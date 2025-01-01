Lines (Méthode "Get")

Retourne la valeur de la propriété "Lines".

bool Lines() const

Valeur de retour

Valeur de la propriété "Lines" de l'objet assigné à l'instance de classe. Si aucun objet n'est assigné, retourne faux.

Lines (Méthode "Set")

Définit la nouvelle valeur de la propriété "Lines".

bool Lines(

bool lines

)

Paramètres

lines

[in] Nouvelle valeur de la propriété "Lines".

Valeur de retour

vrai si réalisé avec succès, faux si le flag n'a pas été changé.