Mabrouk Prop Guard EA

🛡️ Mabrouk PropGuard EA - El último escudo de Prop Firm y Equity

Mabrouk PropGuard EA es un sistema de trading algorítmico de calidad profesional diseñado específicamente para los traders que desean aprobar y mantener cuentas Prop Firm con facilidad. Al combinar la lógica EMA de alta frecuencia con una gestión de riesgos blindada, este EA garantiza la protección de su capital mientras sus beneficios crecen de forma constante.

Rendimiento probado (resultados de pruebas reales)

Probado en XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo H1 durante un año completo con notable estabilidad:

Ganancia Neta Total: $150,416.34 generados a partir de un depósito estándar de $10,000.

Reducción extremadamente baja: Un drawdown máximo de sólo el 2,85%, lo que lo convierte en uno de los EAs más seguros para las estrictas reglas de las empresas de puntales.

Profit Factor: 1.51, demostrando una estrategia altamente eficiente y equilibrada.

Alta Actividad: Ejecutó 18.856 operaciones con una tasa de ganancias del 69%, asegurando que el EA está siempre activo y capturando los movimientos del mercado.

Características de Elite Professional:

Protección diaria de pérdidas y ganancias: Detiene automáticamente las operaciones una vez que se alcanza el objetivo de beneficio diario personalizado o el límite de pérdida diario para asegurar su capital.

Smart Trailing Stop: Cuenta con un mecanismo dinámico de trailing que bloquea las ganancias a medida que el mercado evoluciona a su favor.

Normalización avanzada de órdenes: Incluye una lógica integrada para gestionar el tamaño de los lotes y las comprobaciones de márgenes, evitando errores de "Volumen no válido" o "Dinero insuficiente".

Compatible con múltiples cuentas: Totalmente optimizado para los tipos de cuenta Hedge y Netting.

🔥 OFERTA EXCLUSIVA DE LANZAMIENTO (Sólo para los 10 primeros compradores)

Para celebrar el lanzamiento oficial en el MQL5 Market, estamos ofreciendo un descuento masivo para nuestros primeros compradores:

Primeras 10 Licencias: Sólo $49

Precio regular: $149 (Una vez vendidas las primeras 10 copias)

Tome el control de su futuro comercial hoy. ¡Asegúrese su licencia al precio de early-bird antes de que se acabe!

🚀 Consejo profesional para Mabrouk Mahdy:

Cuando suba esta descripción, asegúrese de utilizar las siguientes etiquetas en la sección "Etiquetas" del MQL5 Market:

Prop Firm, Gold, XAUUSD, Equity Protection, Daily Loss Limit, High Profit.