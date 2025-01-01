Référence MQL5Bibliothèque StandardObjets GraphiquesOutils de Gann
Outils de Gann
Groupe d'objets graphiques de type "Outils de Gann".
Cette section contient les détails techniques d'utilisation d'un groupe de classes d'objets graphiques de type "Outils de Gann" ainsi qu'une description des composants importants de la Bibliothèque Standard MQL5 (MQL5 Standard Library).
Nom de la classe
Objet
Objet graphique "Ligne de Gann"
Objet graphique "Eventail de Gann"
Objet graphique "Grille de Gann"
