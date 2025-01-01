DocumentationSections
IniFileExt

Définit l'extension du nom de fichier de chargement/sauvegarde de l'état du contrôle

virtual string  IniFileExt()  const 

Valeur de retour

Extension du fichier, utilisé pour le chargement/la sauvegarde de l'état du contrôle.