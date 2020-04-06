Gold MACrossover RSI EA
AutoTrader Pro EA - Robot de Trading Automatizado Profesional
Descripción:
AutoTrader Pro EA es un robot de comercio automatizado con todas las funciones para MetaTrader 5. Abre operaciones de Compra y Venta alternativamente de forma automática sin depender de indicadores complejos. El EA incluye Stop Loss y Take Profit automáticos para proteger su capital y asegurar ganancias consistentes.
Características principales:
Ejecución automática de operaciones de Compra/Venta en orden alterno.
Número máximo ajustable de posiciones abiertas.
Stop Loss y Take Profit automáticos calculados en puntos.
Alertas de apertura de operaciones.
Auto-actualización de la fecha de caducidad para evitar que el EA se detenga inesperadamente.
Ajustes fáciles de usar para personalizar el tamaño del lote, Stop Loss, Take Profit y posiciones máximas.
Ventajas:
Perfecto para traders que quieren operar de forma totalmente automatizada con protección de capital, sin necesidad de monitorizar constantemente el mercado o lidiar con indicadores complejos.
Duración del vencimiento: 1 ó 2 años, con renovación automática de la fecha para garantizar un funcionamiento continuo.