Gold Trend Pullback EA

Gold Trend Pullback EA es un Asesor Experto profesional diseñado específicamente para operar XAUUSD (Oro) en MT5.
El EA opera con la tendencia principal utilizando una estrategia de pullback basada en:
EMA 200 para la dirección de la tendencia
EMA 50 para la entrada del pullback
RSI para confirmación
Stop Loss dinámico basado en ATR
Características principales:
Operaciones sólo XAUUSD
Optimizado para M15 marco de tiempo
Un comercio a la vez (comercio seguro)
✔ Cálculo del lote basado en el riesgo (1% por defecto)
✔ Stop Loss automático y Take Profit (1:2 RR)
✔ Sin martingala - Sin rejilla - Sin cobertura
✔ Funciona en MT5
⚠️ Recomendado para usar en una cuenta Demo primero antes de operar en vivo.
