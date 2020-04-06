Smart Grid Navigator

Sistema Adaptativo de Trading con Grid

Smart Grid Navigator es un asesor experto de trading profesional que utiliza una estrategia de cuadrícula multinivel con un sistema inteligente de filtrado de entradas. El programa gestiona automáticamente las posiciones basándose en el análisis de indicadores técnicos y las condiciones del mercado.

El asesor viene con configuraciones optimizadas y está listo para usar inmediatamente después de la instalación. Puede lanzarlo en un gráfico y comenzar a probarlo. Todos los parámetros tienen valores predeterminados seguros y pueden adaptarse a su estilo de trading y nivel de riesgo.

Características Principales

Trading Automatizado

Sistema totalmente automatizado de apertura y cierre de posiciones Opera 24/7 o durante horas de trading seleccionadas No requiere supervisión constante del trader

Filtrado Inteligente de Entradas

Sistema de análisis de mercado multinivel Filtrado de señales falsas mediante indicadores técnicos Adaptación a diversas condiciones del mercado

Gestión de Riesgo Flexible

Dimensionamiento progresivo de posiciones con capacidad de desactivar martingala Gestión de beneficios en cesta Niveles configurables de stop-loss y take-profit

Control de Tiempo

Capacidad de operar solo durante horas específicas Protección contra el trading durante períodos no deseables Pausa entre series de operaciones para reducir riesgos

Parámetros Clave que Afectan los Resultados

Parámetros de Rentabilidad y Drawdown

StartLot (Lote Inicial) - volumen base de la primera posición

Aumentar valor: mayor beneficio por operación, pero mayor riesgo y drawdown Disminuir valor: menor riesgo y drawdown, pero menos beneficio por operación

LotMultiplier (Multiplicador de Lote) - coeficiente para el aumento de volumen en la cuadrícula

Valor 1.0: martingala DESACTIVADA, todas las órdenes se abren con el mismo tamaño de lote (riesgo mínimo) Valor 1.1-1.3: martingala débil, aumento suave del lote (riesgo bajo) Valor 1.4-1.6: martingala moderada, aumento estándar (riesgo medio) Valor 1.7 y superior: martingala agresiva, aumento rápido del lote (riesgo alto)

MaxOrders (Órdenes Máximas) - número máximo de posiciones en una dirección

Aumentar valor: el sistema soporta correcciones más largas, pero el drawdown máximo aumenta Disminuir valor: limita el drawdown, pero puede cerrar la serie antes de la reversión

BasketTP_Dollars (Take Profit de Cesta) - beneficio objetivo para cerrar todas las posiciones

Aumentar valor: menos operaciones, pero mayor beneficio por serie (el tiempo de mantenimiento de posiciones puede aumentar) Disminuir valor: cierre de series más rápido, toma de beneficios más frecuente, pero menos beneficio por serie

MinDistance_Points (Distancia Mínima) - distancia entre órdenes en la cuadrícula

Aumentar valor: las posiciones adicionales se abren con menos frecuencia, menor drawdown, pero puede perderse reversiones Disminuir valor: adición más frecuente a la cuadrícula, mayor probabilidad de recuperación, pero mayor riesgo de drawdown

TP_FirstOrder_Points (Take Profit de Primera Orden) - beneficio para cerrar la primera orden

Aumentar valor: mayor beneficio potencial de la primera orden, pero menor probabilidad de ejecución Disminuir valor: activación de TP más frecuente, pero menos beneficio de la primera orden

Parámetros de Filtrado de Señales

RSI_Period (Período RSI) - período de cálculo del indicador

Aumentar valor: menos señales falsas, pero menos operaciones Disminuir valor: más señales, pero mayor probabilidad de entradas falsas

RSI_Oversold / RSI_Overbought (Niveles de Sobreventa/Sobrecompra)

Ampliar rango (ej. 25/75): menos señales, pero mejor calidad de puntos de entrada Reducir rango (ej. 35/65): más señales, pero más entradas falsas

BB_Period (Período Bollinger Bands) - período de cálculo de las bandas

Aumentar valor: bandas más suaves, menos toques falsos, pero menos señales Disminuir valor: bandas más sensibles, más señales, pero mayor ruido

BB_Deviation (Desviación BB) - anchura del canal de Bollinger Bands

Aumentar valor: canal más ancho, menos toques de banda, menos señales, pero mayor calidad Disminuir valor: canal más estrecho, más toques, más señales, pero mayor probabilidad de entradas falsas

MinBBWidth / MaxBBWidth (Anchura Mínima/Máxima de Banda)

Reducir rango: trading solo en condiciones de mercado específicas, menos operaciones Ampliar rango: más operaciones, pero posible trading en condiciones inadecuadas

UseBollingerFilter (Usar Filtro BB)

Activado: menos señales, pero mayor calidad de entradas Desactivado: más señales, mayor frecuencia de trading, pero posibles entradas falsas

RequireBBTouch (Requerir Toque de Banda)

Activado: entrada solo después de tocar Bollinger Bands (filtro estricto) Desactivado: entrada en señal RSI sin requerir toque (filtro suave)

RequireBBReturnInside (Requerir Retorno Dentro de Bandas)

Activado: entrada solo después de que el precio regrese dentro del canal (confirmación de reversión) Desactivado: entrada inmediata en señal sin esperar retorno

ApplyBBToGridOrders (Aplicar BB a Órdenes Grid)

Activado: control estricto de cada entrada en la cuadrícula, menos operaciones de promedio, pero puede perderse la recuperación Desactivado: adición libre a la cuadrícula cuando se alcanza la distancia, mayor probabilidad de recuperación

UseBBWidthFilter (Usar Filtro de Anchura BB)

Activado: trading solo a volatilidad específica (dentro de MinBBWidth y MaxBBWidth) Desactivado: trading con cualquier anchura de canal

Parámetros de Tiempo

StartHour / EndHour (Hora de Inicio/Fin de Trading)

Limitación de tiempo: protección contra trading durante sesiones volátiles (noticias, aperturas de mercado) Ambos parámetros = 0: modo 24/7, número máximo de operaciones

CandlesPause (Pausa Después de Cierre de Grid)

Aumentar valor: más tiempo para "enfriamiento" del mercado después de la serie, menor riesgo de reentrada en movimiento lateral Disminuir valor: nuevas entradas más rápidas, más oportunidades de trading, pero mayor riesgo de señales falsas

Notas Importantes

Asegúrese de probar el asesor en una cuenta demo antes de usarlo en una cuenta real. Se recomienda comenzar con lotes mínimos y configuraciones conservadoras.

Sobre martingala: El sistema soporta aumento progresivo de lote (martingala), pero puede desactivarse completamente estableciendo el parámetro LotMultiplier = 1.0. En este caso, todas las órdenes en la cuadrícula se abrirán con el mismo volumen, lo que minimiza los riesgos pero puede aumentar el tiempo de recuperación durante movimientos adversos de precio.

El sistema utiliza gestión de cesta, por lo que es necesario un tamaño de depósito suficiente. El depósito mínimo recomendado depende de las configuraciones elegidas y puede oscilar entre 500 y 2000 USD para un lote inicial de 0.01 cuando se usa martingala.

Los resultados de trading dependen de las condiciones del mercado, el instrumento elegido y las configuraciones utilizadas. Los resultados pasados no garantizan beneficios futuros.


