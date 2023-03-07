MT4 Sessions Indicator

El indicador MT4 Sessions destaca las sesiones de negociación directamente en el gráfico mostrándolas con velas de colores.

Ayuda a los operadores a ver rápidamente cuándo se produjo la acción del precio durante determinadas sesiones de mercado o momentos del día.

Es especialmente útil para los operadores que trabajan con perfiles de volumen, zonas de oferta y demanda, o estrategias basadas en niveles, donde el momento de un movimiento es tan importante como el nivel de precios.

Al separar visualmente las sesiones, es más fácil detectar patrones, comparar el comportamiento de las sesiones y alinear las configuraciones con la actividad de la sesión.

Características principales

Visualización clara de la sesión con velas de colores

Diferentes colores para movimientos alcistas y bajistas

Ajustes de sesión flexibles para horarios de negociación personalizados

Diseño limpio para un reconocimiento rápido sin desorden

Funciona en todos los marcos temporales y símbolos





Notas importantes

- Asegúrese de que los colores elegidos para las velas contrastan con el fondo del gráfico. Si los colores coinciden con el fondo, es posible que las velas no se muestren correctamente.