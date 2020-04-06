Aura Gold Scalper X
- Asesores Expertos
- Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
- Versión: 4.0
- Activaciones: 5
Aura Gold Scalper X es un Asesor Experto sofisticado y fiable optimizado específicamente para scalping XAUUSD (Oro) en M5 y M15 marcos de tiempo.
Características principales:
Estrategia avanzada de cruce de medias móviles combinada con filtro RSI para eliminar señales falsas y capturar operaciones de alta probabilidad.
Gestión inteligente del riesgo con Stop Loss, Take Profit y tamaño de lote personalizables
Sin técnicas peligrosas como Martingala o Rejilla - se centra en la rentabilidad consistente a largo plazo
Una operación cada vez para un control preciso y una reducción del drawdown
Totalmente compatible con brokers ECN y cuentas de bajo spread
Entradas fáciles de usar para una rápida optimización
Ajustes recomendados:
Símbolo: XAUUSD
Marco temporal: M5/M15
Depósito mínimo: $500 (para 0.01 lotes)
Apalancamiento: 1:100 o superior
Backtested con un 99% de calidad de modelado mostrando excelente Profit Factor y bajo Drawdown. Actualizaciones gratuitas regulares y soporte dedicado para todos los compradores.