Create
Crée un objet graphique de type "Vague de Correction".
bool Create(
Paramètres
chart_id
[in] Identifiant du graphique (0 — graphique courant).
name
[in] Un nom unique de l'objet à créer.
window
[in] Numéro de la fenêtre du graphique (0 — fenêtre principale).
time1
[in] Coordonnée date/heure du premier point d'ancrage.
price1
[in] Coordonnée prix du premier point d'ancrage.
time2
[in] Coordonnée date/heure du deuxième point d'ancrage.
price2
[in] Coordonnée prix du second point d'ancrage.
time3
[in] Coordonnée date/heure du troisième point d'ancrage.
price3
[in] Coordonnée date/heure du troisième point d'ancrage.
Valeur de retour
vrai si réalisé avec succès, faux en cas d'erreur.