- CreateCaption
- CreateButtonClose
- CreateClientArea
- OnClickCaption
- OnClickButtonClose
- ClientAreaVisible
- ClientAreaLeft
- ClientAreaTop
- ClientAreaRight
- ClientAreaBottom
- ClientAreaWidth
- ClientAreaHeight
- OnDialogDragStart
- OnDialogDragProcess
- OnDialogDragEnd
Add
Ajoute le contrôle dans la zone client par pointeur.
|
bool Add(
Paramètres
control
[in] Pointeur vers le contrôle.
Valeur de retour
vrai - en cas de succès, faux sinon
Add
Ajoute le contrôle dans la zone client par référence.
|
bool Add(
Paramètres
control
[in] Référence sur le contrôle.
Valeur de retour
vrai - en cas de succès, faux sinon