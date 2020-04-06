BTC Quantum Predator
- Asesores Expertos
- Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
- Versión: 19.0
- Activaciones: 5
Título: BTC Quantum Predator MT5
Subtítulo: Cazador de Tendencias de Bitcoin y Forex de Alta Precisión por Mabrouk Mahdy
Descripción del producto:
BTC Quantum Predator es un avanzado sistema de trading algorítmico específicamente diseñado para hacer frente a la alta volatilidad del mercado de Cryptocurrency, con un enfoque principal en Bitcoin (BTCUSD). Desarrollado por Mabrouk Mahdy, este Asesor Experto utiliza una sofisticada mezcla de envolventes basadas en la volatilidad y filtrado de impulso para identificar operaciones de ruptura de alta probabilidad.
A diferencia de los EAs estándar de cuadrícula o martingala, BTC Quantum Predator sigue un enfoque disciplinado de "Dinero Inteligente", entrando en operaciones sólo cuando la acción del precio y el impulso están perfectamente alineados.
Características técnicas clave:
Lógica de ruptura de volatilidad: Utiliza los Canales de Keltner para identificar explosiones de precios más allá de los rangos normales de negociación.
Confirmación del impulso: Los filtros RSI integrados garantizan que el EA no compre en el "pico" ni venda en el "fondo".
Protección dinámica de beneficios: Cuenta con un sistema automatizado de Break-Even que asegura su capital tan pronto como la operación se mueve a su favor.
Ejecución inteligente: Las funciones NormalizePrice y NormalizeLot incorporadas garantizan la compatibilidad con todos los tipos de corredores y tamaños de cuenta.
Protección del diferencial: Evita la negociación durante eventos de alto deslizamiento o brechas de noticias para proteger su saldo.
¿Por qué elegir BTC Quantum Predator?
Seguridad ante todo: Cada operación tiene un Stop Loss y Take Profit. Sin riesgos de Martingala o Cobertura.
Totalmente automatizado: Monitorización 24/7 del mercado Bitcoin.
Broker Agnóstico: Funciona perfectamente en cuentas ECN, Raw y Standard.
Optimizado para MT5: Aprovecha toda la potencia del motor de MetaTrader 5 para una ejecución rapidísima.
Recomendaciones para operar:
Par Primario: BTCUSD (Bitcoin).
Pares secundarios: EURUSD, GBPUSD.
Marco temporal: H1 (Recomendado) o M15 para scalping agresivo.
Saldo Mínimo: $500.
Tipo de cuenta: ECN o cuentas de bajo spread son altamente recomendables.
Sobre el Desarrollador:
Diseñado y optimizado por Mabrouk Mahdy, especialista en sistemas automatizados de trading. Este EA es el resultado de un extenso backtesting y pruebas de estrés en el mercado real.
العنوان: BTC QUANTUM PREDATOR MT5
بما أن اسم الروبوت هو Quantum Predator، يُفضل أن تكون الصورة رمزاً يجمع بين "البيتكوين" و "التكنولوجيا المستقبلية" أو "السرعة".