Gold Sentinel AI

روبوت Gold Sentinel AI هو ثمرة دمج بين خبرة تداول البرايس أكشن وأحدث تقنيات البرمجة الآلية. تم تصميمه خصيصاً ليتناسب مع تقلبات معدن الذهب (XAUUSD).
المميزات الرئيسية:
استراتيجية SMC: يعتمد الروبوت على تحديد مناطق كسر الهيكل (BOS) للدخول مع الاتجاه القوي فقط.
إدارة صارمة للمخاطر: لا يستخدم الروبوت نظام المارتينجال أو الهيدج، كل صفقة لها وقف خسارة وهدف محدد.
نظام ملاحقة الأرباح: مزود بتقنية Trailing Stop لحجز الأرباح وتأمين الصفقات مع تحرك السعر.
فلتر الأخبار: نظام ذكي يتجنب التداول في أوقات التذبذب العالي (الأخبار القوية).
لوحة بيانات تفاعلية: داشبورد احترافي يظهر لك حالة السوق والأداء لحظة بلحظة.
الإعدادات الموصى بها:
الزوج: XAUUSD (الذهب).
الفريم: M15 أو H1.
الحساب: ECN أو Raw Spread للحصول على أفضل تنفيذ.
Segundo: Descripción en inglés (Título: Gold Sentinel AI).
Breve descripción:
EA profesional de oro basado en conceptos de dinero inteligente (SMC) y ruptura de estructura (BOS). No Martingale, No Grid.
Descripción completa:
Gold Sentinel AI es un sofisticado algoritmo de trading diseñado específicamente para XAUUSD (Oro). Utiliza configuraciones de alta probabilidad basadas en Conceptos de Dinero Inteligente (SMC) para identificar reversiones de mercado y continuaciones de tendencia con precisión.
Características principales:
Estrategia BOS: Entra en operaciones sólo cuando se produce una ruptura confirmada de la estructura, asegurando que opera con el impulso institucional.
Seguridad ante todo: Gestión estricta del riesgo con Stop Loss y Take Profit fijos para cada operación. SIN métodos peligrosos como Martingala o Cuadrícula.
Trailing Stop dinámico: Protege sus beneficios mediante el trailing automático del stop loss a medida que el mercado se mueve a su favor.
Filtro de noticias incorporado: Protege su capital pausando las operaciones durante las noticias económicas de alto impacto.
Cuadro de mandos profesional: Control en tiempo real de los beneficios de la cuenta y del estado del EA directamente en su gráfico.
Recomendaciones:
Símbolo: XAUUSD.
Marco de tiempo: M15 o H1.
Tipo de cuenta: ECN o cuentas de bajo spread son altamente recomendables.
