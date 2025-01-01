Outils de Gann

Groupe d'objets graphiques de type "Outils de Gann".

Cette section contient les détails techniques d'utilisation d'un groupe de classes d'objets graphiques de type "Outils de Gann" ainsi qu'une description des composants importants de la Bibliothèque Standard MQL5 (MQL5 Standard Library).

Nom de la classe Objet CChartObjectGannLine Objet graphique "Ligne de Gann" CChartObjectGannFan Objet graphique "Eventail de Gann" CChartObjectGannGrid Objet graphique "Grille de Gann"

