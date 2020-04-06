Titanium Guard Pro AI

Descripción en español)

Título: Titanium Guard Pro - El último escudo de protección de la equidad

¿Cansado de perder sus ganancias debido a la volatilidad del mercado o al trading emocional? ¡Deje de preocuparse! Titanium Guard Pro es su "Interruptor de Seguridad" profesional. Supervisa la equidad de su cuenta 24/7. En el momento en que se alcanza el objetivo de beneficio o el porcentaje de pérdida máxima preestablecidos, aplana instantáneamente todas las posiciones y elimina las órdenes pendientes para asegurar su capital.

Principales ventajas:

Control de Riesgo Automatizado: Establezca sus límites diarios de beneficios y pérdidas y opere con tranquilidad.

Ejecución ultrarrápida: Cierra todas las órdenes simultáneamente para evitar deslizamientos.

Cuadro de mandos en tiempo real: Una visualización clara de su porcentaje P/L actual en el gráfico.

Compatibilidad total: Funciona en todos los símbolos (Forex, Oro, Índices) y soporta todos los brokers.

أولاً: الوصف بالعربية (Descripción en árabe)

العنوان: Titanium Guard Pro - درع الحماية الذكي لحسابك

هل تعاني من ضياع أرباحك بسبب الطمع؟ أو تخشى من انعكاسات السوق المفاجئة التي قد تعصف بحسابك؟

¡إليك الحل النهائي! Titanium Guard Pro ليس مجرد مؤشر، بل هو "صمام أمان" يعمل كرقيب ذكي على حقوق الملكية (Equidad) في حسابك. بمجرد وصول حسابك للربح المستهدف أو الخسارة القصوى التي حددتها، يقوم الروبوت فوراً وبسرعة البرق بإغلاق كافة الصفقات المفتوحة وحذف الأوامر المعلقة.

لماذا تختار Titanium Guard Pro؟

إدارة مخاطر آلية: حدد نسبة الربح (Objetivo de beneficio) ونسبة الخسارة (Pérdida máxima) واترك الباقي علينا.

تنفيذ فوري: إغلاق الصفقات يتم في أجزاء من الثانية لضمان الخروج بأفضل سعر.

واجهة تفاعلية: لوحة بيانات (Dashboard) أنيقة تعرض لك نسبة أرباحك الحالية لحظة بلحظة.

مرونة كاملة: متوافق مع كافة أزواج العملات، الذهب، والمؤشرات، ويعمل مع جميع وسطاء التداول.

