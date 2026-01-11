Titular: 🔥 Mabrouk News Sniper PRO: El EA definitivo para operar con noticias a alta velocidad 🔥

Descripción:

Domine los mercados durante los eventos de noticias de alto impacto con Mabrouk News Sniper PRO. Este Asesor Experto está diseñado específicamente para los comerciantes que quieren sacar provecho de la volatilidad masiva que sigue a los comunicados económicos como NFP, IPC, y las decisiones de tipos de interés.

A diferencia de los EAs estándar, el News Sniper PRO utiliza una lógica propia de "Price Action Breakout" combinada con un sofisticado sistema Smart Margin Management, asegurando una ejecución impecable incluso en cuentas pequeñas.

✅ ¿Por qué elegir News Sniper PRO?

Breakouts de Precisión: Detecta automáticamente velas de alto momento y ejecuta operaciones en el momento exacto de la ruptura.

Control de Volumen Inteligente: Algoritmo incorporado que ajusta el tamaño de los lotes basándose en el margen libre de su cuenta para evitar errores de "Margen Insuficiente".

Estrategia con filtro de tiempo: Establezca su ventana de negociación preferida (por ejemplo, durante las noticias de EE.UU. o Londres) para evitar el ruido innecesario del mercado.

Totalmente automatizado: Se encarga de todo, desde la entrada hasta la ejecución, incluyendo un Trailing Stop oculto para bloquear los beneficios durante los movimientos rápidos.

Seguridad ante todo: Manejo avanzado de errores para "Precio Inválido" y "Volumen Inválido", haciéndolo compatible con casi cualquier broker.

Cómo utilizarlo:

Adjuntar a su par favorito (Recomendado: EURUSD, Oro, GBPUSD).

Establezca el StartHour y EndHour para que coincida con el calendario económico.

¡Deje que el Sniper haga el trabajo por usted!