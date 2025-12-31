Título: MabroukPro Reversal Master EA - Reversión media inteligente para ganancias consistentes.

Lema: Desbloquea el Poder de las Reversiones del Mercado con una Gestión Inteligente del Riesgo.

Visión General:

El MabroukPro Reversal Master EA es un sofisticado sistema de trading automatizado diseñado para MetaTrader 5 (MT5). Identifica inteligentemente oportunidades de reversión de medias de alta probabilidad utilizando una combinación única de filtrado de tendencia (Media Móvil) y análisis de momento (RSI). Este EA está diseñado para los operadores que buscan ganancias consistentes con un sólido control del riesgo.

Características principales:

Lógica inteligente de reversión a la media: Utiliza un algoritmo personalizado para detectar puntos de entrada óptimos cuando los precios se desvían significativamente de la tendencia principal (MA) y el RSI indica condiciones de sobrecompra/sobreventa.

Gestión dinámica del riesgo: Calcula automáticamente tamaños de lote precisos en función de un porcentaje de riesgo por operación definido por el usuario (por ejemplo, 1,5% del saldo), garantizando una protección disciplinada del capital.

Trailing Stop avanzado: Protege sus beneficios ajustando dinámicamente el Stop Loss a medida que la operación se mueve a su favor, maximizando las ganancias y minimizando la exposición.

Filtro de confluencia de tendencias: Incorpora una media móvil (MA) para garantizar que las operaciones sólo se realizan en línea con la tendencia general del mercado, mejorando la precisión.

Filtrado temporal: Incorpora un filtro inteligente de recuento de velas entre operaciones para evitar el exceso de operaciones en condiciones volátiles.

Rendimiento probado: Probado con un 100% de Calidad Histórica, demostrando una rentabilidad consistente con un alto Factor de Beneficio de 1.78 y un fuerte Factor de Recuperación de 2.08. (Ver informe de prueba adjunto).

Totalmente personalizable: Ajuste fácilmente parámetros clave como el periodo MA, los niveles RSI, Stop Loss, Take Profit y el porcentaje de riesgo para adaptarlos a su estilo de trading y a las condiciones del mercado.

¿Por qué elegir MabroukPro Reversal Master EA?

Automatización fiable: Automatice sus operaciones con una estrategia probada que elimina las decisiones emocionales.

Protección del Capital: Duerma tranquilo sabiendo que su capital está protegido por un avanzado sistema de gestión de riesgos.

Maximice los beneficios: Utilice trailing stops dinámicos para capturar el máximo potencial de cada operación ganadora.

Transparencia: Probado con datos 100% reales para un rendimiento verificable.

Activos recomendados: EURUSD, GBPUSD (H1 Timeframe)

Depósito mínimo: $1000 (para 0.01 lote con 1.5% de riesgo)

