Référence MQL5Bibliothèque StandardObjets GraphiquesOutils d'ElliottCChartObjectElliottWave3Lignes 

Lines (Méthode "Get")

Retourne la valeur de la propriété "Lines".

bool  Lines() const

Valeur de retour

Valeur de la propriété "Lines" de l'objet assigné à l'instance de classe. Si aucun objet n'est assigné, retourne faux.

Lines (Méthode "Set")

Définit la nouvelle valeur de la propriété "Lines".

bool  Lines(
   bool  lines      // valeur du flag
   )

Paramètres

lines

[in]  Nouvelle valeur de la propriété "Lines".

Valeur de retour

vrai si réalisé avec succès, faux si le flag n'a pas été changé.