Référence MQL5Bibliothèque StandardObjets GraphiquesOutils d'ElliottCChartObjectElliottWave3Lignes CreateDegreeLignesSaveLoadType Lines (Méthode "Get") Retourne la valeur de la propriété "Lines". bool Lines() const Valeur de retour Valeur de la propriété "Lines" de l'objet assigné à l'instance de classe. Si aucun objet n'est assigné, retourne faux. Lines (Méthode "Set") Définit la nouvelle valeur de la propriété "Lines". bool Lines( bool lines // valeur du flag ) Paramètres lines [in] Nouvelle valeur de la propriété "Lines". Valeur de retour vrai si réalisé avec succès, faux si le flag n'a pas été changé. Degree Save