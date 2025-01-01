Référence MQL5Bibliothèque StandardPanneaux et DialoguesCAppDialogCreateInstanceId CreateDestroyOnEventRunChartEventMinimizedIniFileSaveIniFileLoadIniFileNameIniFileExtCreateCommonCreateExpertCreateIndicatorCreateButtonMinMaxOnClickButtonCloseOnClickButtonMinMaxOnAnotherApplicationCloseReboundMinimizeMaximizeCreateInstanceIdProgramNameSubwinOff CreateInstanceId Crée un identifiant unique pour les noms des objets de contrôle. string CreateInstanceId() Valeur de retour Préfixe à utiliser pour les noms des objets. Maximize ProgramName