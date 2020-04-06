Gold MACrossover RSI EA

AutoTrader Pro EA - Robot de Trading Automatizado Profesional

Descripción:
AutoTrader Pro EA es un robot de comercio automatizado con todas las funciones para MetaTrader 5. Abre operaciones de Compra y Venta alternativamente de forma automática sin depender de indicadores complejos. El EA incluye Stop Loss y Take Profit automáticos para proteger su capital y asegurar ganancias consistentes.

Características principales:

Ejecución automática de operaciones de Compra/Venta en orden alterno.

Número máximo ajustable de posiciones abiertas.

Stop Loss y Take Profit automáticos calculados en puntos.

Alertas de apertura de operaciones.

Auto-actualización de la fecha de caducidad para evitar que el EA se detenga inesperadamente.

Ajustes fáciles de usar para personalizar el tamaño del lote, Stop Loss, Take Profit y posiciones máximas.


Ventajas:
Perfecto para traders que quieren operar de forma totalmente automatizada con protección de capital, sin necesidad de monitorizar constantemente el mercado o lidiar con indicadores complejos.

Duración del vencimiento: 1 ó 2 años, con renovación automática de la fecha para garantizar un funcionamiento continuo.
Productos recomendados
Brent Oil
Babak Alamdar
3.67 (9)
Asesores Expertos
"Dos asesores expertos, un precio: ¡impulsando su éxito!" Experto en especulación de petróleo Brent + experto en oscilaciones de petróleo Brent en un solo asesor experto  Live signal Este precio es temporal mientras dure la promoción y aumentará en breve. Precio Final: 5000$ Quedan pocas copias al precio actual, el siguiente precio es -->> 1120 $ Bienvenidos al petróleo Brent El asesor experto de Brent Oil es una potencia, diseñada para dominar los volátiles mercados energéticos con precisió
ScorpionGrid
Evgenii Kuznetsov
5 (3)
Asesores Expertos
Multi-currency grid Expert Advisor, en la mayoría de los casos recibe entradas bastante precisas. Si una entrada no es lo suficientemente precisa, las posiciones se gestionan utilizando una elaborada estrategia de martingala. Trabajo en cuenta real: http: //tiny.cc/nkaqmz Las entradas se realizan utilizando las señales de los indicadores RSI y Estocástico, en las zonas de sobrecompra/sobreventa, además de condiciones de entrada adicionales basadas en un algoritmo propio. Plazo recomendado - М15.
QuantumPip
Evgeniy Scherbina
4.36 (11)
Asesores Expertos
El experto "QuantumPip" es un experto totalmente automatizado que puede operar con varios símbolos desde un gráfico. El experto también utiliza los precios del Oro, Petróleo, "Schmuksie" (mi adaptación del indicador "Dixie"), DAX o FTSE para calcular las entradas de los símbolos. El experto utiliza 2 tipos de modelos neuronales recurrentes - 1 red (decisiones "comprar" o "vender") y 2 redes (decisiones "comprar" o "incertidumbre" y "vender" o "incertidumbre"). QuantumPip puede, por lo tanto, ope
Keltner Grid Scalper MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
5 (2)
Asesores Expertos
El EA Keltner Grid Scalper MT5 es un sistema de trading automatizado para plataformas MetaTrader 5. Utiliza el indicador de canal de Keltner para las señales de entrada en un basado en la cuadrícula cuadrícula. Este EA genera operaciones basadas en cruces del Canal de Keltner y las gestiona a través de cestas. Lo hemos diseñado para pares de divisas en marcos temporales de M5 a H1, pero puede probarlo y optimizarlo en cualquier otro. El sistema organiza las operaciones en cestas, con opciones p
FREE
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.67 (46)
Asesores Expertos
Bitcoin Robot Grid MT5 es un sistema de trading inteligente diseñado para automatizar el trading en BTCUSD utilizando la estrategia de trading grid. Este método aprovecha las fluctuaciones del mercado colocando una serie estructurada de órdenes de compra y venta en niveles de precios predefinidos. El robot supervisa continuamente las condiciones del mercado y ejecuta las operaciones de acuerdo con sus parámetros preestablecidos, lo que permite una participación constante en el mercado sin neces
BTC vs GOLD
Luis Ruben Rivera Galvez
Asesores Expertos
Send me a message so I can send you the setfile Want to get up to 8 free robots? Write to me to find out how. https://www.mql5.com/en/users/lwyxru/seller Switch to correlation mode Los setfiles estan en mi perfil Usalo en un grafico de btcusd h1   El EA opera basándose en la correlación de precios entre dos pares de divisas o instrumentos. Puede detectar y operar con correlaciones positivas, negativas o personalizadas entre los instrumentos seleccionados. Características principales: Selec
Stargogs Spike Catcher EA
Lorenzo Edward Beukes
3.25 (4)
Asesores Expertos
Stargogs Spike Catcher EA V3 !!!POR FAVOR ENVIAME UN MENSAJE DESPUES DE COMPRAR EL EA TE AYUDARE Y LO CONFIGURARE POR TI O TE ENVIARE LOS SETFILES CORRECTOS!!!! !! !IMPORTANTE ESTE ROBOT NO FUNCIONARÁ O HACER BENEFICIOS CON LA CONFIGURACIÓN PREDETERMINADA!!! Con la configuración correcta para que usted pueda hacer su ingreso diario o mensual. Esta es la mejor versión hasta el momento. Con los Parámetros correctos no fallarás. También le mostrará los resultados. En la versión 3.0 se puede activa
EA Builder PRO
Arthur Hatchiguian
4.5 (8)
Asesores Expertos
EA Builder es una herramienta que le permite crear su propio algoritmo y adaptarlo a su propio estilo de trading. Trading clásico, grid, martingala, combinación de indicadores con su configuración personal, órdenes independientes o DCA, TP/SL visibles o invisibles, trailing stop, sistema de cobertura de pérdidas, sistema de break-even, horas de trading, tamaño de posición automático y muchos más. El EA Builder tiene todo lo que necesita para crear su EA perfecto. Hay un número infinito de posibi
Correction researcher
Olha Blau
Asesores Expertos
Investigador de corrección (СR) Recuerde, un asesor es sólo una herramienta que le permite seguir una estrategia de negociación sin la carga psicológica de la negociación manual. Este asesor experto MT5 funciona bien en tendencias alcistas. El oro está en una tendencia alcista desde 2022 hasta 2025 y es probable que siga creciendo rápidamente durante otros 2-3 años. El Asesor Experto busca el fondo de un retroceso o corrección para entrar en una operación de compra en línea con la tendencia. El
Project Indirect Lock
Sopheaktra Phan
Asesores Expertos
Proyecto Indirect Lock es el algoritmo híbrido de Arbitraje, Grid y Hedging. Una forma sencilla de describirlo es Bloquear USD utilizando GBPUSD y EURUSD. Es casi todo el tiempo dirección paralela. De esta manera, podemos reducir mucho drawdown si comparamos con Grid y Hedging originales. P.S. Tenga en cuenta que !!TODAS LAS INVERSIONES SIEMPRE TIENEN RIESGO!!! ¡UTILIZAR SABIAMENTE CON SU PROPIO RIESGO!
SAWA Netting Grid EA
Alejandro Funes
Asesores Expertos
Este algoritmo se basa en la estrategia de cuadrícula y realiza una gestión dinámica de las posiciones para que funcione en cuentas de compensación. A diferencia de otros robots, este sistema grid basa sus entradas en el beneficio a lo largo del tiempo del activo en lugar de utilizar pips. Este parámetro es el que corresponde a la "Distancia Media". Puede operar con las 28 divisas principales simultáneamente. Parámetros: +------------------------------------------------------------------+ :-:-:
BlueSwift Grid Rescue MT5
Duc Anh Le
5 (2)
Asesores Expertos
Haz que el trading en la red sea seguro de nuevo | Construido por un trader de la red >> para traders de la red. Walkthrough Video <== Obtener Grid Rescue en funcionamiento en 5 minutos.   This is MT5 version, click  here  for  BlueSwift GridRescue MT4     (settings and logics are same in both versions)   BlueSwift Grid Rescue MT5 es una utilidad de gestión de riesgos MT5 EA (utilizado junto con otros expertos en el comercio de cuadrícula) que puede ayudarle a operar sistemas agresivos de cu
Radix GBPUSD
Mahmoud Ahmed Mahmoud Fahmy
Asesores Expertos
Radix GBPUSD Radix GBPUSD es un sofisticado Asesor Experto (EA) desarrollado para MetaTrader 5. Es el resultado de una extensa investigación y desarrollo por parte de un equipo de experimentados operadores de Forex e ingenieros de software. Radix GBPUSD está diseñado para identificar oportunidades de trading lucrativas a través de diversas condiciones de mercado y capitalizarlas. Si tiene alguna pregunta, envíeme un mensaje, por favor. Características principales Gestión del riesgo : El EA incl
Bella Scalper
Calvin Andile Mahlangu
Asesores Expertos
BELLA EA - Sistema de operaciones de ruptura para EURUSD Capture rupturas de niveles clave. Siga la tendencia. Proteja sus beneficios. El BELLA EA es un sistema de trading totalmente automatizado diseñado para capturar rupturas de precios en niveles clave (máximos y mínimos) en el mercado de divisas. Al entrar en operaciones cuando el precio rompe estos puntos críticos, BELLA EA tiene como objetivo aprovechar los rápidos movimientos de precios para generar beneficios. Con un trailing stop incor
Grid Harvester MT5 Free
Grzegorz Korycki
4.5 (2)
Asesores Expertos
¡La versión gratuita de la estrategia «cuadrícula»! Es totalmente idéntica a la versión completa a excepto de que tiene una cantidad limitada de posiciones. Su objetivo consiste en sacar de la tendencia el máximo del beneficio (en modo automático) aprovechando de las correcciones tendenciales. Además, este Asesor Experto (EA) puede ser utilizado por los traders experimentados que operan manualmente. Está estrategia la utilizan muchos traders sociales de éxito que tienen más de 500 suscriptores d
FREE
Future EA MT5
Mansour Babasafary
3.33 (6)
Asesores Expertos
Este experto es el más nuevo de nuestro equipo. Queremos implementar en él las últimas estrategias de mercado. Un proyecto a largo plazo de varios años Si quieres ser socio en el desarrollo de este experto, puedes comprarlo a un precio muy bajo. Un experto basado en estrategias mixtas Combinaremos varias estrategias en este experto Acción de precios, patrones, ondas, quizás incluso inteligencia artificial y... Atributos de la versión 1.0: Puede ser utilizado en los pares de divisas GBPUSD y US
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
Bot3
Garfield Heron
Asesores Expertos
Presentamos la solución definitiva para operar: Bot3 - Su ventaja en el mercado Forex Bot3 es un Asesor Experto (EA) de última generación diseñado para MetaTrader 5, que combina el análisis técnico avanzado, la gestión de riesgos y la detección de patrones armónicos para ofrecer resultados consistentes.Tanto si es un principiante como un trader experimentado, este EA automatiza su estrategia de trading con precisión y fiabilidad, ayudándole a maximizar los beneficios al tiempo que minimiza los
SL Gold Scalper
Chriscane Lucius J Manthando
Asesores Expertos
SL Gold Scalper EA está optimizado para operar con el activo ORO (XAUUSD). Basado en el análisis del comportamiento del mercado una estrategia que minimiza las operaciones con pérdidas para implementar con éxito el método martingala. Incluye análisis multi-marco de tiempo para un mayor porcentaje de entradas seguras evitando la caza de stop loss (SL) por parte de los creadores de mercado. Líneas guía recomendadas por Expert Advisor ================================================ Ajustes de ent
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.7 (33)
Asesores Expertos
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo un número muy limitado de copias estará disponible al precio actual! Precio final: 999$ NUEVO (desde 349$) --> OBTENGA 1 EA GRATIS (para 2 números de cuenta comercial). Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO ¡Bienvenido a BITCOIN REAPER!   Después del tremendo éxito de Gold Reaper, decidí que era hora de aplicar los mismos principios ganadores al mercado de Bitc
New Rate MT5
POPEY GROUP S.A.C.S.
Asesores Expertos
New Rate EA: automatización precisa de rupturas New Rate EA es un asesor experto totalmente automatizado diseñado para capturar oportunidades de ruptura diarias con precisión disciplinada. Opera solo una vez al día, fijando un rango intradía definido y ejecutando en el punto exacto de ruptura. Sin reentradas, sin exceso de operaciones, sin emociones. Basado en un concepto probado de ruptura del rango de apertura (ORB), New Rate combina una ejecución limpia, un control de riesgo estricto y opcion
Golden Phoenix Diamond
Jhones Jorente Garcia
Asesores Expertos
Golden Phoenix Diamond está ahora en la versión 5.12, un EA 5 en 1 con estrategias que pueden activarse individualmente o todas juntas, trabajando en perfecta armonía. Si prefiere menos operaciones, puede optar por activar una o dos estrategias. Todas las estrategias estarán gestionadas por un sofisticado sistema de gestión de riesgo y rentabilidad, con trailing stop para proteger los beneficios parciales. También presenta una novedad para los que quieran dejar algunas órdenes en puntos concret
Srfire Hedge Position
Javier Antonio Gomez Miranda
Asesores Expertos
gias avanzadas. Ventajas del SRFire Hedge Position: Sistema diseñado para mitigar pérdidas en mercados volátiles. Adaptable a diferentes estilos de trading gracias a sus tres modos de operación. Ideal para pares como EUR/USD, que suelen mostrar rangos definidos. Si estás buscando una estrategia automatizada con cobertura efectiva y flexibilidad, SRFire Hedge Position es una excelente opción para incorporar a tu portafolio de trading. Recuerda, esta estrategia es solo una pieza del puzzle. Descu
EA Builder MT5
Arthur Hatchiguian
4.55 (53)
Asesores Expertos
EA Builder le permite crear su propio algoritmo y adaptarlo a su propio estilo de trading . Trading clásico, grid, martingala, combinación de indicadores con su configuración personal , órdenes independientes o DCA, TP/SL visibles o invisibles, trailing stop, sistema de cobertura de pérdidas, sistema de break-even, horario de trading, tamaño de posición automático etc.. El EA Builder tiene todo lo que necesita para crear su EA perfecto . Hay un número infinito de posibilidades, construya su prop
FREE
GOLD Stone
Ken Iijima
Asesores Expertos
GOLD Stone EA - La estrategia definitiva de seguimiento de tendencias para el oro DESCUENTO - ¡No te lo pierdas! Precio Original: $800 → Ahora: $150 LINE Signal Coming Soon! Resultados Impresionantes: Retorno de 12x en 2 Años Depósito Inicial: $10,000 Saldo Final: $122,532 Ganancia Neta: $112,532 (+1,125%) Periodo de Prueba: Enero 2024 - Diciembre 2025 (Aprox. 2 Años) Métricas de rendimiento pendientes Métrica Resultado Valoración Factor de beneficio 19.48 Excepcional (1
Gold Hedging Scalper Mt5
Harsh Tiwari
Asesores Expertos
**2025 Hedging Scalper - Precisión de última generación en el trading**. El **2025 Hedging Scalper** es un asesor experto de última generación diseñado para operadores que exigen un rendimiento y una precisión constantes en mercados volátiles. Diseñado con algoritmos avanzados, combina estrategias de **scalping y cobertura** para capitalizar las fluctuaciones del mercado con una exposición mínima al riesgo. ### Características principales: - Escalado dinámico:** Identifica micro-tendencias y
ACDO Brasil
Edson Cavalca Junior
Asesores Expertos
El robot abre una posición de compra o venta utilizando las señales. Conozca nuestros productos Las aperturas de posiciones se basan en los parámetros identificados como señales, si se activan todas el robot emitirá una orden de negociación sólo si el número de señales es superior al mínimo estipulado por el usuario. Los filtros se utilizan para aumentar la precisión de las señales y si se activan y no cumplen sus criterios, la orden no se envía. EA también ofrece STOP MÓVIL con el indicado
Bantam
Calvin Andile Mahlangu
Asesores Expertos
Bantam EA - Scalping estructurado en EUR/USD (H1) Bantam es un Asesor Experto automatizado desarrollado para el par de divisas EUR/USD en el marco temporal de 1 hora (H1) . Está diseñado para identificar y negociar rupturas de precios en torno a niveles máximos y mínimos recientes , basándose en la lógica interna derivada de la estructura de precios. El EA coloca órdenes pendientes en los puntos de precio seleccionados y gestiona las posiciones con un sistema incorporado de trailing stop . Una
Bollinger Band Strategy EA MT5
Biswarup Banerjee
Asesores Expertos
Bollinger Band Strategy EA MT5 es una herramienta de trading automatizada diseñada para capturar oportunidades basadas en las condiciones de reversión de las Bandas de Bollinger. Ejecuta operaciones de compra al detectar una reversión alcista cerca de la banda inferior (cuando la vela anterior cierra por debajo de la banda inferior y la vela actual cierra por encima, pasando de una vela roja a una verde) y operaciones de venta para una reversión bajista cerca de la banda superior (escenario opue
Defender of the Deposit
Alexey Viktorov
Asesores Expertos
El Asesor Experto bloquea una posición o parrilla perdedora con el número Mágico especificado e intenta además reducir la pérdida a cero o al mínimo. La duración de la operación depende de los parámetros del Asesor Experto y puede durar desde varios días hasta varios meses. Parámetros del Asesor Experto y su propósito: Qué posición está bloqueada En qué dirección está bloqueada la posición o la parrilla de posiciones. Compra o Venta. Número mágico Número mágico de la posición a bloquear. Anchura
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (37)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Asesores Expertos
Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Otros productos de este autor
Titanium Algo Guard Pro
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Asesores Expertos
اسم المنتج: Titanio Algo Guard Lite (مجاني) الوصف: روبوت تداول آلي مصمم خصيصاً للمتداولين الذين يبحثون عن الأمان والاستقرار. يعتمد "Titanium Algo Guard" على استراتيجية تداول ذكية تعتمد على حركة السعر (Price Action) مع نظام صارم لإدارة المخاطر لضمان حماية حسابك من التقلبات العنيفة. المميزات الرئيسية: إدارة مخاطر متقدمة: يقوم الروبوت بحساب حجم اللوت تلقائياً بناءً على رصيد حسابك ليتوافق مع شروط البروكر. حماية من "Stop Out": نظام ذكي يمنع استنزاف الهامش ويضمن بقاء الحساب آمناً حتى في أصعب ظروف الس
Gold Vortex Safe Manager
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Asesores Expertos
Descripción: Smart Trade Manager Safe es un robot de trading automatizado simple y seguro para MT5, diseñado tanto para principiantes como para traders profesionales. Abre automáticamente operaciones de compra mientras gestiona el riesgo con Stop Loss y Take Profit fijos. Características: Abre automáticamente operaciones de compra en cualquier par de divisas. Gestiona el riesgo con niveles fijos de Stop Loss y Take Profit. Utiliza un Número Mágico único para distinguir sus operaciones. Fun
Auto Expiry Update EA
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Asesores Expertos
Auto-Expiry Update EA - Robot de Trading Automatizado Profesional Descripción: Auto-Expiry Update EA es un robot de comercio con todas las funciones diseñado para MetaTrader 5. Abre automáticamente operaciones de compra y venta alternativamente sin necesidad de indicadores complejos. El EA viene con un sistema automático de Stop Loss y Take Profit para proteger su capital y asegurar ganancias consistentes. Características principales: Ejecución automática de operaciones de Compra/Venta en or
Aura Gold Scalper X
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Asesores Expertos
Aura Gold Scalper X es un Asesor Experto sofisticado y fiable optimizado específicamente para scalping XAUUSD (Oro) en M5 y M15 marcos de tiempo. Características principales: Estrategia avanzada de cruce de medias móviles combinada con filtro RSI para eliminar señales falsas y capturar operaciones de alta probabilidad. Gestión inteligente del riesgo con Stop Loss, Take Profit y tamaño de lote personalizables Sin técnicas peligrosas como Martingala o Rejilla - se centra en la rentabilidad consis
Gold Vortex AI
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Asesores Expertos
بناءً على الكود الذي صممناه بلغة MQL5، إليك وصفاً احترافياً وشاملاً لهذا الروبوت (Asesor Experto) لتعرف كيف يعمل، وما هي فلسفته في التداول، وكيف تديره: اسم الروبوت: Gold Vortex AI - Pro Edition 1. الفلسفة الاستراتيجية (Trading Logic) يعتمد الروبوت على استراتيجية "الارتداد من القمم والقيعان" (Mean Reversion) مدمجة مع "فلتر الزخم" (Momentum Filter). تحديد النطاق: يستخدم مؤشر Bandas de Bollinger لتحديد حدود حركة السعر. عندما يخرج السعر عن هذه الحدود، يُعتبر الذهب في حالة "تطرف سعري". تأكيد الانعكا
Gold Trend Pullback EA
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Asesores Expertos
Gold Trend Pullback EA es un Asesor Experto profesional diseñado específicamente para operar XAUUSD (Oro) en MT5. El EA opera con la tendencia principal utilizando una estrategia de pullback basada en: EMA 200 para la dirección de la tendencia EMA 50 para la entrada del pullback RSI para confirmación Stop Loss dinámico basado en ATR Características principales: Operaciones sólo XAUUSD Optimizado para M15 marco de tiempo Un comercio a la vez (comercio seguro) Cálculo del lote basado en el ries
XAU Smart Trend EA
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Asesores Expertos
Aquí tiene una descripción profesional y convincente de su Asesor Experto en inglés. Puede usar esto para el MQL5 Market, un GitHub README, o su Portafolio Personal. XAU/USD Trend Master EA Solución de Alta Precisión para Operar con Oro XAU/USD Trend Master es un Asesor Experto (EA) totalmente automatizado diseñado específicamente para operar con Oro (XAU/USD) en el marco temporal M15. El EA combina la lógica institucional de seguimiento de tendencias con el filtrado del impulso y la gestión pr
XAU Gold Trend Expert
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Asesores Expertos
El EA utiliza una sofisticada lógica de "Triple Filtro" para identificar entradas de alta probabilidad: Alineación de Tendencias: Utiliza un sistema de cruce de doble EMA (50/200) para identificar la dirección dominante del mercado. Sólo opera en la dirección de la tendencia a largo plazo. Filtro de Momento: Incorpora el Índice de Fuerza Relativa (RSI) para asegurar que el precio tiene suficiente velocidad para alcanzar su objetivo, evitando mercados "planos" o laterales. Ejecución de barras: O
AurumTrend EA
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Asesores Expertos
**AurumTrend EA: Su compañero automatizado para el oro (XAUUSD)** Desbloquee el poder del trading consistente y sin esfuerzo con AurumTrend EA, un Asesor Experto específicamente diseñado para el seguimiento de tendencia constante en Oro (XAUUSD) dentro de la plataforma MetaTrader 5. Aprovechando una sólida estrategia de Media Móvil Simple (SMA), AurumTrend EA analiza inteligentemente el mercado y ejecuta operaciones de compra/venta basadas en los cierres de las velas, proporcionándole una expe
Titanium Scalper Pro
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Asesores Expertos
Titanium Scalper Pro V1.0 - Trading de Momento Inteligente Titanium Scalper Pro es un sistema de trading algorítmico profesional diseñado específicamente para la plataforma MetaTrader 5. Este EA (Asesor Experto) se centra en ráfagas de momentum de alta probabilidad, utilizando una combinación de análisis de Price Action y Filtrado Dinámico RSI para capturar movimientos rápidos del mercado. ¿Por qué Titanium Scalper Pro? Sin métodos peligrosos: Estrictamente NO Martingale, NO Grid, y NO Averagin
Gold Sentinel AI
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Asesores Expertos
روبوت Gold Sentinel AI هو ثمرة دمج بين خبرة تداول البرايس أكشن وأحدث تقنيات البرمجة الآلية. تم تصميمه خصيصاً ليتناسب مع تقلبات معدن الذهب (XAUUSD). المميزات الرئيسية: استراتيجية SMC: يعتمد الروبوت على تحديد مناطق كسر الهيكل (BOS) للدخول مع الاتجاه القوي فقط. إدارة صارمة للمخاطر: لا يستخدم الروبوت نظام المارتينجال أو الهيدج، كل صفقة لها وقف خسارة وهدف محدد. نظام ملاحقة الأرباح: مزود بتقنية Trailing Stop لحجز الأرباح وتأمين الصفقات مع تحرك السعر. فلتر الأخبار: نظام ذكي يتجنب التداول في أوقات التذ
BTC Quantum Predator
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Asesores Expertos
Título: BTC Quantum Predator MT5 Subtítulo: Cazador de Tendencias de Bitcoin y Forex de Alta Precisión por Mabrouk Mahdy Descripción del producto: BTC Quantum Predator es un avanzado sistema de trading algorítmico específicamente diseñado para hacer frente a la alta volatilidad del mercado de Cryptocurrency, con un enfoque principal en Bitcoin (BTCUSD). Desarrollado por Mabrouk Mahdy, este Asesor Experto utiliza una sofisticada mezcla de envolventes basadas en la volatilidad y filtrado de impul
Titanium News Sniper
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Asesores Expertos
Descripción del producto (نسخة المتجر) Titular: OFERTA ESPECIAL DE LANZAMIENTO: ¡Consigue tu copia por sólo 49 dólares! (Próximo precio: $79, Precio final: $149) Titanium News Sniper AI es un sistema de trading de grado profesional diseñado específicamente para dominar el mercado durante eventos noticiosos de alto impacto. A diferencia de los bots tradicionales que apuestan por las noticias, este Asesor Experto utiliza una avanzada Lógica de Barrido de Liquidez y Análisis de Volatilidad p
Titanium Guard Pro AI
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Asesores Expertos
Descripción en español) Título: Titanium Guard Pro - El último escudo de protección de la equidad ¿Cansado de perder sus ganancias debido a la volatilidad del mercado o al trading emocional? ¡Deje de preocuparse! Titanium Guard Pro es su "Interruptor de Seguridad" profesional. Supervisa la equidad de su cuenta 24/7. En el momento en que se alcanza el objetivo de beneficio o el porcentaje de pérdida máxima preestablecidos, aplana instantáneamente todas las posiciones y elimina las órdenes pendie
Crystal Capital Sentinel
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Asesores Expertos
Descripción en inglés (MQL5 Product Page) (Añade esto al final de la descripción) OFERTA ESPECIAL DE LANZAMIENTO Precio Estándar: ~~$249~~ Precio actual: 149$ (¡Sólo para las 5 primeras copias!) Próximo Precio: $199 (Después de 5 ventas) ¿Por qué el descuento? Queremos construir una comunidad de usuarios exitosos y reunir las primeras reseñas de 5 estrellas. ¡Hazte ya con tu protector "Centinela" antes de que el precio suba a su valor original! الوصف العربي (للمنصات العربية أو الوصف الإضافي)
Titanium Prop Guard Pro
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Asesores Expertos
Titular: Lo último en protección de cuentas para operadores de Prop Firm ¿Tiene miedo de llegar a su Drawdown Diario? Titanium Prop Guard Pro es su socio profesional silencioso que supervisa su capital 24/7. Está diseñado específicamente para los traders que quieren asegurar sus cuentas financiadas y no preocuparse nunca más por incumplir las reglas de Prop Firm. Características principales: ️ Smart Daily Loss Limit: Cierra automáticamente todas las operaciones si su pérdida alcanza el límite
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario