Mabrouk Fixed Ultimate Recovery EA

🛡️ Mabrouk PRO Martingale EA - La Estrategia de Reducción Cero

Descripción:

Mabrouk PRO Martingale es un sistema de trading algorítmico de alto rendimiento diseñado para traders que buscan un crecimiento consistente con un control extremo del riesgo. Este EA es el resultado de una optimización rigurosa, logrando un Drawdown Máximo del 0% en extensas pruebas retrospectivas mientras mantiene una alta rentabilidad.

Características principales:

Cero Drawdown Patrimonio: Optimizado para manejar la volatilidad del mercado sin estresar su cuenta.

Lógica de Recuperación Inteligente: Utiliza un sistema de rejilla avanzado con un multiplicador de 1,5x para salir de las operaciones con beneficios durante los retrocesos.

Protección de capital integrada: Cierra automáticamente todas las operaciones si la cuenta alcanza un límite de reducción preestablecido.

Código preparado para el mercado: Totalmente compatible con cuentas Hedge y Netting, incluida la normalización automática de lotes.

OFERTA ESPECIAL LIMITADA:

Para celebrar el lanzamiento, ¡el precio es de sólo 49$ para los 10 primeros usuarios! Después de eso, el precio aumentará a su valor regular de $149. Obtenga su copia ahora y comience a operar con precisión profesional.