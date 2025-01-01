Référence MQL5Bibliothèque StandardPanneaux et DialoguesCAppDialogOnClickButtonMinMax CreateDestroyOnEventRunChartEventMinimizedIniFileSaveIniFileLoadIniFileNameIniFileExtCreateCommonCreateExpertCreateIndicatorCreateButtonMinMaxOnClickButtonCloseOnClickButtonMinMaxOnAnotherApplicationCloseReboundMinimizeMaximizeCreateInstanceIdProgramNameSubwinOff OnClickButtonMinMax Le gestionnaire d'évènement "ClickButtonMinMax" (clic de souris sur l'un des boutons minimiser/maximiser) du contrôle. virtual void OnClickButtonClose() Valeur de retour Aucune. OnClickButtonClose OnAnotherApplicationClose