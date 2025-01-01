IniFileName

Définit le nom du fichier de chargement/sauvegarde de l'état du contrôle

virtual string IniFileName() const

Valeur de retour

Nom du fichier de chargement/sauvegarde de l'état du contrôle.

Note

Le nom du fichier inclut le nom de l'Expert Advisor/indicateur et le nom du symbole, sur lequel le programme MQL5 est lancé.