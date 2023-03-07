MT4 Sessions Indicator

5

El indicador MT4 Sessions destaca las sesiones de negociación directamente en el gráfico mostrándolas con velas de colores.
Ayuda a los operadores a ver rápidamente cuándo se produjo la acción del precio durante determinadas sesiones de mercado o momentos del día.

Es especialmente útil para los operadores que trabajan con perfiles de volumen, zonas de oferta y demanda, o estrategias basadas en niveles, donde el momento de un movimiento es tan importante como el nivel de precios.
Al separar visualmente las sesiones, es más fácil detectar patrones, comparar el comportamiento de las sesiones y alinear las configuraciones con la actividad de la sesión.

Características principales

  • Visualización clara de la sesión con velas de colores
  • Diferentes colores para movimientos alcistas y bajistas
  • Ajustes de sesión flexibles para horarios de negociación personalizados
  • Diseño limpio para un reconocimiento rápido sin desorden
  • Funciona en todos los marcos temporales y símbolos


Notas importantes

- Asegúrese de que los colores elegidos para las velas contrastan con el fondo del gráfico. Si los colores coinciden con el fondo, es posible que las velas no se muestren correctamente.


Comentarios
Hector Manuel
436
Hector Manuel 2025.11.11 19:29 
 

La sesión asiática siempre comienza a las 00:00 hora GMT. el indicador muestras las 00:00 pero el horario del broker. Entonces es conveniente agregar una opción de GMT. Gracias por el indicador. Bendiciones.

Viktor Eismant
194
Viktor Eismant 2024.08.28 12:25 
 

то что нужно,спасибо

AndW4r
14
AndW4r 2023.04.06 22:33 
 

Very good 👍🏻👍🏻👍🏻

Pulser
Vasja Vrunc
Indicadores
Oscilador profesional OB/OS Es el indicador digital de momento , basado en nuestra fórmula ob/os y algoritmo de señal de salida digital . Le muestra cuando el precio entra en posición de Sobrecompra/Venta y también de Sobrecompra/Venta de Tendencia . En el centro hay un "Stop_level " ajustable. Por encima y por debajo de esta zona no debe operar . Preciso; por encima de Stop_level - deje de ir largo , por debajo de Stop_level - deje de ir corto . Los valores Min/Max del indicador son +-100%, per
Trend Privacy
Tatiana Savkevych
Indicadores
El indicador Trend Privacy es fácil de configurar y funciona en todos los pares y en todos los marcos temporales. Identifica la tendencia principal y ayuda a analizar el mercado en un marco temporal seleccionado. Es extremadamente importante para cualquier operador determinar correctamente la dirección y la fuerza del movimiento de la tendencia. Desafortunadamente, no existe una única solución correcta para este problema. Muchos operadores operan en diferentes marcos temporales. Por este motiv
SPV Body
Yvan Musatov
Indicadores
El indicador SPV Body muestra el análisis medio de la intersección de barras adyacentes. El indicador puede detectar fácilmente movimientos inusuales del mercado que pueden utilizarse como filtro. Para mayor claridad, lleve los gráficos hasta el principio de la historia, cuando las barras estaban incompletas, y el indicador mostrará fácilmente esta anamalia. Un sistema muy eficaz para construir varios filtros y confirmaciones de entrada en el mercado, para excluir las anomalías de la negociación
StructureFlow MT4
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Indicador Avanzado de Análisis de Microestructura del Mercado Este indicador analiza la acción del precio a nivel microscópico para detectar desequilibrios ocultos antes de que ocurran movimientos importantes. A diferencia de los indicadores tradicionales que solo observan el precio, StructureFlow examina tres dimensiones críticas: Análisis Central Microestructura de Velas Relación mecha/cuerpo Posición del cuerpo dentro del rango Detección de expansión/contracción Anomalías de volatilidad inter
Dynamic Levels
Svyatoslav Kucher
Indicadores
Dynamic Levels es un indicador de canal de niveles dinámicos, diseñado para la identificación de los extremos del precio. Permite aumentar la eficiencia de cualquier estrategia debido a los parámetros avanzados, que a su vez permiten personalizarlo para el estilo de negociación personal. Niveles Dinámicos no cambia sus valores, es adecuado para cualquier marco de tiempo y par de divisas. Parámetros del Indicador ChannelPeriod - periodo para el cálculo del indicador. ChannelSmoot - suavizado de
Bermaui RSI Candles
Muhammad Elbermawi
5 (4)
Indicadores
La idea de este indicador es dibujar RSI en forma de velas que se pueden comparar con gráficos de precios para generar señales de compra y venta. El indicador no es invención mía. Lo fundé en Internet hace varios años. Actualicé el código, agregué funciones de alerta, agregué el grupo de herramientas Bermaui Utilities. El indicador calcula el RSI de todos los precios que se utilizan para dibujar velas (RSI de apertura, máximo, mínimo y cierre). Utiliza el más alto de ellos para dibujar la mecha
G99 Gravity
Ahmed Mohamed
Indicadores
G99 GRAVEDAD G99 Gravity es un indicador de canal para el terminal MetaTrader 4. Este indicador permite encontrar los puntos de inversión de tendencia más probables. A diferencia de la mayoría de los indicadores de canal, G99 Gravity no se redibuja. Adjunte el indicador a un gráfico y la alerta se activará en cuanto aparezca una señal. Con nuestro sistema de alertas, ¡nunca perderá una sola señal de apertura de posición! Ventajas del indicador Perfecto para scalping. Excelente para identificar
SuperTrend EA MT4 Automated Forex Trading Robot
Amirbehzad Eslami
Asesores Expertos
SuperTrend EA es un asesor experto o robot de trading basado en el indicador Supertrend Buy-Sell Magic. Es capaz de detectar y seguir tanto las tendencias menores como las mayores. SuperTrend EA MT4 se obtiene a partir de algoritmos de inteligencia artificial desarrollados por la empresa MXRobots. Este EA, además del indicador SuperTrend, incluye otros instrumentos que contribuyen a las actividades de este robot de trading inteligente, que puede experimentar Algo Trend EA (supertrend algo tradi
Ultimate Pattern Builder Indicator
NIKO TORI
Indicadores
El último indicador de construcción de patrones Le permite construir cualquier patrón con hasta 3 velas (+ cuarto especial). Este indicador es especial porque puede crear cualquier patrón que desee, modificando el cuerpo y ambas mechas por separado según sus necesidades. Si alguna vez has querido crear tus propios patrones , o simplemente ajustar cualquier patrón popular conocido, entonces esto es perfecto para ti. Con este indicador usted puede aprender a construir velas, probarlo en el probad
FREE
Sidus
Iurii Tokman
Indicadores
Sidus   El indicador es una estrategia comercial. Basado en 3 indicadores estándar: dos promedios móviles (MA) y un índice relativo a la fuerza (RSI). Las señales del indicador son el cruce de las medias móviles y el posicionamiento simultáneo del indicador RSI con respecto al nivel 50. Si la media móvil rápida está por encima de la media móvil lenta y el indicador RSI está por encima del nivel 50, se asumen compras. Si el promedio de movimiento rápido está por debajo del promedio de movimiento
Signal Histogram MT4
Evgeny Belyaev
Indicadores
Signal Histogram es un indicador técnico fiable para la plataforma MetaTrader 4 diseñado para identificar visualmente la tendencia actual comparando el precio de cierre con una media móvil. El indicador muestra el histograma en una ventana aparte: las barras verdes indican que el precio está por encima de la media, mientras que las barras rojas indican que el precio está por debajo o igual a la media. Este enfoque permite evaluar rápidamente la dirección de la tendencia e identificar posibles p
Flat Factor
Artem Kuzmin
5 (1)
Indicadores
El indicador está diseñado para determinar visualmente las direcciones del mercado. Permite determinar la distancia de un precio y ayuda a sacar conclusiones correctas. Define perfectamente las zonas planas, las tendencias horizontales intradía y los movimientos tendenciales, y un ajuste adicional permite utilizar el indicador en cualquier instrumento. No redibuja sus lecturas. Usted obtiene un indicador de trading profesional por un precio razonable. Ajustes: Period_FF = 7 - período del indica
