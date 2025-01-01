DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardPanneaux et DialoguesCAppDialogOnEvent 

OnEvent

Gestionnaire d'évènement graphique.

virtual bool  OnEvent(
   const int      id,         // Identifiant
   const long&    lparam,     // paramètre d'évènement de type long
   const double&  dparam,     // paramètre d'évènement de type double
   const string&  sparam      // paramètre d'évènement de type string
   )

Paramètres

id

[in]  Identifiant d'évènement.

lparam

[in]  Paramètre d'évènement de type long, passé par référence.

dparam

[in]  Paramètre d'évènement de type double, passé par référence.

sparam

[in]  Paramètre d'évènement de type string, passé par référence.

Valeur de retour

vrai - si l'évènement a bien été traité, faux sinon

Run